Manche Künstler verwenden Farbe, andere Bronze, und einige wenige wagen es sogar, ihre Kreationen aus Schokolade herzustellen**.**Aber für Nathan Sawaya ist das Medium seiner Wahl der bescheidene LEGO Stein.

Alles begann vor zwei Jahrzehnten, als Sawaya als Anwalt in New York City arbeitete. Auf der Suche nach einem kreativen Ventil nach langen Tagen mit monotonem Papierkram dachte er: "Wie wäre es mit diesem Spielzeug aus meiner Kindheit? Könnte ich mit LEGO Steinen Kunst machen?".

Und mit dieser Idee war die Transformation vom Anwalt, der zum Künstler wurde, geboren.

Heute sind Sawayas farbenfrohe LEGO-Skulpturen eine weltweite Sensation. Seine gefeierte Ausstellung "The Art of the Brick" hat die Herzen in 24 Ländern auf sechs verschiedenen Kontinenten erobert.

Die gefeierte Ausstellung ist nun nach London zurückgekehrt, und sie könnte an keinem passenderen Ort stattfinden: in der kultigen und passend benannten Brick Lane.

Von neu gestalteten Wiedergaben zeitloser Meisterwerke wie Da Vincis "Mona Lisa" und Michelangelos "David" bis hin zu atemberaubenden Originalwerken bietet die Ausstellung mehr als 100 einzigartige Kunstwerke, die aus rund 1 Million einzelner Legosteine gebaut wurden.

Vor der Eröffnung der Ausstellung hatten wir das Vergnügen, uns mit Sawaya über seine lebenslange Liebe zu LEGO zu unterhalten.

Nathan Sawaya vor dem Film "Art of the Brick", der 2007 uraufgeführt wurde und seitdem zu einem internationalen Phänomen geworden ist. Credit: Nathan Sawaya/TheArtOfTheBrick

Euronews Kultur: Warum LEGO?

Nathan Sawaya: Nun, ich liebe LEGO Steine aus einer Vielzahl von Gründen. Ich denke, es ist ein sehr zugängliches Medium. Die Menschen können sich mit dieser Kunst identifizieren, weil sie aus etwas besteht, das ihnen vertraut ist. Aber ich mag LEGO auch, weil man diese kleinen Rechtecke und scharfen Ecken hat, und wenn man das Kunstwerk aus der Nähe betrachtet, sieht man all diese Ecken, aber wenn man dann davon weggeht, gehen diese Ecken in Kurven über. Und das ist die Magie der LEGO-Steine.

Sie hatten einen ziemlich drastischen Karrierewechsel...

Ja, in der Tat. Ich war als Anwalt in New York City tätig. Ich war Unternehmensanwalt. Wenn ich am Ende des Tages nach Hause kam, brauchte ich eine Art Ventil. Manche Leute gehen am Ende des Tages ins Fitnessstudio, aber ich wollte etwas schaffen. Also habe ich manchmal gezeichnet oder gemalt. Eines Tages dachte ich: Was ist mit diesem Spielzeug aus meiner Kindheit? Könnte ich mit LEGO Steinen Kunst machen? Schließlich ließ ich die Anwaltskanzlei hinter mir, um hauptberuflich Künstler zu werden.

Eine riesige Dinosaurier-Skulptur, ausgestellt auf der "Art of the Brick" in London Credit: Euronews Culture

"Gelb" von Nathan Sawaya, ausgestellt bei "The Art of the Brick" in London Credit: Euronews Culture

Könnten Sie uns ein wenig über den Entstehungsprozess dieser Werke erzählen?

Diese Hände haben alles geschaffen, was Sie hier in der Ausstellung sehen, und es ist ein langsamer Prozess, diese Skulpturen zu schaffen. Wenn ich an einem Kunstwerk arbeite, klebe ich eigentlich jeden einzelnen Stein zusammen. Das braucht Zeit und Geduld. Und wenn mir ein Fehler unterläuft, muss ich die Skulptur mit Hammer und Meißel auseinandermeißeln und dann den Teil wieder zusammensetzen, damit sie richtig aussieht.

Wie entscheiden Sie, was Sie schaffen wollen?

Meine Inspiration kommt von so vielen verschiedenen Orten. Da ich Ausstellungen und Tourneen auf der ganzen Welt habe, komme ich zum Glück viel herum. Ich treffe neue Leute, lerne verschiedene Kulturen kennen, und das kann ich als Inspiration nutzen. Ich habe einen kleinen Skizzenblock dabei, auf dem ich unterwegs Ideen notiere, und auf Reisen kommen mir immer wieder neue Ideen.

Ist es ein Zufall, dass diese Ausstellung in der Brick Lane stattfindet?

Haha. Es ist eine tolle Sache, dass die Ausstellung hier in der Brick Lane stattfindet. Manche mögen sagen, dass es ein Zufall ist. Andere würden sagen, es ist LEGO Magie.

"The Scream" in der Ausstellung "The Art of the Brick" zu sehen Credit: Nathan Sawaya

Eine Lego-Skulptur auf der Ausstellung "The Art of the Brick" in London Credit: Euronews Culture

Was hältst du von KI in der Kunst?

KI könnte ein großartiges Werkzeug für einen Künstler sein. Ich persönlich benutze sie noch nicht, aber ich denke, dass man damit zumindest experimentieren kann. Ich glaube nicht, dass es in der Kunst irgendwelche Regeln gibt. Alles, was neue Kunst hervorbringen kann, ist also etwas, das man erforschen sollte.

Wie viele LEGO Steine hast du?

Ich habe etwa 10 Millionen LEGO Steine in meinem Atelier. Ich habe also jederzeit so viele Steine, dass ich alles erschaffen kann, was ich mir vorstellen kann. Ich versuche, ein breites Spektrum an Farben, Formen und Größen zu haben. Ich bestelle jeden Monat etwa eine Viertelmillion Steine. Ich habe also eine ganze Menge LEGO Steine...

Sind Sie bei der Arbeit an einer Ihrer Skulpturen schon einmal aus Versehen auf einen LEGO Stein getreten?

Ich bin schon auf so viele LEGO Steine getreten, dass ich es gar nicht mehr merke!

Die Ausstellung "The Art of the Brick" ist bis zum 12. Mai 2024 in der Londoner Brick Lane zu sehen.