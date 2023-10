EU-Überweisung von 60 Millionen Euro von Tunesien abgelehnt

Die Europäische Kommission hat bestätigt, dass sie 60 Millionen Euro an Budgethilfe für die tunesische Regierung überwiesen hat, obwohl Präsident Kais Saied öffentlich erklärt hat, er lehne die "Wohltätigkeits"-Gelder ab.

Die Auszahlung ist Teil eines im letzten Monat angekündigten Finanzrahmens von 127 Millionen Euro, der auf der Mitte Juli zwischen der Europäischen Union und Tunesien unterzeichneten Absichtserklärung aufbaut.

Die Mittel sind in zwei Bereiche aufgeteilt: 60 Millionen Euro zur Unterstützung der angeschlagenen tunesischen Wirtschaft und fast 67 Millionen Euro zur Verstärkung der Grenzverwaltung und zur Verhinderung der Abfahrt von Migrantenschiffen.

Saied, der für seine kontroversen Äußerungen bekannt ist, wies am Dienstag das Angebot der EU in Höhe von 127 Millionen Euro zurück und bezeichnete es als "lächerlich" und als Verstoß gegen das Memorandum.

"Tunesien, das die Zusammenarbeit akzeptiert, akzeptiert nichts, was einer Wohltätigkeit oder einem Gefallen ähnelt, denn unser Land und unser Volk wollen kein Mitleid und akzeptieren es nicht, wenn es ohne Respekt ist", sagte Saied laut einer Pressemitteilung der Präsidialverwaltung.

"Folglich lehnt Tunesien ab, was in den letzten Tagen von der EU angekündigt wurde".

Die unverblümten Äußerungen wurden von den Medien breit aufgegriffen und sorgten für Überraschung in Brüssel, wo das Memorandum mit Tunesien als Blaupause für künftige Abkommen mit Nachbarländern zur Eindämmung der Migrationsströme angepriesen wurde.

Am Mittwoch bemühte sich die Europäische Kommission um eine Richtigstellung und bestätigte, dass 60 Millionen Euro an Budgethilfe an Tunesien gezahlt wurden, ohne dass es einen Hinweis auf eine Ablehnung oder Rückzahlung gab.

"Wir können bestätigen, dass die Kommission Anfang dieser Woche tatsächlich die Zahlung von 60 Millionen Euro an Zuschüssen an die tunesische Staatskasse bearbeitet hat, nachdem die tunesische Regierung am 31. August einen entsprechenden Antrag gestellt hatte", sagte Ana Pisonero, Sprecherin der Europäischen Kommission für Nachbarschaft und Erweiterung.

Der Antrag der tunesischen Regierung bezog sich ausschließlich auf die 60 Millionen Euro, die später überwiesen wurden, erklärte die Sprecherin. Das Geld stamme jedoch nicht aus den im Memorandum versprochenen Mitteln, sondern aus einem zuvor genehmigten Plan für den Wiederaufbau nach dem Koronavirus.

"Wir haben das Kommuniqué der tunesischen Präsidentschaft zur Kenntnis genommen. Ich denke, Sie werden verstehen, dass die EU ihre Beziehungen zu ihren Partnern durch direkte Kontakte pflegt, und genau das tun wir auch", sagte Pisonero vor Reportern.

Bezüglich der 67 Millionen Euro, die für die Migrationssteuerung vorgesehen sind, sagte der Sprecher, dass 13 Millionen Euro mit der Internationalen Organisation für Migration (IOM) und acht Millionen Euro mit dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) vertraglich vereinbart wurden, um die "freiwillige Rückkehr" von Migranten in ihre Herkunftsländer zu unterstützen.

"Es gibt keine Frist. Wir versuchen, so schnell wie möglich vor Ort zu arbeiten, um alle Punkte und Sektoren, die von der Vereinbarung abgedeckt sind, zu erfüllen. Natürlich geschieht dies in enger Zusammenarbeit mit den tunesischen Behörden", sagte Pisonero.

Der Streit um die Äußerungen von Saied ist der jüngste Rückschlag in der bislang schwierigen Umsetzung der Vereinbarung, die kaum vier Monate alt ist.

Seit seiner Unterzeichnung wurde das Abkommen vom Europäischen Parlament und von humanitären Organisationen heftig kritisiert, die auf die Missstände aufmerksam machten, die die tunesischen Behörden gegenüber Migranten aus Ländern südlich der Sahara begangen haben sollen, darunter auch Fälle von kollektiven Ausweisungen an die libysche Grenze.

Letzten Monat forderte der Europäische Ombudsmann formell Klarheit über das Memorandum und die Aufnahme bzw. das Fehlen zusätzlicher Garantien, um die volle Achtung der Menschenrechte zu gewährleisten.

Saied wurde wegen seiner rassistischen Ansichten über Schwarzafrikaner scharf verurteilt, die er als Teil eines "kriminellen Plans zur Veränderung der Zusammensetzung der demografischen Landschaft Tunesiens" bezeichnete. Weitere Kritik wurde an Saied geübt, nachdem er fünf Mitgliedern des Europäischen Parlaments die Einreise verweigert und Wochen später den offiziellen Besuch einer Delegation der Europäischen Kommission verschoben hatte.