Sanchez schimpft über die politische Rechte in hitzigem Streit

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez hat am Mittwoch in einem hitzigen Streit im Europäischen Parlament den europäischen Konservativen vorgeworfen, rechtsextremen Ideologien nachzugeben.

In einer Debatte, mit der die Erfolge Spaniens während seiner sechsmonatigen rotierenden EU-Ratspräsidentschaft gewürdigt werden sollten, nahm Sánchez den Vorsitzenden der Europäischen Volkspartei, den deutschen Christdemokraten Manfred Weber, ins Visier.

Weber ist ein ausgesprochener Kritiker des umstrittenen Abkommens zwischen Sanchez' sozialistischer Partei und der katalanischen Separatistenpartei Junts per Catalunya.

Dabei bot Junts sieben seiner Stimmen im spanischen Parlament an, um Sanchez zum Ministerpräsidenten zu machen, im Gegenzug für eine Amnestie für die politischen Führer, die für den gescheiterten Versuch der Abspaltung Kataloniens von Spanien im Jahr 2017 verantwortlich waren.

An der Debatte am Mittwoch in Straßburg nahm auch der Anführer der Junker, Carles Puigdemont, teil, der 2017 das illegale Referendum über die Unabhängigkeit Kataloniens organisiert hatte und persönlich von der Amnestie profitieren wird.

"Es ist nicht die Wahl, sich zu vereinen und den politischen Streit durch eine Politik zu überwinden, die die Demokratie bedroht. Ganz und gar nicht. Die wahre Bedrohung in Spanien und in Europa ist der Aufstieg der Rechtsextremen", verteidigte Sanchez seine Pläne.

"Die Verantwortungslosigkeit der traditionellen Rechten, die die Tür für Koalitionsregierungen (mit der extremen Rechten) öffnet und viele ihrer extremen Ideen übernimmt: Das ist die wahre Bedrohung für das europäische Projekt", so Sanchez weiter.

"Dieses reaktionäre Duo schwächt, Herr Weber, das europäische Projekt", fügte er hinzu.

Weber, dessen Fraktion die spanische konservative Opposition, die Volkspartei (PP), beherbergt, hat Sanchez immer wieder vorgeworfen, die Rechtsstaatlichkeit und die Gewaltenteilung in Spanien mit Füßen zu treten, um Verbrechen wie Veruntreuung und Missstände in der Verwaltung, die von katalanischen Führern aus politischen Gründen begangen wurden, zu entschuldigen.

Er behauptete, dass Europa über die Amnestie "besorgt" sei und dass die Europäische Kommission "ernsthafte Fragen" stelle.

"Im Koalitionstext, den Sie unterschrieben haben, haben Sie Puigdemont einen Sonderausschuss im spanischen Parlament versprochen, um das Urteil zu überprüfen, einen Sonderausschuss für Rechtsbeugung. Das verstößt fundamental gegen die Rechtsstaatlichkeit, gegen die Gewaltenteilung", sagte Weber.

Spaniens Justizminister Félix Bolaños behauptete Ende November, die EU-Exekutive habe "keinerlei Bedenken" gegen die politische Einigung und das Amnestiegesetz.

Der EU-Justizchef Didier Reynders sagte, die Kommission werde den Dialog mit den spanischen Behörden fortsetzen, bevor sie ein konsolidiertes Rechtsgutachten über das Amnestiegesetz und seine Vereinbarkeit mit dem EU-Recht vorlegen werde.

Weber verglich das Vorgehen von Sánchez mit den bekannten Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit unter rechtsextremen Regierungen in Polen und Ungarn, für die Brüssel EU-Gelder zurückgehalten hat.

"Wir werden die Rechtsstaatlichkeit in Polen wiederherstellen, und das Gleiche werden wir auch in Spanien tun", sagte Weber und versprach, den spanischen Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo zu unterstützen.

Sanchez warf Weber vor, sich eine uninformierte Meinung über Spanien zu bilden und nach der Pfeife der Volkspartei zu tanzen.

"Ich bin wirklich froh, dass Sie nach zwanzig Jahren in dieser Kammer begonnen haben, sich für die Geschehnisse in Spanien zu interessieren", sagte Sanchez unter dem Gejohle der rechten Fraktionen im Plenarsaal, woraufhin die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, die Mitglieder aufforderte, "die Würde" der Kammer zu respektieren.

"Aber wenn Sie wirklich helfen wollen, empfehle ich Ihnen, Herr Weber, zuerst unser Land kennen zu lernen und nicht nur die unbegründeten Behauptungen zu wiederholen, die die spanische konservative Partei an Sie weitergibt", fügte er hinzu.