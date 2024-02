Was die EU tun sollte: Sanktionen verschärfen und ausweiten, Präsidentschaftswahlen nicht anerkennen.

Die Opposition gegen Wladimir Putin in Russland ist entschlossen, auch nach dem Tod von Aleksei Navalny weiterzumachen. Drei ihrer prominenten Vertreter:innen waren eingeladen, am Donnerstag vor dem Europäischen Parlament in Brüssel zu sprechen. Sie alle sind sich in einer klaren Botschaft einig:

Wladimir Milow, Vizepräsident der Stiftung Freies Russland und ehemaliger russischer Vize-Energieminister, formulierte es gegenüber Reporter:innen nach der Sitzung mit den Abgeordneten so:

"Sind wir bereit, mit dem weiterzumachen, was wir tun? Und nein, wir werden nicht aufhören. Es wäre Putins Sieg, wenn wir unsere Tätigkeit aus Gründen der persönlichen Sicherheit einstellen würden. Also werden wir ihm diesen Sieg nicht überlassen.

"Wir müssen eine Botschaft der Verantwortung an alle senden, die an Putins Verbrechen beteiligt sind. Wladimir Milow Vizepräsident Stiftung Freies Russland

Milow ist davon überzeugt, dass der Krieg gegen die Ukraine sein Land noch repressiver gemacht hat. Die EU-Wirtschaftssanktionen gegen Russland seien zwar recht stark, aber die bisherigen individuelle Sanktionen reichen nicht aus, da nur Personen in Spitzenpositionen betroffen sind:

"Wir müssen eine Botschaft der Verantwortung an alle senden, die an Putins Verbrechen beteiligt sind. Und ich denke, es ist an der Zeit, Nawalnys Aufruf zu folgen und weitreichende, persönliche Sanktionen gegen alle einzuführen, die an den Verbrechen des Putin-Regimes beteiligt sind."

Eine weitere Forderung an die EU lautet, das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen in Russland von Mitte März nicht anzuerkennen. Denn die Verfassungsänderungen, die 2020 vorgenommen wurden, um Putin eine dritte Amtszeit in Folge zu ermöglichen, sind in ihren Augen "rechtswidrig".

Ewgenia Kara-Murza, Leiterin der Advocacy-Abteilung der Stiftung Freies Russland:

"Einigkeit darin, Putin die Stirn zu bieten und ihn als das zu bezeichnen, was er ist: ein vom Internationalen Strafgerichtshof gesuchter Verbrecher, kein legitimer Partner auf der internationalen Bühne. Wladimir Putin ist ein Usurpator, ein Killer, ein Dieb und ein Mörder. Ein Massenmörder heutzutage, mit all den Kriegsverbrechen, die in der Ukraine begangen wurden. Deshalb muss er vor Gericht gestellt werden."

Ewgenia Kara-Murza ist die Ehefrau von Wladimir Kara-Murza, einem politischen Gegner, der 2022 verhaftet und zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Seine Geschichte ist der von Nawalny gefährlich ähnlich, wie Ewgenia erklärt:

"Nach zwei Mordanschlägen auf meinen Mann habe ich keine Garantie, und ich hatte nie eine Garantie, dass sie es nicht wieder versuchen würden. Ich meine, er wird von denselben Leuten festgehalten, die zweimal versucht haben, ihn zu töten, genau wie Aleksei (Navalny) von denselben Leuten festgehalten wurde, die in der Vergangenheit versucht haben, ihn zu töten."

Yulia Nawalnaya, die Witwe von Aleksei Nawalny, wird nächsten Mittwoch in Straßburg vor dem Europäischen Parlament sprechen.