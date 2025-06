Wahl in Polen beginnt: national-populistisch oder pro-europäisch?

WERBUNG

In Polen hat die Wahl eines neuen Präsidenten begonnen. Der liberale EU-Befürworter Rafał Trzaskowski, Bürgermeister von Warschau, tritt gegen Karol Nawrocki an, einen konservativen Historiker, der von der rechtsgerichteten Partei Recht und Gerechtigkeit unterstützt wird.

Der konservative Präsident Andrzej Duda beendet seine zweite und letzte Amtszeit. Der neue Präsident ist ein wichtiger Faktor dafür, ob die zentristische Regierung von Ministerpräsident Donald Tusk ihre pro-europäische Agenda umsetzen kann, denn der Präsident in Polen hat ein Vetorecht bei Gesetzen.

National-populistisch oder pro-europäisch?

Die Wahlen begannen um 7 Uhr morgens Ortszeit und enden um 21 Uhr, wenn eine Ipsos-Ausgangsbefragung erwartet wird. Die endgültigen Ergebnisse werden voraussichtlich am Montag bekannt gegeben. Die Stichwahl folgt auf eine hart umkämpfte erste Runde am 18. Mai, bei der Trzaskowski knapp über 31 % und Nawrocki fast 30 % der Stimmen erhielt und 11 andere Kandidaten ausschloss.

Der Wahlkampf hat deutliche ideologische Gräben aufgezeigt. Trzaskowski, 53, hat versprochen, die Unabhängigkeit der Justiz wiederherzustellen, Abtreibungsbeschränkungen zu lockern und konstruktive Beziehungen zu den europäischen Partnern zu fördern. Nawrocki, 42, hat sich als Verteidiger traditioneller polnischer Werte positioniert, der EU gegenüber skeptisch und auf der Seite der US-Konservativen, einschließlich Präsident Donald Trump, stehend.

Nawrockis Kandidatur wurde durch Vorwürfe getrübt, er habe in der Vergangenheit Verbindungen zu kriminellen Vereinigungen gehabt und sich an einer gewalttätigen Straßenschlacht beteiligt. Er bestreitet die kriminellen Verbindungen, räumt aber ein, an "edlen" Kämpfen teilgenommen zu haben. Die Enthüllungen scheinen seine Unterstützung bei rechten Wählern, von denen viele die Vorwürfe als politisch motiviert ansehen, nicht zu beeinträchtigen.

In Anbetracht der zunehmenden Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit Russlands Krieg in der benachbarten Ukraine unterstützen beide Kandidaten die Hilfe für Kiew, wobei Nawrocki einen NATO-Beitritt der Ukraine ablehnt, während Trzaskowski dies für die Zukunft befürwortet.

Nawrocki hat in seiner Kampagne Themen aufgegriffen, die in der amerikanischen Rechten beliebt sind, darunter die Betonung traditioneller Werte. Seine Anhänger sind der Meinung, dass Trzaskowski mit seinen EU-freundlichen Ansichten die Kontrolle über wichtige polnische Angelegenheiten an größere europäische Mächte wie Frankreich und Deutschland abgeben würde.