Sorge in Transnistrien vor russischer Invasion

Moldawien und Transnistrien sind seit zwei Jahrzehnten in einen sogenannten eingefrorenen Konflikt verwickelt, aber einige befürchten, dass Russlands Invasion in der Ukraine ein Aufflammen der Gewalt auslösen könnte.

Drei Explosionen erschütterten diese Woche die abtrünnige pro-russische Region und zielten auf zwei Funktürme, die auf Russisch sendeten.

Moskau und Kiew haben sich gegenseitig für das Aufflammen der Spannungen verantwortlich gemacht und sich gegenseitig beschuldigt, Moldawien und Transnistrien in den Konflikt hineinziehen zu wollen, den Russland ausgelöst hat, als es am 24. Februar in die Ukraine einmarschierte.

Die kleine Enklave, eingeklemmt zwischen Moldawien und der Ukraine, erklärte sich Anfang der 1990er Jahre einseitig für unabhängig, wird aber von keinem anderen Land weltweit anerkannt.

Aber Russland hat ein kleines Kontingent von 1.500 Soldaten in der Region, von denen es sagt, dass sie Friedenstruppen sind.

Klicken Sie auf das Video, um unseren Bericht zu sehen.