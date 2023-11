Von Euronews

Die Europäische Kommission hat am Dienstag grünes Licht für Polens überarbeitetes Konjunkturprogramm mit einem Umfang von fast 60 Milliarden Euro gegeben.

WERBUNG

Der neue polnische Wiederaufbauplan (RRF) umfasst 34,5 Mrd. EUR an zinsgünstigen Darlehen und 25,3 Mrd. EUR an Zuschüssen, die in den nächsten Jahren in mehreren Tranchen ausgezahlt werden sollen.

Die Überarbeitung berücksichtigt RePower EU, den Plan der EU zur Verringerung der Importe russischer fossiler Brennstoffe und zur Beschleunigung des grünen Wandels, der nach Moskaus Einmarsch in der Ukraine vorgelegt wurde. Polens ursprünglicher RRF-Plan hatte ein Volumen von 35,4 Milliarden Euro.

Trotz der Aufstockung ist das Geld weiterhin strikt an die im letzten Jahr auferlegten Bedingungen, die so genannten "Super-Meilensteine", gebunden.

Mit diesen Auflagen soll der Schaden behoben werden, den die umstrittene Justizreform in Polen angerichtet hat.

Die neue positive Bewertung der Kommission beinhaltet jedoch die Möglichkeit, bis Ende des Jahres 5,1 Milliarden Euro an Vorfinanzierungsmitteln freizugeben, sofern die 27 Mitgliedstaaten ihre Zustimmung erteilen. Diese Tranche ist nicht an die sogenannten Meilensteine gebunden.

Wenn die 5,1 Milliarden Euro freigegeben werden, wäre dies die erste Zahlung von Konjunkturgeldern für Polen, das aufgrund anhaltender Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit der Justiz und der Gewaltenteilung bisher nicht in der Lage war, den gemeinsamen Fonds der EU in Höhe von 750 Milliarden Euro anzuzapfen.

Das Hin und Her zwischen Brüssel und der rechtskonservativen Regierung in Warschau spielte sich monatelang vor den Augen der Öffentlichkeit ab und erreichte den Europäischen Gerichtshof. In einem Urteil vom Juni stellte das Gericht fest, dass Polens umstrittene Reform das Recht auf Zugang zu einer unabhängigen und unparteiischen Justiz untergräbt, und erklärte sie damit für ungültig.

Die Entscheidung der Kommission, die am Dienstagnachmittag bekannt gegeben wurde, fällt mit der möglichen Rückkehr von Donald Tusk als polnischer Ministerpräsident zusammen.

Bei den Parlamentswahlen im vergangenen Monat erhielt Tusks Bürgerplattform zusammen mit zwei anderen Oppositionsparteien mehr als 54 Prozent der Stimmen und sicherte sich eine Mehrheit von 248 Sitzen im 460 Sitze zählenden Sejm, einer der beiden Kammern des Parlaments.

Tusk hat die Freigabe der Konjunkturmittel zu einer seiner obersten Prioritäten erklärt. Seine Ernennung hängt jedoch von Präsident Andrzej Duda ab, der ihn noch nicht mit der Bildung einer Koalitionsregierung beauftragt hat.