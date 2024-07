Wie funktioniert das fliegende olympische Feuer von Paris 2024?

Als Hommage an die Gebrüder Montgolfier wird das olympische Feuer in Paris 2024 erstmals in der Luft schweben. Die Flamme ist eine durch Leuchtdioden inszenierte Feuer-Illusion.

Paris machte seinem Beinamen "Stadt der Lichter" alle Ehre. Die Stadt schimmerte am Freitagabend durch heftigen Regen, als die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024 zum ersten Mal außerhalb eines Stadions stattfand.

Doch während Lichtshows, Pyrotechnik und Live-Auftritte entlang der Seine für Begeisterung sorgten, darunter eine Hommage der Künstlerin Céline Dion an die Sängerin Edith Piaf von der Spitze des Eiffelturms aus, war es vielleicht die Entzündung des olympischen Feuers, das allen die Show stahl.

Die Art und Weise, wie das olympische Feuer entzündet wurde, ist seit den Olympischen Spielen 1928 in Amsterdam eine traditionelle Angelegenheit. Sie war bei der diesjährigen Veranstaltung aber ebenso einzigartig wie der Rest der Eröffnungszeremonie.

Die ehemaligen französischen Olympioniken Marie-José Pérec und Teddy Riner entzündeten das olympische Feuer und ließen es dann sanft in den Nachthimmel aufsteigen.

In Anspielung auf die Gebrüder Montgolfier, die französischen Pioniere des Heißluftballons, die 1783 am selben Ort wie das olympische Feuer zum ersten Mal aufstiegen, schuf der Designer des Kessels, Mathieu Lehanneur, etwas, das es in der olympischen Geschichte noch nie gegeben hat.

Was ist das Besondere an seinem Design?

Traditionell bleibt das olympische Feuer für die Dauer der Spiele an einem markanten Ort in oder in der Nähe des Austragungsortes - in der Regel dem Hauptstadion - am Boden.

Die innovative Heißluftballonkonstruktion von Paris bedeutet jedoch, dass die olympische Feuer alles andere als statisch ist, während sein Standort feststeht.

Nach Angaben der Organisatoren wird das Feuer tagsüber in den Jardin des Tuileries am Boden stehen, aber am Abend wird es 30 m in die Luft aufsteigen.

Der Ballon selbst ist 30 m hoch, d. h. sein höchster Punkt befindet sich dann 60 m über dem Boden.

Um die Ballon befindet sich ein Ring mit einem Durchmesser von 7 m, der die olympische Flamme beherbergt.

Die Schale mit dem brennenden olympischen Feuer hebt an einem Ballon befestigt während der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 2024 vom Boden ab. Paris, 26. Juli 2024 AP/Olympic Broadcasting Services

Wie funktioniert das Olympische Feuer?

Die olympische Feuer von Paris 2024 unterscheidet sich insofern von früheren Spielen, als es mit Strom und nicht mit fossilen Brennstoffen betrieben wird. Wie brennt es denn nun?

Im Ring an der Basis des Ballons befinden sich 40 LED-Leuchten, die eine Wasserdampfwolke beleuchten, die von 200 Hochdrucknebeldüsen erzeugt wird, um den Flacker- und Raucheffekt echter Flammen zu erzeugen.

"Diese absolut einzigartige Feuerschale verkörpert all den Geist, den ich den olympischen und paralympischen Objekten verleihen wollte", so Schöpfer Lehanneur.

"Leicht, magisch und vereinigend, wird sie in der Nacht ein Leuchtfeuer und am Tag eine Sonne in Reichweite sein. Das Feuer, das in ihr brennt, wird aus Licht und Wasser bestehen, wie eine kühle Oase im Herzen des Sommers".

Sowohl die Strom- als auch die Wasserversorgung werden vom Boden aus in die Ballonstruktur in der Luft geleitet, die vom Sponsor von Paris 2024, dem staatlichen Stromkonzern EDF, betrieben wird.

"Dank einer Innovation von EDF wird der Kessel von Paris 2024 zum ersten Mal mit einer zu 100 Prozent elektrischen Flamme erstrahlen", sagte EDF-Chef Luc Rémont.

"Diese 'elektrische Revolution' wurde dank der großartigen Arbeit unserer Teams und des Designers Mathieu Lehanneur möglich. Ihre Kreativität und Innovationskraft haben es ermöglicht, eine Flamme ohne Verbrennung fossiler Brennstoffe zu entwickeln, eine Flamme aus Wasser und Licht".