Nach Angaben des spanischen Innenministeriums ist die Zahl der Migranten, die sich auf die gefährliche Überfahrt von Afrika zu den Kanarischen Inseln begeben, zwischen Januar und Juli im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 160 % gestiegen.

Vier Boote mit mehr als 300 Migranten an Bord haben in weniger als 24 Stunden an der spanischen Insel Gran Canaria festgemacht.

Eines der Schiffe, ein Holzboot mit 64 Menschen an Bord, erreichte die Insel ohne Hilfe. 11 der Menschen an Bord wurden in ein Krankenhaus gebracht, einige davon mit dem Hubschrauber, da sich vier von ihnen in einem kritischen Zustand befinden sollen.

Ein weiteres Boot wurde von der Gesellschaft für Sicherheit und Rettung auf See (Salvamento Marítimo) in den Hafen gebracht, nachdem es etwa 15 Kilometer südöstlich von Gran Canaria gesichtet worden war.

An Bord dieses Bootes befanden sich 145 Personen, die alle aus Ländern südlich der Sahara stammten und sich in guter körperlicher Verfassung befanden.

Rettungsschiffe im Hafen von Arguineguín auf Gran Canaria, 19. Juli 2024.

Nach Angaben des Ministeriums haben sich in diesem Zeitraum insgesamt fast 20 000 Menschen auf die gefährliche Überfahrt begeben.

Die Gesamtzahl der Ankünfte auf dem Seeweg nach Spanien, einschließlich des Festlands, stieg um 88 % auf rund 25 300 Personen.

Die Route von Afrika zu den Kanarischen Inseln, die vor der Südküste Marokkos liegen, ist die am schnellsten wachsende Migrationsroute nach Europa.

Nach Angaben der europäischen Grenzschutzagentur Frontex ist die Zahl der irregulären Grenzübertritte von Januar bis Mai im Vergleich zum Vorjahr um 303 % gestiegen.

Und in vielen Fällen handelt es sich bei den Ankünften auf den Kanarischen Inseln um unbegleitete Minderjährige. Das belastet die zuständigen Behörden auf dem gesamten Archipel, wo sich Berichten zufolge fast 6.000 Einwandererkinder aufhalten.