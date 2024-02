Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Europäische Kommission aufgefordert, sich einzuschalten, um eine "politische Manipulation" des Streits zwischen der Ukraine und Polen über Agrarimporte zu verhindern.

WERBUNG

Während polnische Landwirte die Grenze zu ihrem kriegsgebeutelten Nachbarn aus Protest gegen angeblich unlauteren Wettbewerb eine zweite Woche lang blockierten, hat Präsident Selenskyj Brüssel davor gewarnt, dass Moskau von den angespannten Beziehungen zwischen Kiew und Warschau profitieren könnte.

In einer am Mittwoch veröffentlichten Videoerklärung forderte der ukrainische Präsident den polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk direkt auf, persönlich zu Gesprächen über den blockierten Grenzübergang zu kommen, und fügte hinzu, er habe auch einen Vertreter der Europäischen Kommission eingeladen.

"Wir müssen die Einheit Europas bewahren. Dies liegt grundsätzlich im Interesse der Europäischen Union", sagte Selenskyj.

"Wir haben genug von der Präsenz Moskaus in unseren Ländern. Wir haben genug Missverständnisse erlebt. Wir sollten uns nicht gegenseitig demütigen, wir sollten weder die ukrainischen noch die polnischen Bauern demütigen", fügte er hinzu.

"Wir brauchen Einigkeit. Wir brauchen Lösungen - zwischen uns, der Ukraine und Polen, und auf der Ebene von ganz Europa."

Als die Kommission am Donnerstag nach dem direkten Appell gefragt wurde, konnte sie nicht bestätigen, ob die Exekutive eine formelle Einladung von der ukrainischen Regierung erhalten hatte. Ein Sprecher räumte ein, dass die Situation "komplex" und "sich entwickelnd" sei und betonte, dass Verhandlungen zwischen der Ukraine und den Anrainerstaaten die einzige Möglichkeit seien, eine dauerhafte Lösung zu finden. Die letzte technische Sitzung fand am Dienstag statt.

"(Wir versuchen) eine Lösung zu finden, die einerseits der Verpflichtung der Kommission gerecht wird, die ukrainische Wirtschaft weiterhin zu unterstützen, einschließlich des Agrar- und Ernährungssektors, der für die Wirtschaft des Landes von grundlegender Bedeutung ist", sagte der Sprecher.

"Auf der anderen Seite versuchen wir, Lösungen zu finden, um sensible EU-Marktsektoren zu schützen, wenn es Anzeichen für Marktstörungen gibt. Das ist also das Gleichgewicht, das wir anstreben."

Der polnische Landwirtschaftsminister Czesław Siekierski sagte dem Fernsehsender TVN24 am Mittwoch, die laufenden Gespräche mit seinen ukrainischen Amtskollegen seien "sehr schwierig". Die Gespräche konzentrieren sich auf mögliche Quoten für den Import ukrainischer Lebensmittel.

Sein stellvertretender Minister Michał Kołodziejczak fügte hinzu, dass Brüssel sich einschalten müsse: "Wenn die Europäische Kommission sich nicht an der Lösung dieses Problems beteiligt, wenn dieses Problem nicht strategisch angegangen wird, wird sich Polen tatsächlich von Produkten aus der Ukraine isolieren, aber sie werden den westeuropäischen Markt erreichen", sagte Kołodziejczak.

Langjähriger Getreidestreit verschärft sich

Seit April letzten Jahres gibt es in Polen und anderen östlichen EU-Mitgliedstaaten Spannungen über ukrainische Importe.

Die EU hob die Zölle und Kontingente für eine breite Palette ukrainischer Waren, darunter auch landwirtschaftliche Erzeugnisse, auf, um dem Land zu helfen, seine Handelsströme inmitten der russischen Aggression anzukurbeln und eine weltweite Nahrungsmittelknappheit zu vermeiden.

Landwirte in fünf angrenzenden Ländern - Polen, Ungarn, der Slowakei, Rumänien und Bulgarien - beschwerten sich jedoch, dass die Maßnahme zu einer Überschwemmung mit billigen ukrainischen Lebensmitteln in ihren Ländern geführt habe, die die Preise für die lokalen Erzeuger drückten, die Lagerkapazitäten beanspruchten und den Gürtel für Familien in ländlichen Gemeinden enger schnallten.

Die Beschwerden veranlassten Warschau und andere Hauptstädte, den Inlandsverkauf ukrainischen Getreides einseitig zu verbieten, um die Landwirte zu schützen, was in Brüssel zunächst Empörung auslöste.

Da die Unzufriedenheit der Landwirte jedoch die Solidarität der EU mit der Ukraine zu untergraben drohte und die Stimmen der Landwirte bei den entscheidenden Europawahlen im Juni als ausschlaggebend galten, traf die Kommission eine vorübergehende Vereinbarung, die vier ukrainischen Erzeugnissen - Weizen, Mais, Raps und Sonnenblumenkerne - die Durchfuhr durch die Nachbarländer erlaubte, ohne dass sie für den Inlandsverbrauch oder die Lagerung auf den Märkten dieser Länder zugelassen wurden.

Diese Vereinbarung lief im September aus. Polen, Ungarn und die Slowakei widersetzten sich jedoch dem europäischen Konsens und hielten ihre Verbote aufrecht, die nicht koordiniert sind und nicht nur die vier oben genannten Produkte betreffen.

Donald Tusk, der Mitte Dezember polnischer Ministerpräsident wurde, hat das Erbe der vorherigen Regierung von Recht und Gerechtigkeit angetreten und versucht, seine Unterstützung für die Ukraine aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Landwirte und Lastwagenfahrer zu beruhigen, die behaupten, dass ihre Existenzgrundlage durch die Solidaritätsbekundungen gegenüber Kiew gefährdet worden ist.

Das Kabinett Tusk hat die Beschränkungen bisher beibehalten, was in Brüssel für Frustration sorgt. Die jüngste Welle von Bauernprotesten in ganz Europa hat jedoch die Unzufriedenheit erneut geweckt, da die polnischen Erzeuger eine Ausweitung des Getreideverbots auf ukrainisches Obst, Gemüse und Zucker fordern, die ihrer Meinung nach ebenfalls ihre Preise drücken.

WERBUNG

Eine vorgeschlagene EU-Verordnung, über die noch diskutiert wird, würde es den Mitgliedstaaten ermöglichen, im Falle von Marktturbulenzen auf lokaler Ebene "Abhilfemaßnahmen" gegen ukrainische Importe zu ergreifen. Die neue Verordnung würde auch die automatische Wiedereinführung von Zöllen ermöglichen, wenn die Handelsströme bei drei "sensiblen Produkten" - Geflügel, Eier und Zucker - ansteigen.

Die Kommission hofft, dass dieses neue System ausreichen wird, um Polen, Ungarn und die Slowakei davon zu überzeugen, ihre einseitigen Verbote aufzuheben. Andernfalls könnten rechtliche Schritte eingeleitet werden.

"Polen hält seine einseitige Blockade gegen Importe aus der Ukraine aufrecht. Und man muss sich fragen, ob das so funktioniert hat, wie es beabsichtigt war", sagte ein Sprecher der Kommission am Donnerstag.

Der seit Monaten andauernde Getreidestreit droht die Beziehungen zwischen den Nachbarländern und anderen westlichen Verbündeten schwer zu belasten. Warschau hat Selenskyjs Bemühungen, der russischen Invasion zu widerstehen, nachdrücklich unterstützt und mehr ukrainische Kriegsflüchtlinge aufgenommen als jedes andere EU-Land.

Doch angesichts der Verschärfung der Lage hat der ukrainische Staatschef seine Rhetorik intensiviert. In seiner Videobotschaft prangerte Selenskyj polnische Landwirte an, die seiner Meinung nach in den letzten Wochen bei Demonstrationen ukrainisches Getreide "schamlos abgeworfen" hätten.

WERBUNG

"Dies ist das Getreide, das unsere Landwirte und Bauern unter großen Mühen anbauen, trotz aller Schwierigkeiten, die durch Russlands brutale Aggression verursacht werden", sagte Selenskyj.