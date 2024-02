Die EU-Exekutive hat eine Reihe von kurz- und mittelfristigen Maßnahmen beschlossen, um den Verwaltungsaufwand für die Landwirte zu verringern - eine der Hauptursachen für Unzufriedenheit.

Das Vereinfachungspaket, das am Donnerstag (22. Februar) an die belgische EU-Ratspräsidentschaft geschickt wurde und das Euronews vorliegt, ist der Versuch, auf die Proteste der europäischen Landwirte zu reagieren, die seit Ende letzten Jahres überall auf dem Kontinent auf die Straße gegangen sind.

Die Vorschläge werden auf einer außerordentlichen Sitzung der EU-Agrarminister am kommenden Montag (26. Februar) erörtert, außerhalb derer die Landwirte demonstrieren wollen.

Einige der Maßnahmen zielen darauf ab, den Landwirten mehr Flexibilität bei der Einhaltung der strengen Umweltauflagen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) zu gewähren, insbesondere bei der Erhaltung von Dauergrünland und einer Mindestbodenbedeckung.

Die Kommission wird auch Konsultationen über den Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit der umstrittenen Nitratrichtlinie einleiten, die in den letzten Jahren zu Protesten der Landwirte in den Niederlanden und Irland geführt hat.

"Ernährungssicherheit gewährleisten"

"Wir verringern den Verwaltungsaufwand für unsere Landwirte, um ihnen zu helfen, die Ernährungssicherheit für die europäischen Bürger zu gewährleisten", sagte von der Leyen, die betonte, dass die Vereinfachung der Agrarpolitik auf EU- und nationaler Ebene weiterhin eine Priorität sei.

In dem Paket schlug die EU-Exekutive eine überarbeitete Methodik für die Überwachung mit Hilfe von Bildern des europäischen Satellitensystems Copernicus vor, um die Zahl der Besuche der nationalen Verwaltungen in den Betrieben um bis zu 50 Prozent zu reduzieren.

Die Kommission glaubt, dass dies den Landwirten mehr Zeit für ihre eigentliche Arbeit verschaffen soll. "Die Botschaft der Landwirte ist eindeutig: Sie wollen auf ihren Feldern arbeiten und nicht hinter Aktenordnern festsitzen", sagte EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski.

Wiedereröffnung der GAP

Es wird erwartet, dass das Vereinfachungspaket einen von Ursula von der Leyen gewünschten Konsultationsprozess über die Art und Weise, wie die EU-Agrarsubventionen gewährt werden, in Gang setzen wird.

In dem Dokument für die Agrarminister erwähnt die Kommission, dass sie Änderungen an den GAP-Verordnungen in Betracht zieht, auf die sich die EU-Gesetzgeber 2021 geeinigt haben. "Ich denke, dass die Mitgliedsstaaten während der Ratssitzung am Montag eine Überarbeitung des Kerninstruments ansprechen werden", sagte ein EU-Diplomat.

Unter den mittelfristigen Vorschlägen erwägt die Kommission, kleine landwirtschaftliche Betriebe mit weniger als 10 Hektar von den Kontrollen im Zusammenhang mit der grünen Architektur der EU-Agrarsubventionen auszunehmen - was 65 Prozent der GAP-Empfänger betreffen würde.

Es wird erwartet, dass die Ergebnisse einer Online-Umfrage, die im März gestartet wird und sich direkt an die Landwirte richtet, in den Überarbeitungsprozess einfließen werden, um die Hauptursachen für ihre Besorgnis über die Agrar- und Lebensmittelvorschriften der EU zu ermitteln.

Die Ergebnisse der Umfrage werden in eine detaillierte Analyse der wichtigsten von den Landwirten kritisierten bürokratischen Hindernisse einfließen, die im Herbst 2024 veröffentlicht werden soll.