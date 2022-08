Französischen Europaabgeordneten stinkt die Abwassereinleitung der Briten ins Meer

Drei französische Europaabgeordnete fordern Brüssel auf, Maßnahmen gegen das Vereinigte Königreich zu ergreifen, nachdem es zugelassen hat, dass eine beträchtliche Menge Abwässer in den Ärmelkanal und die Nordsee eingeleitet wurde.

"Wir befürchten negative Auswirkungen auf die Qualität der Meeresgewässer, die wir mit diesem Land teilen, und im Übrigen auf die Artenvielfalt im Meer, aber auch auf die Aktivitäten der Fischer und Muschelzüchter", schrieben die drei Europaabgeordneten am Mittwoch in ihrem Brief an Umweltkommissar Virginijus Sinkevičius.

Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau und Stéphanie Yon-Courtin, alle drei von der zentristischen Renew-Fraktion im Europäischen Parlament, warfen dem Vereinigten Königreich vor, die von den in der EU-Gesetzgebung festgelegten Umweltanforderungen zu ignorieren.

Sie betonten auch, dass das Vereinigte Königreich Verpflichtungen im Rahmen des Handels- und Kooperationsabkommens zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich - einem Brexit-Vertrag - hat und dass es das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen unterzeichnet hat.

"Trotzdem hat das Vereinigte Königreich beschlossen, seine Wasserqualitätsstandards zu senken. Dies ist inakzeptabel und stellt die Bemühungen der EU-Mitgliedstaaten in den letzten zwanzig Jahren in Frage. Das Vereinigte Königreich hat sich verpflichtet, die Meere, die es umgeben und die wir gemeinsam nutzen, zu schützen", schreiben sie. "Wir fordern die Kommission auf, alle ihr zur Verfügung stehenden politischen und rechtlichen Mittel einzusetzen, um diese Situation zu beenden", fügten sie hinzu.

Britische Strände werden von Abwässern überflutet, während sich die Wasserqualität in der EU deutlich verbessert. In der vergangenen Woche hat die britische Umweltbehörde für mehr als 20 Strände im gesamten Vereinigten Königreich Badeverbote erlassen, weil Abwässer eingeleitet wurden.

Schuld daran waren heftige Regenfälle nach einer längeren Trockenperiode, die dazu führten, dass der Boden den Regen kaum aufnehmen konnte und das Wasser in das Abwassernetz gelangte. In diesem Fall dürfen die Abwasserunternehmen so genannte Regenüberläufe in Flüsse und das Meer einleiten, um in einigen Gebieten Sturzfluten zu verhindern.

Es wird erwartet, dass dies eine Ausnahme sein wird, da die Abwasserbetriebe in erster Linie überschüssiges Regenwasser ableiten sollen, aber einige haben ihnen vorgeworfen, auch Rohabwasser einzuleiten.

In einer gemeinsamen Stellungnahme, die Ende Juni veröffentlicht wurde, wiesen Professor Chris Whitty, Chief Medical Officer für England, Jonson Cox, Vorsitzender der Wasserregulierungsbehörde Ofwat, und Emma Howard Boyd, Vorsitzende der Umweltagentur, darauf hin, dass die Daten zeigen, dass die Verwendung von Regenüberläufen "jetzt keine Ausnahme ist". "In einigen Fällen kommt es zu bis zu 200 Einleitungen pro Jahr", schrieben sie. "Dies ist aus Gründen der öffentlichen Gesundheit eindeutig inakzeptabel".

Sie räumten ein, dass die Kosten für die Sicherstellung, dass keine Einleitungen stattfinden, zwar nicht gerechtfertigt sein mögen, dass aber die Verringerung der Häufigkeit der Einleitungen auf "echte Stürme eine Mindesterwartung" sein sollte.

"Dies ist sicherlich die Erwartung der großen Mehrheit der Öffentlichkeit, auch derjenigen, die die Flüsse nicht als Freizeitgewässer nutzen, wie die Umfragedaten zeigen. Niemand möchte, dass ein Kind menschliche Fäkalien zu sich nimmt", fügten sie hinzu.

Dennoch forderten sie die Wasserversorgungsunternehmen auf, Investitionen zu tätigen, um die Belastbarkeit und Kapazität des Abwassersystems zu erhöhen und die Gesundheit der Flüsse zu verbessern, wobei sie betonten, dass "wir in England und Wales zwei Flussabschnitte mit Badegewässerstatus haben. In Frankreich sind es über 500".