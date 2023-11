Von Maria Psara

Sechs Familienangehörige von entführten Israelis drängen im Europäischen Parlament auf mehr Druck zu ihrer Freilassung.

WERBUNG

Über einen Monat - 32 Tage - ist es her, dass mindestens 245 Menschen in Israel von der Hamas als Geiseln genommen wurden.

Shai Wenkert gehört zu den Familienmitgliedern, die am Mittwoch das Europäische Parlament in Brüssel besuchten und die EU baten, ihnen bei der Heimkehr ihrer Angehörigen zu helfen.

Am Samstag, den 7. Oktober, nahm sein Sohn Omer (22) zusammen mit seinem Freund Kim Damti an einer Party in Re'im teil. Die Party wurde durch Raketenalarm unterbrochen, gefolgt von einem schweren Raketenangriff auf das Gebiet.

Omer rief seine Mutter an, um sie über die Situation zu informieren und ihr mitzuteilen, dass er nach einem Versteck suche.

Später schrieb er ihr über WhatsApp, dass es ihm gelungen sei, einen mobilen Unterschlupf zu finden, in den er sich begeben konnte.

Er berichtete auch, dass er Schüsse und Schreie hören konnte, und um 7:40 Uhr schickte er eine Nachricht "Ich sterbe vor Angst". Kurze Zeit später brach die Verbindung ab.

Am Samstagnachmittag erhielt die Familie Fotos, auf denen Omer in Handschellen, geschlagen und mit großen Schmerzen zu sehen ist, sowie ein Video, auf dem er in einem Lieferwagen zu sehen ist.

Sein Freund Kim Damti, ein irischer Staatsbürger, wurde ermordet.

Omer leidet an chronischer Kolitis, sein Zustand hat sich erst vor Kurzem stabilisiert. Die Krankheit verschlechtert sich jedoch in Zeiten der Not, und Omer braucht dringend seine Medikamente.

Sein Vater Shai sagte Euronews:

"Mein Sohn ist 22 Jahre alt, ein sehr hübscher, sehr schöner Junge. Er ist nur zu einer Party gegangen, zum Nova-Fest, um Glück und Freiheit und Liebe zu feiern."

Vier weitere Familienangehörige von Geiseln kamen zum Europäischen Parlament, um mehr Druck für die Freilassung der Geiseln zu machen.

Darunter Yoni Asher. Er macht sich große Sorgen um seine Frau und seine beiden Töchter, die weiterhin als Geiseln der Hamas festgehalten werden.

Ich habe eingesehen, dass ich entweder um das Leben meiner Familie kämpfen oder sterben muss. Ich habe also nicht mehrere Möglichkeiten. Ich habe nur eine Wahl. Yoni Asher

Er beschreibt Euronews, was ihn nach Brüssel geführt hat.

"Es ist schwer, die Gefühle in einer solchen Situation zu beschreiben. Ich konnte nichts tun. Ich war hilflos. Ich wusste, dass es Hunderte, im Nachhinein Tausende von Terroristen waren. Und dass die Situation sehr schlecht war, dass Menschen getötet wurden und ich konnte nichts anderes tun als auf den Boden zu fallen. Aber danach, vor nicht allzu langer Zeit habe ich eingesehen, dass ich entweder um das Leben meiner Familie kämpfen oder sterben muss. Ich habe also nicht mehrere Möglichkeiten. Ich habe nur eine Wahl. "

Am Samstag, den 7. Oktober, wurden seine Frau Doron und seine Töchter Raz (4,5) und Aviv (2,5) von Hamas-Terroristen in den Gazastreifen entführt. Alle drei besitzen die doppelte deutsch-israelische Staatsbürgerschaft. Sein Schwager Ravid (51) und der Lebensgefährte seiner Schwiegermutter, Gad (79), wurden ebenfalls verschleppt.

Seine Schwiegermutter Efrat Katz (69), ebenfalls eine deutsche Staatsbürgerin, und ihr Partner Gad Mozes (79) wurden an diesem Tag von Hamas-Terroristen ermordet.

Am 6. Oktober fuhr Yonis Frau, Doron Katz Asher (34), mit ihren Töchtern Raz (4,5) und Aviv (2,5) zu ihrer Mutter Efrat Katz (69) in den Kibbuz Nir Oz. Doron und Efrat wollten den jüdischen Feiertag Sukkot zusammen mit Efrats Partner Gad Mozes (79) und Dorons Bruder Ravid Katz (51) feiern.

WERBUNG

Am 7. Oktober, im Morgengrauen, drangen Hunderte von Terroristen in den Kibbutz Nir Oz und die umliegenden Dörfer ein.

Kurz darauf wurden Doron, Raz und Aviv in einem von Hamas-Terroristen aufgenommenen Video gezeigt, wie sie auf einem Wagen sitzen, der in den Gazastreifen fährt, während um sie herum Terroristen "Allah Wakbar" rufen.

Nach der Aussage eines anderen Kibbuzmitglieds wurde Efrat Katz (69) kurz vor der Aufnahme des Videos brutal ermordet.

Trotz seines Schmerzes findet Yoni Worte der Versöhnung, die er auch den Kindern in Gaza sagen kann.

"Weißt du, der Mensch, der meine Kinder entführt hat. Wenn sein kleiner Sohn oder seine kleine Tochter jetzt hier neben mir wären, weißt du, was ich dann tun würde? Ich würde sie umarmen und sie küssen. Und warum? Weil Kinder eben Kinder sind.

WERBUNG

Aber was würden Sie an meiner Stelle tun? Was würden Sie tun, wenn Ihre Kinder aus dem Wohnzimmer ihrer Großmutter entführt würden? Würden Sie nicht jedes Mittel einsetzen, um sie zurückzuholen und ihr Leben zu retten? "

Shai und Yoni unterstützen die Entscheidungen der israelischen Regierung in Gaza. Aber einige andere Verwandte fordern von der Regierung, Verhandlungen mit der Hamas aufzunehmen.