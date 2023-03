Wie Investitionen in Wasser Volkswirtschaften verändern können

Im Westen macht sich kaum jemand Gedanken über die Kostbarkeit von Wasser. Die Kosten für die Verbraucher sind relativ niedrig, und die Wasserhähne laufen fast nie trocken, abgesehen von gelegentlichen Garten-Gießverboten in überdurchschnittlich trockenen Perioden.

Diese Situation verändert sich jedoch aufgrund des Klimawandels und unseres ständig steigenden Wasserverbrauchs, insbesondere in der Landwirtschaft.

Nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) könnten bis 2050 60 % der Weltbevölkerung mit Wasserproblemen konfrontiert sein, wobei Familien mit niedrigem Einkommen die Hauptlast der Wasserkrise zu tragen haben.

In einigen Gebieten könnte die Wasserknappheit das Wirtschaftswachstum um bis zu 6 % des Bruttoinlandsprodukts eindämmen.

"Wasserhähne vor Kanonen"

Derzeit haben über zwei Milliarden Menschen auf der Welt keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser und sanitären Einrichtungen. Das stellt ein massives Entwicklungshindernis dar. Investitionen in diese Ressourcen hätten eine enorme Wirkung.

Wenn Familien weniger Zeit und Geld für die Suche nach Wasser aufwenden müssten, stünden mehr Ressourcen für Bildung und Arbeit zur Verfügung, die dazu beitragen, den Kreislauf der Armut zu durchbrechen. Die Gesundheitsversorgung würde sich verbessern und die Kosten sinken.

Diese Frau, Tinphei, suchte im nordöstlichen indischen Bundesstaat Manipur erfolglos in vier Quellen nach Trinkwasser, bevor sie diesen Wassertankwagen fand, 21. März 2020 Foto: Yirmiyan Arthur/AP

Laut Water.org würde ein allgemeiner Zugang zur Wasserversorgung und Abwasserentsorgung allein durch weniger Todesfälle einen wirtschaftlichen Nutzen von über 17 Milliarden Euro bringen. Es wird geschätzt, dass jeder in Wasser und sanitäre Anlagen investierte Dollar eine wirtschaftliche Rendite von 4 Dollar durch geringere Gesundheitskosten, höhere Produktivität und weniger vorzeitige Todesfälle bringt.

Dennoch ist Wasserknappheit immer noch kein politisches Thema, was sich nach Ansicht des Präsidenten des Weltwasserrats, Loic Fauchon, ändern muss.

"Wasser muss überall ein politisches Thema werden, das ist unser wichtigster Slogan. Wasser ist Politik und wir fordern von den Regierungen weltweit: Hört auf, Wasser zu ignorieren. Wasserhähne vor Kanonen."

Katars Lösung: Öffentlich-private Partnerschaften

Während die Diskussion über die Wasserressourcen in den westlichen Ländern von einem niedrigen Niveau aus zunimmt, hat das Thema in trockeneren Regionen seit langem höchste politische Priorität.

Katar, das seit langem mit Wasserknappheit zu kämpfen hat, setzt verstärkt Technologien ein, um nachhaltige Wasserlösungen zu schaffen.

Katar hat ein heißes, trockenes Klima: Das Land muss innovativ sein, um seine Wasserversorgung zu sichern Foto: Manu Fernandez/Copyright 2022 AP

Der Wüstenstaat hat sich mit dem spanischen Wasserwirtschaftsunternehmen Aguas de Valencia zusammengetan, einem preisgekrönten Unternehmen, das bei der Digitalisierung von Systemen auf globaler Ebene Pionierarbeit leistet.

Das Unternehmen betreibt die größte Wasseraufbereitungsanlage des Landes, die westlich der Hauptstadt Doha liegt. Das Rohabwasser durchläuft mehrere Stufen der biologischen Filterung und Hochdruckreinigung, bevor es für die Landwirtschaft geeignet ist.

Das ist für das Wüstenland von entscheidender Bedeutung, denn jeder Tropfen ist kostbar, so Enrique Fernandez, der Geschäftsführer von Aguas de Valencia:

"Wenn es hier in Katar regnet, ist die Regenmenge in einem sehr kurzen Zeitraum sehr hoch. Wir müssen also sehr gut vorbereitet sein, um das Wasser speichern zu können, sodass wir 100 % der kostbaren Ressource aufbereiten können."

In vielen Ländern wird Wasser aus Regenwasserkanälen und sogar Abwasser zurück ins Meer oder in die Flüsse geleitet. Da unser Wetter immer extremer und weniger vorhersehbar wird, wird die Wiederverwendung von Wasser, wie sie Katar praktiziert, immer wichtiger.