Brüssel zu Erdogan: Kein Junktim zwischen EU- und NATO-Mitgliedschaft

Die Europäische Kommission hat das überraschende Angebot des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan abgelehnt, Schweden in die NATO zu lassen, wenn die EU einem Beitritt Ankaras zustimmt.

Die Europäische Kommission hat das überraschende Angebot des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan abgelehnt.

In einer Rede am Montag stellte Erdoğan einen direkten Zusammenhang zwischen dem Antrag Schwedens auf Beitritt zum NATO-Militärbündnis, den sein Land nach wie vor blockiert, und der langjährigen Kandidatur der Türkei für eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union her, die seit 2018 faktisch zum Stillstand gekommen ist.

"Die Türkei steht seit über 50 Jahren vor der Tür der Europäischen Union, und fast alle NATO-Mitgliedsländer sind jetzt Mitglieder der Europäischen Union. Ich rufe diese Länder auf, die die Türkei seit mehr als 50 Jahren vor den Toren der Europäischen Union warten lassen: Kommt und macht den Weg frei für die Mitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union. Wenn ihr den Weg für die Türkei ebnet, werden wir den Weg für Schweden ebnen, so wie wir es für Finnland getan haben", sagte Erdoğan laut Associated Press.

Die Gegenleistung sorgte sofort für Schlagzeilen, als sie am Vorabend eines zweitägigen Gipfeltreffens der NATO-Staats- und Regierungschefs im litauischen Vilnius unterbreitet wurde, wo das Thema des schwedischen Beitrittsantrags ganz oben auf der Tagesordnung stehen wird.

"Ich unterstütze die Bestrebungen der Türkei, Mitglied der Europäischen Union zu werden", sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg vor Reportern in Vilnius, ohne die Äußerungen von Erdoğan im Detail zu bewerten.

Die Europäische Kommission wies jedoch schnell die Vorstellung zurück, dass der EU-Beitritt und die NATO-Mitgliedschaft in irgendeiner Weise miteinander verflochten seien, und betonte, dass die beiden Prozesse "getrennt" und "parallel" verlaufen würden.

Obwohl sich die EU-Institutionen um eine Vertiefung ihrer Zusammenarbeit mit der NATO bemühen, deren Hauptquartier sich ebenfalls in Brüssel befindet, sind sie darauf bedacht, beide Organisationen in keiner Weise als sich überschneidend oder ergänzend darzustellen, da drei Mitgliedstaaten - Irland, Österreich und Malta - den Grundsatz der Neutralität verteidigen.

"Die Europäische Union hat einen sehr strukturierten Erweiterungsprozess mit einer Reihe von sehr klaren Schritten, die von allen Beitrittskandidaten und sogar von denen, die es werden wollen, unternommen werden müssen", sagte eine Sprecherin der Europäischen Kommission am Montagnachmittag.

"Man kann die beiden Prozesse nicht miteinander verbinden."

Die Bestrebungen der Türkei, Teil der EU zu werden, waren ein langwieriger, gewundener Weg mit vielen dramatischen Höhen und Tiefen.

Das Land bewarb sich erstmals 1987 um den Beitritt zur damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), wurde aber erst 1999 zum offiziellen Beitrittskandidaten erklärt, sehr zur Frustration Ankaras.

Der Verhandlungsrahmen wurde 2005 angenommen und war gespickt mit Hinweisen auf die Rechtsstaatlichkeit, die "Aufnahmefähigkeit" der EU, die Bedeutung "gutnachbarlicher Beziehungen" und die mögliche Aussetzung der Gespräche.

In den folgenden Jahren gelang es der Türkei unter Erdoğans Führung, 15 der 35 Kapitel zu öffnen, die im Rahmen des notorisch komplizierten und langwierigen Erweiterungsprozesses abgeschlossen werden müssen.

Nur ein Kapitel - Wissenschaft und Forschung - wurde erfolgreich abgeschlossen.

"Der Beitrittsprozess für jedes Kandidatenland basiert auf den Vorzügen des jeweiligen Landes", sagte die Kommissionssprecherin. "Der Rhythmus der nächsten Schritte (...) wird von den Fortschritten und der Arbeit bestimmt, die die Kandidatenländer leisten, um die gesetzten Ziele oder Schritte zu erreichen."

Im Vergleich dazu ist der NATO-Beitritt relativ einfach, wie der rekordverdächtig schnelle Beitritt Finnlands beweist. Schweden hat alle technischen Kriterien für einen Beitritt zum Bündnis erfüllt und wird durch politische Erwägungen der Türkei aufgehalten, die sich auf die Präsenz kurdischer Kämpfer in dem nordischen Land beziehen.

"Es ist immer noch möglich, dass hier in Vilnius eine positive Entscheidung über die schwedische Mitgliedschaft getroffen wird. Wir haben keine Gewissheit, wir haben keine Garantien, aber natürlich haben wir jetzt den Schwung des Gipfels", sagte Stoltenberg am Montag.

Unterdessen zeichnete der Erweiterungsbericht 2022 der Europäischen Kommission ein düsteres Bild von den EU-Hoffnungen der Türkei und äußerte "ernste Bedenken hinsichtlich der anhaltenden Verschlechterung der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der Grundrechte und der Unabhängigkeit der Justiz", Themen, die die Beziehungen zwischen der EU und der Türkei seit dem Putschversuch 2016 und dem Präsidentschaftsreferendum 2017 belastet haben.

Im Herbst soll ein neuer Bericht veröffentlicht werden, der jedoch keine wesentlichen Verbesserungen aufzeigen dürfte.