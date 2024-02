Die Initiative erfolgt, nachdem Wochen zuvor Anschuldigungen gegen die spanischen Filmemacher Carlos Vermut und Armando Ravelo erhoben worden waren. Vermut wurde sexuelle Gewalt vorgeworfen und Ravelo sexuelle Annäherungsversuche gegenüber einer Minderjährigen.

WERBUNG

Das Echo des ersten #MeToo-Falls im spanischen Kino wird immer lauter.

Die jüngste Organisation, die sich zu Wort meldet, ist das spanische Kulturministerium, das die Einrichtung eines Referats zur "Sensibilisierung und Prävention von sexistischer Gewalt im Kultursektor" angekündigt hat.

Die Ankündigung erfolgte, nachdem die Filmindustrie des Landes für ihr anfängliches Schweigen und ihre Widersprüche kritisiert worden war, weil sie sich zu den Vorwürfen sexueller Gewalt gegen den Filmemacher Carlos Vermut nur sehr zurückhaltend äußerte, während sie bei anderen Gelegenheiten als Plattform diente, um sich gegen Krieg oder andere Themen wie Zwangsräumungen auszusprechen.

Erst am vergangenen Samstag, bei der Gala zur Verleihung der Goya-Preise - der wichtigsten Preisverleihung der Branche - reagierte die spanische Filmwelt prominent.

"Wir wollen den Opfern sagen, dass sie nicht allein sind. (Sexuelle Gewalt) ist hier vorbei", sagte die Schauspielerin und Sängerin Ana Belén, eine der Moderatorinnen der Gala.

Vermut, der spanische Filmemacher, der in San Sebastian die Goldene Muschel für Magical Girl gewann, wurde im vergangenen Monat von zwei Frauen, von denen eine in der audiovisuellen Industrie arbeitet und die andere Filmstudentin ist, der sexuellen Gewalt beschuldigt.

In einer von El País veröffentlichten Reportage beschuldigten die Frauen den Regisseur, seinen Ruhm und seine Stellung in der Filmindustrie ausgenutzt zu haben, um gewalttätige sexuelle Beziehungen einzugehen, in die sie nie eingewilligt hatten.

Eine der Frauen behauptete, dass der spanische Regisseur sie gewürgt habe und dass sie zu dem Zeitpunkt nur gespürt habe, dass etwas nicht stimmte, aber erst später gemerkt habe, dass sie sexuell missbraucht worden war.

Was wird sich mit der neuen Stelle gegen geschlechtsspezifische Gewalt ändern?

"Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es sich um strukturelle Gewalt handelt, die das Engagement aller erfordert, auch der öffentlichen Einrichtungen", sagte der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez bei der Goya-Verleihung.

Über die neue Einheit zur Bekämpfung männlicher Gewalt in diesem Sektor ist wenig bekannt, weder ihre Struktur, noch das dafür vorgesehene Budget, noch die Fachleute, aus denen sie bestehen wird.

Das Einzige, was man weiß, ist das Wenige, das der Kulturminister Ernest Urtasun verraten hat: "Sie wird jede Anzeige von sexuellem Missbrauch oder von jeglicher Form von männlicher Gewalt unterstützen".

"Wir müssen auf ein sehr ernstes Problem reagieren", sagte Urtasun den spanischen Medien.

Das Referat wird zwei Ziele verfolgen: den Opfern von geschlechtsspezifischer Gewalt in diesem Sektor zu helfen und Berichte zu erstellen, um zu ermitteln, was in diesem Sektor falsch läuft, um die in diesem Sektor arbeitenden Frauen zu beraten.

Der spanische Regisseur Carlos Vermut nach der Verleihung der Silbernen Muschel für die beste Regie mit seinem Film "Magical Girl". Abraham Caro Marin/AP

"Wir wollen, dass die Kultur ein sicherer Raum für alle Frauen ist", heißt es in der vom Ministerium selbst veröffentlichten Erklärung.

Das Kabinett hat versichert, dass es auch Frauen helfen wird, die ihre Situation nicht bei der Polizei angezeigt haben, wie die drei, die den Filmemacher Carlos Vermut in El País beschuldigt haben.

Euronews Culture hat das Ministerium für Kultur kontaktiert, um mehr Details über die Einheit oder einen voraussichtlichen Starttermin zu erfahren, hat aber noch keine Antwort erhalten.

Armando Ravelo hat sein "unethisches Verhalten" unterdessen zugegeben, sagte, er sei sich bewusst, dass es seine Karriere beenden würde, und forderte Männer auf, "ihr Verhalten zu überdenken".