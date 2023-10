Charles Michel wirft Moskau Verrat an Armenien vor

Von Grégoire Lory

Im jüngsten Konflikt im Kaukasus hat nach den Worten von EU-Ratspräsident Charles Michel Russland die armenische Bevölkerung verraten. In einem Gespräch mit Euronews erklärte Michel, es sei dies eine der Lehren aus dem Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan.

"Es gibt jetzt eine Gewissheit. Niemand kann sie mehr übersehen. Es ist, dass Russland die armenische Bevölkerung verraten hat. Und Russland hat den Wunsch geäußert, dass Soldaten anwesend sein sollen, um diese Stabilitätsvereinbarungen, diese Sicherheitsvereinbarungen zu garantieren. Und wir sehen, dass diese Militäroperation ohne jegliche Reaktion von Russland, das vor Ort war, ausgelöst wurde, was nicht der Fall für die Europäische Union war, die ihrerseits keine militärischen Kräfte vor Ort hat, wie Sie wissen."

Baku hat vor kurzem die Kontrolle über Berg-Karabach von armenischen Separatisten zurückgewonnen, nachdem es eine Militäroffensive gestartet hatte.

Seitdem sind schätzungsweise 100 000 ethnische Armenier aus Angst vor Verfolgung geflohen, da die aserbaidschanischen Streitkräfte die Region immer stärker unter ihre Kontrolle bringen.

Experten zufolge kommt das Vorgehen Bakus einem Kriegsverbrechen gleich, und Armenien hat seinen Nachbarn beschuldigt, ethnische Säuberungen zu betreiben.

Der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan hat auch Russland verurteilt, weil es die Anzeichen für eine Eskalation in Baku ignoriert und die Armenier in der isolierten Bergregion nicht geschützt hat. Der Kreml warf Paschinjan daraufhin vor, "dem westlichen Einfluss zu erliegen".

Äußerst enttäuscht" von Aserbaidschan

Michel hat bei den jüngsten Versuchen der EU, den jahrzehntealten Konflikt zu deeskalieren, eine führende Rolle gespielt und beide Seiten zu Gesprächen nach Brüssel eingeladen, während Paschinjan den Westen um Unterstützung bat.

Die EU ist jedoch wegen ihrer erfolglosen Vermittlungsbemühungen und ihres Verzichts auf Sanktionen gegen Aserbaidschan in die Kritik geraten.

Mitglieder des Europäischen Parlaments bezeichneten Michels Vermittlungsversuche als "totalen Fehlschlag" und warfen den EU-Staats- und Regierungschefs vor, es versäumt zu haben, den Aggressor zu benennen und die Bitten Armeniens zu ignorieren.

Michel wies diese Kritik zurück und sagte Euronews, dass "die europäische Vermittlung, die parallel zu anderen, wie der der USA, durchgeführt wurde, es uns ermöglichte, Fortschritte zu machen, zum Beispiel beim Austausch von Gefangenen, und besser zu verstehen, wie man die Verbindungen in dieser Region verbessern kann, um eine bessere zukünftige Stabilität zu gewährleisten."

"Wir haben auch Fortschritte bei Texten gemacht, die ein künftiges Friedensabkommen zwischen Armenien und Aserbaidschan sicherstellen sollen."

"Dennoch bin ich sehr enttäuscht über die Entscheidung Aserbaidschans und habe dies Präsident Alijew gegenüber sehr deutlich zum Ausdruck gebracht", fügte er hinzu.

Michel erklärte, dass die Intervention der EU für die Wiedereröffnung des Lachin-Korridors von entscheidender Bedeutung sei.

Der Korridor war monatelang von aserbaidschanischen Streitkräften blockiert worden, so dass die armenische Bevölkerung in Berg-Karabach nicht mit lebenswichtigen Gütern versorgt werden konnte, und er versicherte, dass die EU weiterhin humanitäre Hilfe leisten werde.

"Wir sind sehr engagiert, Armenien zu unterstützen, das eine große Zahl von Flüchtlingen aufnimmt, die ihre Heimatregion Berg-Karabach verlassen haben", erklärte Michel.

"Wir müssen uns auch weiterhin auf politischer und diplomatischer Ebene engagieren, um sicherzustellen, dass die Achtung der territorialen Integrität Armeniens eindeutig bekräftigt wird."

"Wir werden nicht aufgeben", bekräftigte er.

Frieden hängt vom "Willen beider Seiten" ab

Michel wird am Rande eines Gipfeltreffens der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) am Donnerstag in Grenada (Spanien) mit den Staats- und Regierungschefs der beiden Länder sowie mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz zusammentreffen.

Ähnliche Gespräche fanden bei den beiden vorangegangenen Gipfeltreffen der EPG im Oktober 2022 und im Juni 2023 statt.

Für den Frieden sei "eine Verhandlung erforderlich, bei der beide Seiten Verpflichtungen eingehen können", obwohl "Aserbaidschan, das diese Militäroperation eingeleitet hat, eine große Verantwortung trägt", sagte er.

"Es liegt nun an Aserbaidschan, guten Willen zu zeigen und sich unter Einhaltung des Völkerrechts für den Schutz der Rechte und der Sicherheit der gesamten Bevölkerung Aserbaidschans, einschließlich der armenischen Bevölkerung, einzusetzen", fügte er hinzu.

Er verzichtete darauf, den erzwungenen Exodus der Bevölkerung von Berg-Karabach als einen Versuch der ethnischen Säuberung zu bezeichnen.

"Es stimmt, dass die große Mehrheit der armenischen Bevölkerung die Region verlassen hat, wahrscheinlich aus Angst davor, wie sie von den aserbaidschanischen Behörden behandelt wird. Ein großer Teil befindet sich jetzt in Armenien, und deshalb muss die EU humanitäre Hilfe leisten", sagte er.

Aserbaidschan bleibt "Partner" für die EU

Er sagte auch, dass Baku trotz des dreisten Angriffs ein Partner der EU bleibe.

"Aserbaidschan ist heute ein Partner, ja, es ist ein Partner. Das heißt aber nicht, dass die Beziehung einfach ist. Nein, es ist nicht einfach. Gibt es Schwierigkeiten? Ja, und diese Schwierigkeiten sind real und sollten verstanden werden", erklärte er.

Er bestritt, dass die EU Anzeichen von Feindseligkeit ignoriert habe, als die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, Baku 2022 als "vertrauenswürdigen" Partner bezeichnete und eine Vereinbarung traf, die EU-Importe von aserbaidschanischem Gas bis 2027 zu verdoppeln, um sich von russischen Importen fossiler Brennstoffe zu lösen.

"Ich verstehe das Argument, aber es ist nicht korrekt", sagte Michel.

"Wir haben gezeigt, dass Europa nach der russischen Invasion in der Ukraine in der Lage ist, seine Energielieferungen sehr schnell zu diversifizieren, und deshalb haben wir jetzt viele Optionen in Bezug auf die Energieversorgung."

Auf die Frage, ob die EU ihr Gasabkommen mit Baku überdenken sollte, antwortete Michel: "Natürlich. Wir müssen uns jetzt damit befassen, wie wir die Beziehungen zwischen Armenien und Aserbaidschan normalisieren können, damit wir die gegenseitige Anerkennung der territorialen Integrität beider Länder fest und unanfechtbar gewährleisten können."

"Wir werden einen Normalisierungsprozess fördern, der dazu führen kann, dass sich beide Seiten verpflichten, die gemachten Zusagen einzuhalten. Und die absolute Priorität ist es, sicherzustellen, dass es Verhandlungen über die territorialen Grenzen gibt", erklärte er.

"Es ist der europäische Vermittlungsprozess, der in dieser Hinsicht für Fortschritte gesorgt hat, für einen Friedensvertrag zur Normalisierung der Beziehungen und auch für das, was wir Konnektivität nennen, d.h. die Möglichkeit, dass sich sowohl die Bevölkerung Armeniens als auch Aserbaidschans in der Region bewegen kann."

Michel sagte Euronews auch, er sei zuversichtlich, dass die EU und der Westen die Ukraine weiterhin unterstützen werden, obwohl die polnische Regierung und der slowakische Wahlsieger Robert Fico versprochen haben, ein Veto gegen künftige Waffenlieferungen der EU einzulegen.

Auch in der Unterstützung Washingtons für Kiew sind in jüngster Zeit Risse entstanden, da hochrangige Beamte die Gegenoffensivstrategie der ukrainischen Streitkräfte in Frage stellen.

"Es besteht die Gefahr von Rissen und Zusammenbrüchen, aber das bedeutet nicht, dass wir nicht wachsam sind", erklärte er.

"Wir sind wachsam, denn die Einheit der EU erfordert Anstrengungen, politische Arbeit, Zusammenarbeit und Diplomatie", fügte er hinzu.