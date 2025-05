Wie russische Spione die portugiesische Staatsangehörigkeit erlangten

WERBUNG

Die Schaffung einer neuen Identität ist vielleicht das wichtigste Anliegen der so genannten "Illegalen" - wie die im Untergrund arbeitenden Geheimdienstler genannt werden - in Russland. Diese Tarnungen - in russischen Kreisen als "Legende " bezeichnet - werden Schritt für Schritt aufgebaut, ohne Verdacht zu erregen und mit viel Liebe zum Detail. Sie ermöglicht es den Agenten, sich in ein soziales Umfeld einzufügen und unbemerkt zu bleiben, während sie zur Erfüllung ihrer wie auch immer gearteten Mission eingesetzt werden.

Genau das haben Wladimir Alexandrowitsch Danilow und Jekaterina Leonidowna Danilowa, das russische Spionagepaar, das unter den Namen Manuel Francisco Steinbruck Pereira und Adriana Carolina Costa Silva Pereira durch Portugal reiste und dessen Identität letzte Woche von der New York Times aufgedeckt wurde, jahrelang getan. Methodisch. Mit Diskretion. Sie konstruierten zunächst eine brasilianische und dann eine portugiesische Identität. Und sie hätten Erfolg gehabt, wenn die russische Invasion in der Ukraine die westlichen Geheimdienste nicht dazu veranlasst hätte, die russischen Spionagezellen zu zerschlagen.

Die erste Aufzeichnung, die wir über ihre Präsenz in Brasilien mit ihren neuen Identitäten finden konnten, stammt aus dem Februar 2016. In jenem Monat gründete Manuel Pereira, der Deckname von Vladimir Danilov, das Unternehmen MP Collection, das in einem Gebäude in Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, ansässig ist und sich dem An- und Verkauf von Antiquitäten und gebrauchten Gegenständen widmet. Unter der gleichen Adresse wurde später auf Adriana Pereiras Namen eine Handelsgesellschaft für Kunstgegenstände eingetragen. Aber erst dann begannen die beiden, ein gemeinsames Leben - und eine "Legende" - zu schaffen.

Den von Euronews und Nascer do SOL eingesehenen Dokumenten zufolge begann der Aufbau dieses Lebens am 14. April 2016. Am Morgen dieses Tages, kurz nach 10 Uhr, betraten die beiden das Standesamt des 12. Zivilstandsamtes in Rio de Janeiro. Sie warteten, bis sie an der Reihe waren, händigten ihre Ausweispapiere aus und wurden in einen Raum geführt, in dem Richter Salete dos Santos Norte saß.

Er legte Dokumente vor, die ihn als Manuel Francisco Steinbruck Pereira, geboren am 24. November 1985, Sohn einer Brasilianerin namens Ligia Steinbruck aus Rio de Janeiro und einem Portugiesen, Camilo Pereira, aus Vila Real, auswiesen. Sie legte Unterlagen vor, die sie als Adriana Carolina Silva Costa auswiesen, geboren am 5. Juni 1986, ebenfalls in Rio de Janeiro, Tochter von Juan Castro und Maria Paes.

Vor dem Richter erklärten sie, dass sie aus freien Stücken gekommen seien, um ihre Hochzeit zu feiern. Bei der Unterzeichnung der Dokumente änderte die Frau ihren Namen: Sie änderte die Reihenfolge ihrer Nachnamen und nahm den Familiennamen ihres neuen Mannes an. Sie hieß nun Adriana Carolina Costa Silva Pereira. Das Paar lebte fortan in diesem Gebäude in Barra da Tijuca.

Auf dem Weg nach Portugal

Straßenbahn in Lissabon Armando Franca/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Es sollte mehr als ein Jahr dauern, bis das Paar einen weiteren Schritt in Richtung Identitätsbildung unternahm. Am 23. Mai 2017 ging Manuel Pereira zum portugiesischen Konsulat in Rio de Janeiro, um sich registrieren zu lassen und die portugiesische Staatsangehörigkeit zu beantragen. Dazu legte er laut der Geburtsurkunde, die Euronews und Nascer do SOL vom Standesamt Lissabon erhalten haben, ein obligatorisches Dokument für den Erwerb der Staatsangehörigkeit vor: Einen Nachweis über die Feststellung seiner Abstammung, als er minderjährig war, und eine Erklärung, die vor einem öffentlichen Beamten abgegeben wurde. Mit anderen Worten: Es wurde ein angeblich von Camilo Pereira unterzeichnetes Dokument vorgelegt, mit dem die Vaterschaft von Manuel Pereira rechtlich anerkannt wurde.

Keine Stellungnahme vom angeblichen Vater

Camilo Pereira, ein ehemaliger Gerichtsbeamter, der vor vielen Jahren nach Brasilien ausgewandert ist und dort drei Kinder hat, ist heute im Ruhestand und lebt in Rio de Janeiro. In den letzten Tagen hat Euronews versucht, ihn auf verschiedenen Wegen zu kontaktieren, um herauszufinden, ob er jemals Kontakt zu den beiden russischen Spionen hatte. An seiner Adresse in Lissabon wollten seine Familie, einer seiner Söhne und seine Schwiegertochter nicht über den Fall sprechen. Er löschte oder sperrte seine Konten in den sozialen Medien, nachdem er von Euronews und Nascer do SOL darauf angesprochen wurde.

Die Geburtsurkunde von Manuel Pereira war am 23. Januar 2018 beim zentralen Standesamt in Lissabon eingereicht worden. Erst dann ging der russische Spion zur nächsten Phase seines Plans über: die portugiesische Staatsbürgerschaft für seine Frau zu erlangen. Nach Informationen von Euronews und Nascer do SOL reiste das Paar zu diesem Zeitpunkt zum ersten Mal nach Portugal. Sie kamen Mitte Februar an und blieben bis März, wo sie nach Brasilien zurückkehrten. Am 26. April desselben Jahres, etwas mehr als zwei Jahre nach ihrer Hochzeit, begab sich das Paar erneut zum portugiesischen Konsulat in Rio de Janeiro, um seine Ehe offiziell zu registrieren.

Im Jahr 2019 kehrten sie erneut nach Portugal zurück. Zu diesem Zeitpunkt war Adriana Pereira bereits portugiesische Staatsbürgerin gemäß Artikel 3 Absatz 1 des Gesetzes 37/81, das Ausländern, die seit mehr als drei Jahren mit einem portugiesischen Staatsangehörigen verheiratet sind, den Erwerb der portugiesischen Staatsbürgerschaft ermöglicht.

Nach Angaben der Wochenzeitung Expresso mieteten die beiden eine Wohnung im Stadtteil Bonfim in Porto. Sie reisten mehrmals in Portugal ein und aus, bis ihre falschen Identitäten aufgedeckt wurden.

Die Zerschlagung der Zelle russischer Illegaler in Brasilien begann, als einer dieser Spione von den amerikanischen Behörden enttarnt wurde, während er sich darauf vorbereitete, eine Praktikantenstelle am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag anzutreten. Die von ihren amerikanischen Kollegen alarmierten niederländischen Geheimdienste hinderten ihn an der Einreise und schickten ihn nach Brasilien zurück, wo er wegen Urkundenfälschung verhaftet wurde. Es handelte sich um Sergey Cherkasov, einen russischen Geheimdienstoffizier, der unter dem Namen Viktor Muller Ferreira reiste und wie Manuel Pereira einen portugiesischen Vater in seinen Ausweispapieren hatte. Bei seiner Rückkehr nach Brasilien wurde er verhaftet und zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt.

Durch seine Verhaftung wurde die Bundespolizei auf die Möglichkeit aufmerksam, dass es noch mehr Illegale in Brasilien geben könnte. Nach Angaben der New York Times wurden auf diese Weise die übrigen acht Mitglieder des Netzwerks entdeckt. Euronews geht jedoch davon aus, dass es nicht die brasilianischen Behörden waren, die den Sicherheitsgeheimdienst (SIS) im Sommer 2022 über die Anwesenheit des russischen Paares in Portugal informierten.

Damals unternahm der SIS, nachdem er sie identifiziert hatte, zwei Schritte. Erstens informierte er seinen russischen Amtskollegen, dass die beiden Illegalen enttarnt worden waren. Dann informierte es,wie Euronews bereits berichtete, das Institut für Register und Notare, das die Ausweispapiere annullierte und eine Untersuchung darüber einleitete, wie die Staatsangehörigkeit erlangt wurde.

Diese Information wurde in die entsprechenden Geburtsurkunden eingetragen. Das Verfahren ist jedoch noch nicht abgeschlossen. "Wenn es eine Entscheidung gibt, muss sie registriert werden. Wenn man zu dem Schluss kommt, dass der Vorgang nichtig ist, weil er falsch war, wird die Annullierung eingetragen. Wenn man zu dem Schluss kommt, dass mit dem Sitz alles in Ordnung war, wird der Vorgang annulliert", erklärt ein Registrator, der aufgrund der Sensibilität des Themas nicht genannt werden möchte. Euronews und Nascer do SOL fragten beim portugiesischen Register- und Notariatsinstitut (IRN) nach dem Stand der Dinge, es kam bis dato aber keine Antwort.

Es ist nicht das erste Mal, dass russische Geheimdienste Identifikationsdaten von Staatsangehörigen verwenden oder dies versuchen. Eine der Aufgaben von Spionen, die verdeckt in russischen Botschaften in aller Welt eingesetzt werden, besteht darin, Informationen darüber zu sammeln, wie verschiedene Länder personenbezogene Daten erfassen und speichern. Sie können auch versuchen, sich illegal Dokumente zu beschaffen oder zu fälschen, deren Informationen zu echten lebenden oder toten Personen oder zu Personen, die nur auf dem Papier existieren, zurückverfolgt werden können.

So geschehen im Jahr 2013 in Lissabon. Ein Beamter der russischen Botschaft begann, häufig zum Zentralen Registeramt (CRC) in Lissabon zu reisen, um sich mit demselben Beamten zu treffen, mit dem er sich über längere Zeiträume hinweg traf. Der damalige Direktor des IRN, António Figueiredo, alarmierte das SIS, das ein Team schickte, um mehr herauszufinden. Der Besuch wurde schließlich von kriminalpolizeilichen Überwachungsteams aufgezeichnet, die damals mit den goldenen Visa arbeiteten, und löste eine Kontroverse aus, da der Richter Carlos Alexandre den von António Figueiredo angeführten Rechtfertigungen für die Anwesenheit der Geheimdienstmitarbeiter keinen Glauben schenkte.

Nach diesen Vorfällen organisierte der SIS Schulungen für Dutzende von Konservativen, um sie vor dem Wert der im IRN gespeicherten Informationen für ausländische Mächte zu warnen.