Förderung von Innovation und Unternehmertum in Tschechien

Das Projekt JIC Innovation Park wurde 2003 im tschechischen Brünn als Reaktion auf einen schweren wirtschaftlichen Abschwung in Südmähren ins Leben gerufen. Der Schwerpunkt des JIC lag und liegt auch heute noch auf der Förderung von Innovation und Unternehmertum in Hochtechnologiebereichen wie Software-Engineering, Computersicherheit, Bearbeitung und Robotik. Im Laufe der Jahre hat sich das Unternehmensförderungsprogramm zu dem größten Gründerzentrum in der Tschechischen Republik entwickelt.

Brünn, einstige Hochburg der Textilindustrie, hat sich neu erfunden. Vor zwanzig Jahren gründete die zweitgrößte tschechische Stadt ein Zentrum für Unternehmen: JIC ( The South Moravian Innovation Centre), damals einer der ersten technologischen Inkubatoren im Osten der Europäischen Union. Seine Erfolge ziehen in- und ausländische Unternehmen an.

"Bisher hatte JIC einige hundert Unternehmen unter seinen Fittichen, die einen Umsatz von etwa 700 Millionen Euro erzielen", erzählt JIC-Marketingleiter Michal Veselý stolz.

JIC-Marketingleiter Michal Veselý euronews

Bei Neugründungen ist die Nachfrage nach einem Platz so groß, dass nur eine von zwölf Bewerbungen angenommen werden kann.

IDEA StatiCa wurde vor 12 Jahren im JIC gegründet. Der Experte für Beton- und Stahlverbindungen gehört mit mehr als 6500 Kunden zu den Weltmarktführern in diesem Bereich.

"JIC hilft einem, loszulegen", sagt IDEA StatiCa-Geschäftsführer Juraj Sabatka. "Was noch wertvoller ist und hinzukommt, wenn man mit JIC arbeitet, ist die Beratung. Es ist hilfreich, die JIC-Community und Dienstleistungen zu nutzen, sie überprüfen deinen Geschäftsplan, dein Markteinführungsmodell und die Entwicklungsprozesse."

IDEA StatiCa-Geschäftsführer Juraj Sabatka euronews

Fakten & Zahlen

JIC hat seit 2003 zur Schaffung von mehr als 3500 qualifizierten Arbeitsplätzen beigetragen. Das Gesamtbudget beträgt über 12,5 Millionen Euro, von denen 72 % von der europäischen Kohäsionspolitik finanziert wurden.

"Unternehmertum für eine bessere Welt"

Das Motto der Gruppe lautet "Unternehmertum für eine bessere Welt". JIC unterstützt Start-ups wie Tierra Verde, das sich auf umweltfreundliche Reinigungsprodukte spezialisiert hat. Man begann mit einer Bio-Seife und verkauft heute 250 Produkte.

"Zurzeit unterstützt JIC zwei Projekte bei Tierra Verde", erklärt Geschäftsführer Jan Čillík. "Das eine konzentriert sich auf die Automatisierung, das andere auf Nachhaltigkeit. Und JIC hilft uns dabei, den europäischen Markt für Tierra Verde zu erschließen."

Tierra Verde-Geschäftsführer Jan Čillík euronews

Ausbildung und Innovation

Um unternehmerisches Bewusstsein zu fördern und zu schärfen, bildet JIC aus. Workshops und Aktivitäten werden in Zusammenarbeit mit tschechischen Universitäten durchgeführt. Junge Menschen in der Region werden ermutigt, Ideen zu entwickeln, die die Zukunft verbessern werden.

"Zu den Werten, die wir vermitteln, gehört Mut", sagt Veronika Rejšková, Teamleiterin beim JIC-Studenten-Entwicklungsteam. "Und die Freiheit, selbst zu wählen, was man tut. Vielleicht auch Kreativität, dass die Studenten wirklich etwas ganz Neues entwickeln, von dem noch niemand zuvor gehört hat."

Veronika Rejšková, Teamleiterin beim JIC-Studenten-Entwicklungsteam euronews

JIC wurde mit einem RegioStar ausgezeichnt, ein Preis, mit denen Projekte ausgezeichnet werden, die europäischen Mittel erhalten haben.