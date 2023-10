Aserbaidschan und Türkei zeigen Gipfeltreffen die kalte Schulter

Der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew zog sich in letzter Minute von dem Treffen in Granada (Spanien) zurück und beraubte damit eines der wichtigsten Ergebnisse des Gipfels, nämlich ein von der EU vermitteltes Treffen mit seinem armenischen Kollegen zum Abbau der Spannungen im Kaukasus.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, ein wichtiger Verbündeter von Alijew, sagte wegen einer Erkältung ab.

Auf dem Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) am Donnerstag werden nun nur 45 Staats- und Regierungschefs aus ganz Europa zusammenkommen, um gemeinsame Herausforderungen zu erörtern und in einem informellen Format zu fachsimpeln. Zunächst werden sie in vier Arbeitsgruppen zusammenkommen, um über Multilateralismus, Umwelt und digitale Themen wie künstliche Intelligenz zu diskutieren, wobei der Krieg in der Ukraine das übergreifende Thema sein wird.

Anschließend haben sie einige Stunden Zeit für bilaterale Gespräche. EU-Ratspräsident Charles Michel hatte gehofft, sich mit Alijew, dem armenischen Ministerpräsidenten Nikol Paschinjan, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz zusammensetzen zu können, um die Krise im Kaukasus zu beraten.

Die drei EU-Staats- und Regierungschefs werden jedoch gemeinsam mit Pashinyan zusammenkommen.

Große Verantwortung auf aserbaidschanischer Seite

Die Entscheidung Alijews, nicht am Gipfel teilzunehmen, sei auf eine "aserbaidschanfeindliche Atmosphäre" zurückzuführen, sagte ein aserbaidschanischer Beamter gegenüber AFP.

Das Gipfeltreffen findet nur zwei Wochen, nachdem die Streitkräfte des Landes eine blitzschnelle Militäroffensive gestartet haben, um die Kontrolle über Berg-Karabach von armenischen Separatisten zurückzugewinnen.

Die russische Friedenstruppe, die seit einem von Russland vermittelten Friedensabkommen aus dem Jahr 2020, das auf einen kurzen, aber tödlichen Konflikt folgte, in der Bergregion stationiert ist, trat zur Seite.

Die EU verurteilte Aserbaidschans Offensive, und Michel erklärte Anfang der Woche gegenüber Euronews, er sei von der aserbaidschanischen Entscheidung "extrem enttäuscht". Er rief zu Verhandlungen auf, um "die Verpflichtungen beider Seiten festzulegen", betonte jedoch, dass "Aserbaidschan, das diese Militäroperation eingeleitet hat, eine große Verantwortung trägt".

Die EU hat Armenien außerdem humanitäre Hilfe in Millionenhöhe zugesagt, während Frankreich am Dienstag ankündigte, militärische Ausrüstung nach Eriwan zu liefern.

Die Spannungen auf dem Balkan dürften ebenfalls ganz oben auf der Tagesordnung stehen. Ein Treffen zwischen dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić und Vjosa Osmani, dem Präsidenten des Kosovo, ist ebenfalls sehr wahrscheinlich. Da Osmanis Rolle jedoch weitgehend zeremoniell ist, ist ein Durchbruch eher unwahrscheinlich.

Ein produktiver Tag für die Ukraine und Europa

Eine gefragte Führungspersönlichkeit dürfte Volodymyr Zelenskyy sein. Der ukrainische Regierungschef sagte, er werde "substanzielle Vorschläge" zur Verbesserung der europäischen Sicherheitsarchitektur vorlegen.

"Die Stärkung der Luftverteidigung hat für die Ukraine oberste Priorität, vor allem im Hinblick auf den nahenden Winter", fügte er hinzu und verwies auf "neue Vereinbarungen mit Partnern", die abgeschlossen und umgesetzt werden müssten.

"Dies sollte ein produktiver Tag für die Ukraine und Europa insgesamt sein", fügte er hinzu.

Der Elysée-Palast hat angekündigt, dass Macron und Zelenskyy zusammenkommen werden.

Auf den EPC-Gipfel folgt am Freitag ein informelles Treffen des Europäischen Rates, bei dem die 27 Staats- und Regierungschefs der EU über die Erweiterung, die Migration und die so genannte Strategische Agenda beraten werden, in der die Prioritäten der EU für die nächste Legislaturperiode festgelegt sind.