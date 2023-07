Lula warnt Europäer vor Protektionismus

Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat die EU dafür kritisiert, dass sie bei den Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen Umweltforderungen stellt.

In einem Schreiben, das die Europäische Kommission Anfang des Jahres an die vier Länder der Mercosur-Gruppe (Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay) sandte, wurden vor der Ratifizierung des Abkommens eine Reihe von Anforderungen zur Einhaltung des Pariser Abkommens, zum Schutz der biologischen Vielfalt und zur Einhaltung von Arbeitsnormen gestellt.

Mit diesem Schritt wollte Brüssel den politischen Schwung des Wahlsiegs von Lula nutzen und das seit langem festgefahrene Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem Mercosur aus der Sackgasse führen.

Das Mammutabkommen wird seit mehr als 20 Jahren vorbereitet und stößt immer noch auf den Widerstand einiger europäischer Regierungen wie Frankreich, Österreich und Irland, die sich besorgt über die Abholzung des Amazonas-Regenwaldes und die Konkurrenz durch billige Agrarprodukte aus Lateinamerika geäußert haben.

"Europa hat eine aggressive Karte gespielt. Der Brief, den Europa an den Mercosur geschrieben hat, war ein Brief, in dem Strafen angedroht wurden, wenn wir bestimmte Umweltauflagen nicht erfüllen", sagte Lula am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Brüssel.

"Zwei strategische Partner diskutieren nicht über Drohungen. Wir diskutieren Vorschläge."

Lula betonte, dass sein Land Brüssel nicht beweisen müsse, wie umweltfreundlich es sei, da Brasilien bereits mehr als 80 Prozent seiner Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen beziehe, ein Wert, den die meisten europäischen Staaten noch lange nicht erreicht hätten.

"Wir akzeptieren das zusätzliche Schreiben der Europäischen Union nicht. Es ist unmöglich, sich unter historischen Partnern wie uns vorzustellen, dass jemand einen solchen Drohbrief schreiben würde", sagte Lula vor Reportern.

"Wir haben kein Problem. Wir bereiten eine Antwort vor, und wir denken, dass die Europäische Union unserer Antwort in aller Ruhe zustimmen wird. Ich denke, der zusätzliche europäische Brief war möglicherweise das Werk von jemandem, der dachte, dass wir nachgeben würden, wenn er Druck auf uns ausübt.

Lula sagte, der von seiner Regierung ausgearbeitete Gegenvorschlag werde in "zwei oder drei Wochen" nach Brüssel geschickt, sobald der Mercosur den Text genehmigt hat.

"Nehmen Sie ein Land wie Frankreich", fuhr der Präsident fort und vertiefte sein Argument.

"Frankreich legt großen Wert auf den Schutz seiner landwirtschaftlichen Erzeugnisse, seiner kleinen und mittleren Betriebe, seines Geflügels, seines Gemüses, seines Käses, seiner Milch und seiner Weine. So wie Frankreich das souveräne Recht hat, sein produktives Erbe mit allen Mitteln zu verteidigen, müssen wir auch das unsere verteidigen. Das Schöne an Verhandlungen ist, dass einer nachgeben muss".

Die Europäische Kommission antwortete nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Ihre Präsidentin, Ursula von der Leyen, hat versprochen, das Abkommen vor Ende des Jahres abzuschließen, ein Zeitplan, den auch Lula teilt.

"Ich bin sehr optimistisch", sagte der brasilianische Regierungschef. "Zum ersten Mal bin ich sehr optimistisch, dass wir dieses Abkommen noch in diesem Jahr abschließen werden."

Der Aggressor und die Angegriffenen

Lulas Äußerungen folgen auf ein zweitägiges Gipfeltreffen in Brüssel zwischen den 27 Mitgliedern der Europäischen Union und den 33 Mitgliedern der Gemeinschaft Lateinamerikanischer und Karibischer Staaten (CELAC), dem ersten seiner Art seit acht Jahren.

"Brasilien gewinnt die Freude an der internationalen Politik zurück. Brasilien kehrt zu seiner Führungsrolle zurück", sagte Lula und nannte das Treffen "wirklich erfolgreich" und "außergewöhnlich".

Das Gipfeltreffen behandelte eine breite Palette von Themen wie nachhaltige Entwicklung, kritische Rohstoffe, den Kampf gegen den Klimawandel, regionale Sicherheit, Arbeitnehmerrechte und die Gleichstellung der Geschlechter. Der Einmarsch Russlands in der Ukraine war ebenfalls Gegenstand der Diskussionen, doch anstatt die beiden Seiten einander näher zu bringen, trug das Thema nur dazu bei, die politische Kluft zwischen der nördlichen und der südlichen Hemisphäre zu vertiefen.

In den Tagen vor dem Gipfel drängten europäische Diplomaten auf eine deutliche Verurteilung des Angriffskrieges des Kremls, was einige lateinamerikanische Länder aufgrund ihrer Handelsbeziehungen mit Russland und ihrer Entschlossenheit, eine unabhängige Außenpolitik zu betreiben, mit Skepsis betrachteten.

Nach stundenlangen Verhandlungen einigten sich die beiden Seiten auf zwei Absätze, in denen sie ihre "tiefe Besorgnis über den andauernden Krieg gegen die Ukraine" zum Ausdruck bringen und zu einem "gerechten und nachhaltigen Frieden" aufrufen.

Russland, der Aggressor, wird an keiner Stelle beim Namen genannt

Trotz der milden Sprache weigerte sich Nicaragua, einer der wenigen Verbündeten Moskaus auf der Weltbühne, den gemeinsamen Schlussfolgerungen zuzustimmen.

"Wir haben über die Vision von 60 Ländern gesprochen. Und deshalb müssen die Menschen verstehen, dass nicht jeder mit jedem übereinstimmen wird, dass nicht jeder die gleiche Eile hat, die gleiche Sicht der Dinge", sagte Lula. "Ich denke, das Ukraine-Treffen fand zum richtigen Zeitpunkt statt. Es gab nichts, was wir nicht schon wussten."

Lula, dessen brisante Äußerungen zur Invasion zuvor für Bestürzung bei den westlichen Verbündeten gesorgt hatten, sagte, die internationale Gemeinschaft müsse "Russland und die Ukraine davon überzeugen, dass Frieden der beste Weg nach vorne ist", eine Bemerkung, die beide Kriegsparteien auf eine Stufe zu stellen schien.

"Im Moment wollen weder Selenskyj noch Putin über Frieden reden, weil jeder glaubt, dass er gewinnen wird. Aber wir sehen eine gewisse Müdigkeit: Die Welt hat diesen Krieg langsam satt", sagte Lula.

"Dann wird die Zeit kommen, in der es Frieden geben wird, und es wird eine Gruppe von Ländern geben müssen, die in der Lage sind, mit Russland und der Ukraine zu reden".

Auf die Frage, ob der Abzug der russischen Truppen vom ukrainischen Territorium eine Vorbedingung für Friedensgespräche sein sollte, gab Lula eine weitere ambivalente Antwort.

"Der Abzug ist Teil des Friedensabkommens", sagte er, ohne sich ausdrücklich auf die russische Armee zu beziehen. "Die Conditio sine qua non, um über Frieden zu sprechen, ist die Beendigung des Krieges. Solange geschossen wird, wird es keine Gespräche geben. Und genau das passiert jetzt."