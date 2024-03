Von David McHugh and Vladimir Isachenkov, AP

"Für die meisten Russen, die den Krieg ignorieren, ist die Wirtschaft wirklich das größte Problem", sagt ein Experte.

Für Russen sind importierte Grundnahrungsmittel wie Obst, Kaffee und Olivenöl im Preis stark gestiegen. Die meisten globalen Marken sind verschwunden - oder wurden als russische Äquivalente unter neuen, Kreml-freundlichen Eigentümern wiederbelebt. Auf den Straßen fahren viel mehr chinesische Autos. Wer ein bestimmtes kosmetisches Luxusprodukt sucht, tut dies allerdings oft vergeblich.

Ansonsten hat sich für die Menschen im Russland von Präsident Wladimir Putin wirtschaftlich nicht viel verändert, mehr als zwei Jahre nachdem er seine Truppen in die Ukraine geschickt hat.

Und das trotz der weitreichenden Sanktionen, die einen Großteil des russischen Handels von Europa, den USA und ihren Verbündeten abgeschnitten hat.

Dieses Gefühl der Stabilität ist ein entscheidender Vorteil für Putin, der bei den Präsidentschaftswahlen am 15. und 17. März seinen voraussichtlichen Sieg für eine fünfte, sechsjährige Amtszeit inszeniert.

Die Inflation in Russland ist mit über 7 Prozent höher, als den meisten Menschen lieb ist, und liegt damit über dem Ziel der Zentralbank von 4 Prozent. Die Arbeitslosigkeit ist jedoch niedrig, und der Internationale Währungsfonds geht davon aus, dass die russische Wirtschaft in diesem Jahr um 2,6 Prozent wachsen wird, was einer Verdoppelung der bisherigen Prognose entspricht. Das liegt weit über dem für Europa prognostizierten Wachstum von 0,9 Prozent.

"Natürlich gibt es Schwierigkeiten - sie hängen mit der allgemeinen Lage in der Welt zusammen", sagt Passant Andrej Fedotow, 55, auf der zentralen Einkaufsstraße Twerskaja-Straße ein paar Blocks vom Kreml entfernt. "Wir wissen das sehr gut, aber ich glaube, wir werden sie überwinden."

Höhere Preise "beunruhigen mich natürlich - wie jeder Verbraucher sehe ich, wie sie steigen", sagte Fedotov, der im Bildungswesen arbeitet. "Das hängt mit den Zeiten zusammen, in denen wir leben und die vorübergehen werden."

Die 39-jährige Markenmanagerin Irina Novikova zeigt sich trotz höherer Preise in den Geschäften optimistisch: "Es gibt mehr einheimische Produkte, mehr landwirtschaftliche Erzeugnisse. Ja, wir alle sehen, dass einige Waren verschwunden sind."

"Die Preise sind gestiegen - wenn ich früher drei Artikel zu einem bestimmten Preis gekauft habe, kaufe ich jetzt einen", sagte sie, fügte aber hinzu: "Suchen Sie nach russischen Produkten, den Geschäften mit russischen Waren."

"Die Industrie mag gelitten haben, wir wissen, dass es in dieser Hinsicht einige Rückschläge gab, aber auch hier passen wir uns an und denken um, und wir fangen an, uns an unsere chinesischen Freunde zu wenden", sagte Novikova.

Russlands Wirtschaft hält sich wacker

Massive russische Ausgaben für militärische Ausrüstung und hohe Zahlungen an freiwillige Soldaten geben der Wirtschaft einen kräftigen Schub. Staatlich subventionierte Hypotheken unterstützen Wohnungskäufer und geben dem boomenden Bausektor einen kräftigen Schub. Das zeigen auch mehrere gigantische Hochhausprojekte an den Ufern des Moskauer Flusses.

Die Inflation schmerzt, aber das ist auch nichts Neues: Nach der Übernahme der ukrainischen Halbinsel Krim 2014 und den daraufhin verhängten westlichen Sanktionen hat die russische Regierung eine Reihe von Lebensmittelimporten aus Europa verboten.

Die geplanten Staatsausgaben sind in diesem Jahr etwa doppelt so hoch wie 2018. Dennoch bleibt das Defizit überschaubar, da Steuern und Öleinnahmen weiter fließen.

Sogenannte Parallelimporte über Drittländer wie Georgien, Kasachstan oder Usbekistan haben es Russen mit Geld ermöglicht, weiterhin westliche Produkte - von Turnschuhen über Mobiltelefone bis hin zu Autos - von Unternehmen zu kaufen, die nicht mehr in Russland tätig sind, in der Regel zu einem erheblichen Aufschlag.

Ein SUV von BMW ist immer noch leicht erhältlich, wenn auch zum doppelten Preis in Deutschland. IKEA hat seine 17 russischen Filialen geschlossen, aber seine Möbel und Haushaltswaren können online gekauft werden - zu einem gewissen Preis.

Ein Apple iPhone 15 Pro Max mit 512 Gigabyte wird auf der russischen Einzelhandelswebsite Wildberries für den Rubel-Gegenwert von 1.950 Dollar (1.783 Euro) verkauft, was in etwa dem Preis in Deutschland entspricht.

Der Wirtschaft fehlen Arbeitskräfte

Doch die Wirtschaft ist nicht unbelastet. Die Unternehmen sehen sich mit einem Arbeitskräftemangel konfrontiert, nachdem Hunderttausende Männer das Land nach Beginn der Kämpfe in der Ukraine verlassen haben, um der Mobilisierung zu entgehen. Weitere Hunderttausende haben Militärverträge unterzeichnet.

Unterdessen verlagerten sich die russischen Ölexporte aufgrund des Boykotts durch die Verbündeten der Ukraine von Europa nach China und Indien. Um die Sanktionen und die Preisobergrenze für Öllieferungen zu umgehen, musste Russland Milliarden ausgeben, um eine Schattenflotte alternder Tankschiffe zu kaufen. Russland verlor auch seinen lukrativen Erdgasmarkt in Europa, denn ein Großteil seiner Pipeline-Lieferungen wurde abgeschnitten.

Die Autoindustrie wurde dezimiert, nachdem sich ausländische Marken wie Renault, Volkswagen und Mercedes zurückgezogen hatten. China hat die Europäische Union als Russlands wichtigsten Handelspartner abgelöst, und chinesische Fahrzeuge haben laut Ward's Intelligence im vergangenen Jahr die Hälfte des Automarktes erobert.

Viele ausländische Unternehmen haben sich ebenfalls zurückgezogen oder ihre Geschäfte zu Schleuderpreisen an lokale Partner verkauft. Andere, darunter die dänische Brauerei Carlsberg und der französische Lebensmittelkonzern Danone, haben erlebt, wie ihre russischen Geschäfte von der Regierung beschlagnahmt wurden.

"Die Wirtschaft spielt bei allen Wahlen Putins eine sehr wichtige Rolle", so Janis Kluge, Experte für die russische Wirtschaft am Deutschen Institut für Internationale Politik und Sicherheit. "Für die meisten Russen, die den Krieg ignorieren wollen, ist die Wirtschaft wirklich das größte Thema."

Wichtig ist die Inflation, und das ist ein Thema, auf das das Regime vorbereitet ist. Janis Kluge Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit

Wirtschaftliche Stabilität "ist ein Signal, mit dem Putin gegenüber den Eliten zeigen kann, dass er noch in der Lage ist, die Massen zu mobilisieren. Und dafür muss sie echt sein und nicht nur eine manipulierte Zahl", so Kluge.

"Es ist also nach wie vor wichtig, dass es diese echte Unterstützung gibt, auch wenn die Wähler überhaupt keine Chance haben, die Person im Amt zu ändern", sagte er.

"Das Bruttoinlandsprodukt, d.h. die gesamte Produktion von Waren und Dienstleistungen, bleibt für die Bürger eine abstrakte Zahl", und der Wechselkurs des Rubels ist nicht mehr so wichtig wie früher, weil die meisten Menschen nicht reisen können und es weniger importierte Waren zu kaufen gibt, so Kluge.

"Wichtig ist die Inflation", sagt er. "Und das ist ein Thema, auf das das Regime vorbereitet ist."

Die Zentralbank bekämpft den Preisanstieg, indem sie die Zinssätze auf 16 Prozent erhöht hat. Die Regierung hat die russische Währung gestützt, indem sie von den Exporteuren verlangte, Auslandseinnahmen, z. B. aus dem Ölgeschäft, in Rubel umzutauschen, was die Preise für die verbleibenden Importe niedrig hielt.

Und ein sechsmonatiges Verbot von Benzinexporten ab dem 1. März wird dazu beitragen, die Kraftstoffpreise in Russland niedrig zu halten.

Außerdem bietet die Regierung Hypotheken für Wohnungen zu drastisch subventionierten Zinssätzen an - ein Schritt, der den persönlichen Wohlstand der Menschen steigert, den Staat aber letztendlich teuer zu stehen kommen wird.

Öl ist immer noch die goldene Gans

Kluge sagt, der Schlüsselfaktor sei die Fähigkeit Russlands, weiterhin Öl und Erdgas an neue Kunden in Asien zu exportieren. Solange sich der Ölpreis hält, kann Russland seine hohen Ausgaben für das Militär und die Sozialprogramme "auf unbestimmte Zeit" aufrechterhalten, so Kluge.

Nach Angaben des Russian Oil Tracker der Kyiv School of Economics hat Russland im Januar rund 15,6 Milliarden Dollar an Ölexporterlösen erzielt. Das sind etwa 500 Millionen Dollar pro Tag.

Langfristig sind die Aussichten der Wirtschaft weniger sicher. Der Mangel an ausländischen Investitionen wird neue Technologien und die Produktivität einschränken. Die Großzügigkeit der Regierung könnte eines Tages die Fähigkeit der Zentralbank übersteigen, die Inflation zu kontrollieren. Inwieweit die großzügige Politik nach den Wahlen fortgesetzt wird, hängt von Putin ab.

Das größte Risiko für die derzeitige Stabilität ist ein starker Rückgang des Ölpreises, der derzeit bei etwa 70 Dollar pro Barrel für das russische Ural-Gemisch liegt. Das ist auch dank der Sanktionen und des Boykotts ein Abschlag gegenüber dem Preis von 83 Dollar für die internationale Referenzsorte Brent.

Doch im Moment sind die Staatsfinanzen solider als viele erwartet hatten.

Sie "habe keine guten Nachrichten" für Leute, die darauf warten, dass Russlands Wirtschaft "morgen" aufgrund von Sanktionen zusammenbricht, schrieb die ehemalige russische Zentralbankbeamtin Alexandra Prokopenko auf X, früher Twitter. "Sie ist ein großes und widerstandsfähiges Tier."