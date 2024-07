Erste Medaillen bei Olympischen Spielen von Paris vergeben

Von euronews english, AP

Australien führt den Medaillenspiegel an. Frankreich beendete Fidschis Dominanz im Siebener-Rugby. FIFA bestraft Team Canada für Drohnenspionage.

WERBUNG

Am vierten Veranstaltungstag nach der großen Eröffnungszeremonie am Freitag auf der Seine wurden bei den Olympischen Spielen in Paris die ersten Medaillen vergeben.

Australien führt derzeit mit den USA (je 5) den Medaillenspiegel an, gefolgt von Frankreich (4) und China (3), das am Samstag die allererste Goldmedaille von Paris 2024 holte.

Doch eine Welle von Kontroversen auf und neben dem Wettkampfgelände überschattet irgendwie die sportliche Seite der Veranstaltung.

Werfen wir einen Blick auf die neuesten Nachrichten aus Paris.

Kanadas Fußballtrainer nach Spionageskandal gesperrt, Team sechs Punkte abgezogen

Die FIFA hat Kanada im Frauenfußballturnier der Olympischen Spiele in Paris sechs Punkte abgezogen und drei Trainer für jeweils ein Jahr gesperrt, nachdem zwei Assistenztrainer dabei erwischt wurden, wie sie vor dem Aufeinandertreffen am Mittwoch das Training des Gegners Neuseeland mit Drohnen ausspionierten.

Zu den Strafen gehört eine Geldstrafe von fast 208.000 Euro für den kanadischen Fußballverband in einem Fall, der bei den Sommerspielen eskaliert ist.

Frankreich gewinnt Goldmedaille im Siebener-Rugby und beendet damit Fidschis Vorherrschaft

Antoine Dupont erzielte zwei Versuche und bereitete einen weiteren vor, um Frankreich am Samstag eine begehrte Goldmedaille zu bescheren und die olympische Dominanz des zweifachen Champions Fidschi im Siebener-Rugby zu beenden.

Der weltbeste Rugbyspieler wurde für die zweite Halbzeit geschont, und ein taktischer Trick funktionierte perfekt, als er mit seiner ersten Ballberührung Schwung holte und Frankreich dann zu einem überzeugenden 28:7-Sieg führte.

Die Chinesen Chen Yiwen und Chang Yani, Mitte, feiern ihre Goldmedaille AP Photo/Lee Jin-man

China holt in Paris erstes Gold und strebt Gesamtsieg im Wasserspringen an

Die Chinesinnen Chang Yani und Chen Yiwen belegten am Samstag beim Synchronspringen der Damen vom 3-Meter-Brett, einer Disziplin, die seit Jahrzehnten von Peking dominiert wird, den ersten Platz

Das Team strebt in Paris acht von acht Medaillen im Wasserspringen an, nachdem es den historischen Erfolg in Tokio 2020 nur um eine Medaille verpasst hatte.

Australien gewinnt 400-Meter-Freistil der Damen und führt die Medaillentabelle an

Es wurde als eines der mit größter Spannung erwarteten Rennen der Olympischen Spiele in Paris angekündigt, und Ariarne Titmus machte es zu einem überwältigenden Erfolg. Die australische Schwimmerin führte von Anfang bis Ende und machte ihrem Spitznamen „Terminator“ alle Ehre, als sie Gold im 400-Meter-Freistil der Damen gewann.

Ariarne Titmus aus Australien (links) feiert ihren Sieg im 400-Meter-Freistilfinale der Frauen, während Katie Ledecky aus den USA reagiert AP/Petr David Josek

Georgische Schützin ist die erste 10-fache Olympiateilnehmerin

Die georgische Schützin Nino Salukvadze ist die erste Frau, die in ihrer Karriere, die als Repräsentantin der Sowjetunion begann, an 10 Olympischen Spielen teilgenommen hat.

Salukvadze hat seit 1988, als sie Gold gewann, an allen Olympischen Sommerspielen teilgenommen. Ihren neuesten Rekord stellte sie auf, als sie am Samstag zur Qualifikation im 10-Meter-Luftpistolenschießen der Frauen den Schießstand betrat, wo sie allerdings nur den 38. Platz belegte.

Aber am Freitag bekommt sie bei der Qualifikation für das 25-Meter-Pistolenschießen eine weitere Chance auf eine Medaille.

Die Georgierin Nino Salukvadze nimmt am Samstag an der Qualifikationsrunde der Frauen im 10-Meter-Luftpistolenschießen für die Olympischen Sommerspiele 2024 teil. AP/Manish Swarup

Neueste Tests zeigen, dass die Wasserqualität der Seine minderwertig war, als die Pariser Bürgermeisterin ein Bad nahm

Tests der Überwachungsgruppe Eau de Paris zeigen, dass die E. coli-Werte am 17. Juli, als die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo ein Bad in der Seine nahm, über dem durch europäische Vorschriften festgelegten Sicherheitsgrenzwert von 900 koloniebildenden Einheiten pro 100 Milliliter lagen.

WERBUNG

Starker Regen während der Eröffnungszeremonie ließ die Besorgnis wieder aufleben, ob der seit langem verschmutzte Wasserweg sauber genug sein wird, um Schwimmwettbewerbe auszutragen.

Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo schwimmt in der Seine. Paris, 17. Juli 2024. AP Photo

Französische Bischöfe wenden sich gegen Olympia wegen „Verhöhnung des Christentums“

Bei der Eröffnungszeremonie am Samstag wurde eine vermeintliche Neuinterpretation von Leonardo da Vincis „Abendmahl“ gezeigt, mit Drag Queens und einem fast nackten Dionisos.

Die katholische französische Bischofskonferenz war nicht begeistert von der Veranstaltung, die sie als „Verhöhnung und Verspottung des Christentums“ bezeichnete.

Der künstlerische Leiter der Show, Thomas Jolly, sagte jedoch, sein Wunsch sei es gewesen, „subversiv zu sein, weder zu spotten noch zu schockieren“.

WERBUNG

„Vor allem wollte ich eine Botschaft der Liebe senden, eine Botschaft der Inklusion und keinesfalls der Spaltung.“

Südkorea ist wütend, weil Athleten bei der Eröffnungszeremonie als Nordkoreaner vorgestellt werden

Die Organisatoren der Olympischen Spiele „entschuldigen sich zutiefst“ dafür, dass Südkoreas Athleten während der Eröffnungszeremonie in Paris am Freitag als Nordkoreaner vorgestellt wurden.

Seoul hatte wegen des Vorfalls ein Treffen mit IOC-Präsident Thomas Bach beantragt plant außerdem, bei der französischen Regierung „eine strenge Beschwerde auf Regierungsebene“ einzureichen.

Bach rief am Samstag den südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol an und entschuldigte sich für den Vorfall.

WERBUNG

Polnischer Journalist suspendiert, weil er „Imagine“ als „Vision des Kommunismus“ bezeichnete

Polens staatlicher Rundfunk suspendierte einen Journalisten, der während der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele John Lennons „Imagine“ kommentierte und sagte, es sei eine „Vision des Kommunismus“.

Przemyslaw Babiarz darf nicht mehr über die Olympischen Spielen in Paris berichten.

Lennons Lied fordert dazu auf, sich vorzustellen, es gäbe weder Himmel noch Hölle, keine Länder und keinen Besitz.

„Das ist leider eine Vision des Kommunismus“, sagte Babiarz während der Veranstaltung.

WERBUNG

Pariser Straßensperren werden teilweise gelockert

Straßensperren aus Metall und geschlossene U-Bahn-Stationen haben den Parisern im Vorfeld der großen Eröffnungsfeier am Samstag das Leben schwer gemacht.

Aber jetzt, da alles vorbei ist, hoffen viele, dass Teile der Innenstadt wieder geöffnet werden. Der Pont des Invalides, eine Brücke über die Seine in der Nähe des Eiffelturms, wurde bereits am Samstag wieder geöffnet und einige Polizeiabsperrungen wurden abgebaut.

„Ich hoffe, dass die Dinge in den nächsten Tagen etwas flexibler werden“, sagte Antonio; der Portugiese lebt seit 42 Jahren in Paris. „Wir müssen eine Menge Runden drehen.“