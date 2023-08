Darüber diskutiert die Kinowelt: 3 umstrittene Filmemacher in Venedig

Bei den Filmfestspielen in Venedig werden die neuen Werke von Roman Polanski, Woody Allen und Luc Besson gezeigt. Doch nicht alle finden das OK.

Bei den Filmfestspielen in Venedig ist der rote Teppich ausgerollt, der Glamour ist in diesem Jahr italienischer und europäischer - denn die Schauspielerinnen und Schauspieler in Hollywood streiken seit einem Monat. Der US-amerikanische Jury-Präsident Damien Chazelle hat den Streikenden in seinem Heimatland seine Solidarität erklärt.

WERBUNG

David Mouriquand ist für Euronews: in der Lagunenstadt. Er erklärt:

"Die 80. Ausgabe der Filmfestspiele von Venedig wurde mit dem italienischen Film "Comandante" aus dem Zweiten Weltkrieg eröffnet, der aufgrund der andauernden Streiks der Autoren und Schauspieler in den USA an die Stelle von Luca Guadagninos "Challengers" trat. Es handelt sich um ein starke Geschichte, denn der Film zeigt Menschlichkeit an den dunkelsten Orten. Die U-Boot-Fahrer des Zweiten Weltkriegs missachten ihre Befehle und retten einige ihrer Feinde."

Umstrittene Filmemacher Polanski, Allen und Besson

"Aber das Hauptgesprächsthema auf dem Lido ist im Moment immer noch die Aufnahme der drei kontroversen Regisseure Roman Polanski, Woody Allen und Luc Besson in das Programm. Es bleibt abzuwarten, wie diese Filme aufgenommen werden, aber sie werden in den kommenden Tagen in Venedig Premiere haben. David Mouriquand euronews".