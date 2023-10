Brüssel schlägt Alarm wegen rascher Überalterung der EU-Bevölkerung

Die rasche Alterung der Bevölkerung in der Europäischen Union droht die Wettbewerbsfähigkeit der Union zu untergraben, den Arbeitskräftemangel zu verschärfen, die öffentlichen Haushalte aufzublähen und die regionalen Ungleichheiten zu vertiefen.

Dies sind einige der beunruhigenden Ergebnisse eines neuen Berichts über den demografischen Wandel, den die Europäische Kommission am Mittwoch veröffentlicht hat und der ein alarmierendes Bild des tiefgreifenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandels zeichnet, der durch eine schrumpfende Erwerbsbevölkerung ausgelöst wird.

Kurz gesagt: Die EU wird zu schnell zu alt.

"Jeder Mitgliedstaat hat mit seinen eigenen Herausforderungen zu kämpfen", sagte Dubravka Šuica, Vizepräsidentin der Kommission und zuständig für Demokratie und Demografie.

"In den Niederlanden sind der Wohnungsbau und die Bevölkerungsdichte eine zentrale Herausforderung, in einigen Regionen Spaniens ist es der Bevölkerungsrückgang. In Italien sind die größte Herausforderung die sinkenden Geburtenraten und die Überalterung der Bevölkerung. Griechenland ist der Mitgliedstaat mit der am schnellsten alternden Bevölkerung. Kroatien kämpft mit der Abwanderung jüngerer Menschen.

Dem Bericht zufolge wird die EU-Bevölkerung, die zu Beginn dieses Jahres knapp über 448 Millionen Menschen betrug, ihren Höchststand um das Jahr 2026 erreichen und dann allmählich abnehmen, wobei sie bis zum Jahr 2100 57,4 Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter verlieren wird. Noch besorgniserregender ist, dass der Abhängigkeitsquotient - das Verhältnis zwischen der Zahl der älteren Menschen und der Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter - bis zum Ende des Jahrhunderts von heute 33 auf 60 Prozent ansteigen wird.

Die drastische Verschiebung der demografischen Pyramide wird den Arbeitsmarkt umkrempeln und zu einem weit verbreiteten Arbeitskräftemangel führen, der das Wachstum, die Produktivität und die Innovationsraten hemmen und damit den Verlust der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen großen Volkswirtschaften beschleunigen könnte.

Eine schrumpfende Erwerbsbevölkerung wird unweigerlich zu geringeren Einnahmen für die Staatskassen führen und die öffentlichen Haushalte zusätzlich unter Druck setzen, mehr für das Gesundheitswesen und die Renten auszugeben - eine explosive Kombination, die die Aufmerksamkeit von den dringend benötigten Investitionen in erneuerbare Energien und Spitzentechnologien ablenken könnte.

Dies wiederum werde den sozialen Zusammenhalt untergraben, so Šuica, und "letztlich auch das Vertrauen in die demokratischen Institutionen und Prozesse in Europa".

Bevor der Schaden unumkehrbar wird, empfiehlt die Kommission den Mitgliedstaaten, entschlossene Maßnahmen zu ergreifen, wie z. B. die Beseitigung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles, die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Gewährung von Steuervorteilen, die Senkung der Kinderbetreuungskosten und die Erleichterung des Zugangs junger Menschen zu hochwertigen Arbeitsplätzen und erschwinglichen Wohnungen zu einem früheren Zeitpunkt ihres Erwachsenenlebens.

Brüssel sagt auch, dass es "entscheidend ist, ältere Arbeitnehmer in die Lage zu versetzen, länger aktiv zu bleiben", und zwar durch Weiterbildungsprogramme und flexible Arbeitszeiten.

"Ein längeres Leben schafft neue Möglichkeiten und leitet den Übergang von einer alternden Gesellschaft zu einer Gesellschaft der Langlebigkeit ein", sagte Šuica und forderte die Länder auf, die neuen wirtschaftlichen Möglichkeiten zu nutzen, die durch die so genannte "Silver Economy" entstehen.

In einer weiteren Empfehlung fordert der Bericht eine "gesteuerte legale Zuwanderung", um die steigende Zahl offener Stellen zu besetzen, die bereits ein Rekordhoch erreicht hat.

Die Europäische Union, die sich inmitten einer hart umkämpften Reform ihrer Asylpolitik befindet, hat im vergangenen Jahr drei Millionen Arbeitsmigranten auf legalem Wege aufgenommen, gegenüber 300.000, die auf irregulärem Weg kamen.

Während der Präsentation betonte Šuica mehrmals, dass die legale Migration zwar eine wertvolle Option zur Bewältigung der demografischen Herausforderung sei, aber nicht die einzige. Diese Klarstellung sollte offenbar den Zorn der rechtsextremen Regierungen vermeiden, die sich für eine geburtenfreundliche Politik einsetzen, um die Geburtenrate der einheimischen Bevölkerung zu erhöhen, ohne auf Migrationsströme angewiesen zu sein.

"Wir sind 27 Demokratien", sagte Šuica, "es ist eine andere Situation, und das ist der Grund, warum wir sagen, dass es keine Einheitsgröße für alle gibt."