Wann werden wir die Ergebnisse der Europawahlen erfahren?

Die Europawahl 2024 ist vorbei, wenn die Wahllokale in Italien heute (9. Juni) um 23.00 Uhr MEZ schließen und die ersten Ergebnisse im Laufe der Nacht bekannt werden.

Während einige Länder, darunter die Niederlande, bereits gewählt haben, werden alle Mitgliedstaaten abwarten, bis die italienischen Bürger:innen ihre letzte Stimme abgegeben haben, bevor die ersten offiziellen Ergebnisse bekannt gegeben werden, um zu verhindern, dass Länder, die bereits früher gewählt haben, das Ergebnis der laufenden Abstimmung beeinflussen.

Die italienischen Wahllokale waren am Samstagnachmittag bis 23 Uhr geöffnet, bevor sie für den gesamten heutigen Tag wieder geöffnet wurden, so dass die Italiener:innen mehr Zeit als alle anderen Europäer hatten, ihre Stimme abzugeben.

Im Gegensatz dazu sind die Wahllokale in Luxemburg, wo eine Wahlpflicht für Personen bis 75 Jahren besteht, nur sechs Stunden lang, von 8 bis 14 Uhr, geöffnet.

Die Öffnungszeiten der Wahllokale sind in Europa unterschiedlich: Belgien schließt um 16 Uhr, Österreich um 17 Uhr, Frankreich und Deutschland um 18 Uhr und Spanien und Portugal um 20 Uhr.

Was und wann Sie heute Abend sehen sollten

Obwohl das Europäische Parlament keine offiziellen Ergebnisse veröffentlichen kann, wird es gegen 18.15 Uhr Teilprognosen und um 20.15 Uhr eine erste Hochrechnung des gesamten Plenarsaals auf der Grundlage der Struktur des scheidenden Parlaments abgeben. Diese Daten werden aus zusammengefassten Umfragen und Meinungsumfragen vor der Wahl stammen.

Euronews wird Sie ab 17.00 Uhr MEZ mit einerSondersendung** aus dem Europäischen Parlament** überdie neuesten Nachrichten und Expertenanalysen informieren***.***

Im Laufe des Nachmittags und Abends werden in den Ländern, in denen die Wahl bereits beendet ist, die nationalen Fernsehsender und die offiziellen Websites Schätzungen der Parteien und politischen Gruppierungen zeigen, die auf lokalen Exit Polls sowie auf Daten der Wahlbehörden des Landes zur Wahlbeteiligung basieren.

Verzögerungen bei der Veröffentlichung der Ergebnisse waren in Ländern wie Spanien das Ziel von Desinformation, wo Kampagnen in den sozialen Medien von "Informationssperren" sprachen und den Eindruck erweckten, dass die Regierung die Ergebnisse vor der allgemeinen Freigabe an die Öffentlichkeit manipulierte.

Die Vorschrift, mit der Bekanntgabe der offiziellen Ergebnisse zu warten, bis der letzte Mitgliedstaat gewählt hat, war jedoch bei den drei vorangegangenen EU-Wahlen gängige Praxis.

Bleiben Sie dran, wenn unsere Reporter Ihnen die neuesten Nachrichten und Ergebnisse live auf unserer Wahl-Website präsentieren.