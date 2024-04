Ein Nest, das auf einem halb zerbrochenen Drachenmobil gebaut wurde, das in der Veranda eines Wohnhauses hing und vom Wind ständig in alle Richtungen bewegt wurde. Ich beobachtete stundenlang, wie das Männchen und das Weibchen abwechselnd Zweige, Federn, Haare und sogar Kleidungsstücke, die sie in der Nähe gesammelt hatten, in das perfekt geformte Nest einbauten, das mehrere Eier aufnehmen kann.



Schließlich war das Weibchen zufrieden und erklärte sich bereit, am Eingang zu ihrem neuen Zuhause zu posieren. Selbst der Drache konnte nicht anders als zu lächeln.