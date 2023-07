Trotz Kritik: EU-Kommission hält an Ernennung von US-Ökonomin fest

Die Europäische Kommission hat am Freitag ihre Entscheidung verteidigt, eine US-Professorin mit Verbindungen zu Big Tech zur Chefökonomin ihrer wichtigsten Wettbewerbsabteilung zu ernennen - trotz des Widerstands von Abgeordneten und der französischen Regierung.

Die Ernennung von Fiona Scott Morton, einer ehemaligen Wettbewerbsökonomin für das US-Justizministerium, die auch Lobbyarbeit für Apple, Amazon und Microsoft geleistet hat, hat in Brüssel und Paris die Alarmglocken schrillen lassen.

"Das Kollegium [der Kommissare] hat eine Entscheidung über diese Ernennung getroffen [...] Wir sehen keinen Grund, diese zu überdenken", sagte ein Sprecher der Europäischen Kommission am Freitag.

Nach Angaben der EU-Exekutive gingen nur elf Bewerbungen für die Stelle ein, was auf das hohe Maß an Fachwissen hinweist, das für diese Position erforderlich ist.

Die Kandidaten durchliefen fünf Bewertungsrunden, darunter ein Gespräch mit EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Ein Sprecher versicherte, dass "mehr als ein Kandidat" von der Wettbewerbskommissarin befragt worden sei.

Mortons Mandat umfasst die Beratung der EU-Kommission bei Untersuchungen zu mutmaßlich wettbewerbswidrigem Verhalten, geplanten Fusionen und der Umsetzung des bahnbrechenden Digital Markets Act (DMA), dem EU-Regelwerk zur Eindämmung der Marktmacht von Big-Tech-Unternehmen. Sie wäre die erste Nicht-EU-Bürgerin, die dieses Amt bekleiden würde.

Morton wurde wegen ihrer kritischen Haltung gegenüber Technologieplattformen als "Kartellrechtskämpferin" bezeichnet und behauptete früher, dass ihre Nebentätigkeit als Beraterin großer Unternehmen, von denen viele ins Visier der EU-Kartellbehörden geraten sind, wichtig für ihre Forschung und Lehre sei.

Die Entscheidung ist jedoch wegen möglicher Interessenkonflikte unter Beschuss geraten.

Die Kommission versicherte jedoch am Freitag, dass es eine Bedenkzeit von zwei Jahren geben wird, in der Morton nicht für Unternehmen arbeiten kann, für die sie kürzlich tätig war. Die Namen der fraglichen Unternehmen konnten nicht sofort bestätigt werden.

Zu den Kritikern der Ernennung gehören die Vorsitzenden der vier größten Fraktionen des Europäischen Parlaments, die in einem am Freitag an Vestager gesandten Brief ihre "Bestürzung" zum Ausdruck brachten.

"In einer Zeit, in der unsere Institutionen gegenüber ausländischer Einmischung sehr genau unter die Lupe genommen werden, verstehen wir nicht, dass Kandidaten aus Nicht-EU-Ländern für eine so hochrangige und strategische Position in Betracht gezogen werden", erklärten sie.

"Wir haben nicht mit Zähnen und Klauen daran gearbeitet, die GAFAM zu regulieren, sondern vertrauen darauf, dass ihr Lobbyist diese Regeln umsetzt", twitterte der französische Abgeordnete der Sozialisten und Demokraten im Europäischen Parlament, Raphaël Glucksmann.

Am Donnerstag meldete sich Paris mit Kritik zu Wort: Drei Minister, darunter Außenministerin Catherine Colonna, twitterten ihre Bedenken.

"Während Europa die ehrgeizigste digitale Regulierung der Welt in Angriff nimmt, wirft die jüngste Ernennung des Chefökonomen der GD Wettbewerb berechtigte Fragen auf. Ich fordere die Europäische Kommission auf, ihre Wahl zu überdenken", twitterte der französische Digitalminister Jean-Noël Barrot.

Andere Stimmen aus dem gesamten politischen Spektrum Frankreichs haben die Entscheidung kritisiert. Marine Le Pen, Fraktionschefin der rechtsextremen Nationalen Versammlung in Paris, twitterte am Mittwoch, sie frage sich, ob Europa "noch vollständig europäisch" sei.

Die Ernennung ist für Paris besonders heikel, da Präsident Macron ein ausgesprochener Kritiker des unkontrollierten Einflusses der amerikanischen Big Tech auf die EU-Wirtschaft ist.

Im Mai, als bekannt wurde, dass Morton für den Posten in Betracht gezogen wurde, äußerte eine Gruppe von Nichtregierungsorganisationen Bedenken hinsichtlich möglicher Interessenkonflikte.

Vestager ist auch wegen des Mangels an Transparenz und offener politischer Diskussion während des Einstellungsverfahrens in die Kritik geraten.

Morton soll ihr neues Amt am 1. September antreten und einen Dreijahresvertrag erhalten.