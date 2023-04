Statistiken zur Lebenserwartung sind ein wichtiges Instrument, um das Wohlergehen der Gesellschaft im Auge zu behalten, und für politische Entscheidungsträger sind die Trends auch von grundlegender Bedeutung für die Entwicklung ihrer Politik.

Frankreich zum Beispiel steht vor der Herausforderung einer länger lebenden Bevölkerung und der daraus resultierenden Belastung des Sozialversicherungssystems. Um dieser Herausforderung zu begegnen, hat die französische Regierung - gegen viele Widerstände - eine Reihe von Reformen verabschiedet, die darauf abzielen, das Renteneintrittsalter zu erhöhen und die Menschen zu ermutigen, länger zu arbeiten.

Doch Frankreich ist mit seiner alternden Bevölkerung nicht allein, und die Französinnen und Franzosen sind nicht diejenigen, die am längsten leben. In der gesamten EU steigt die Lebenserwartung seit mehreren Jahrzehnten an.

Wer lebt am längsten in der EU?

Im Jahr 2021 lag die durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt in der EU bei 80,1 Jahren, aber die jüngsten Zahlen sind im Vergleich zu 2020 und 2019 relativ niedrig, was wahrscheinlich auf den plötzlichen Anstieg der Sterblichkeit aufgrund der COVID-19-Pandemie zurückzuführen ist, wie aus Daten von Eurostat, dem statistischen Amt der EU, hervorgeht.

Im Jahr 2019 erreichte die Lebenserwartung bei Geburt ein Allzeithoch von 81,3 Jahren, fiel dann aber im Jahr 2020 auf 80,4 Jahre.

Trotz des leichten Rückschlags - von dem wir uns wahrscheinlich bald wieder erholen werden - ist die Lebenserwartung seit Beginn der Datenerfassung in der EU in den frühen 2000er Jahren tendenziell gestiegen, und aus den offiziellen Statistiken geht hervor, dass die Lebenserwartung seit den 1960er Jahren im Durchschnitt um mehr als zwei Jahre pro Jahrzehnt zugenommen hat.

Insgesamt leben Frauen in der gesamten EU länger als Männer (82,9 Jahre gegenüber 77,2 Jahren im Jahr 2021), aber die Menschen in bestimmten Ländern - und sogar Regionen - leben länger als andere.

Auch bei der Lebenserwartung haben nicht alle Länder im Laufe der Jahre die gleichen Fortschritte - und in einigen Fällen sogar Rückschritte - gemacht.

Das Land mit der höchsten Lebenserwartung bei Geburt ist Spanien mit einem Durchschnitt von 83,3 Jahren, gefolgt von Schweden (83,1 Jahre), Luxemburg und Italien (beide 82,7 Jahre).

Die niedrigste Lebenserwartung wird für Bulgarien (71,4 Jahre), Rumänien (72,8 Jahre) und Lettland (73,1 Jahre) vorausgesagt.

Die Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern sind interessant, aber vielleicht noch faszinierender sind die Vergleiche zwischen den Regionen innerhalb der Länder, die auf der Skala der Lebenserwartung über dem Durchschnitt liegen.

In Spanien z. B. werden Menschen, die in der Region Andalusien geboren sind, voraussichtlich 81,7 Jahre alt, während diejenigen, die in der Hauptstadtregion Madrid leben, mit 85,4 Jahren im Durchschnitt mehr als vier Jahre länger leben.

Ähnliche Trends sind in Italien zu beobachten. Italiener:innen, die auf Sizilien leben, können mit einer Lebenserwartung von 81,3 Jahren rechnen, während die Lebenserwartung derjenigen, die im Norden, im Trentino nahe der österreichischen Grenze leben, bei 84,2 Jahren liegt - ein Unterschied von fast drei Jahren.

Welche Länder haben ihre Lebenserwartung bei der Geburt am meisten verbessert?

Die Est:innen haben ihre Lebenserwartung zwischen 2000 und 2021 um 6,1 Jahre erhöht. Es folgen Irland (+5,8), Luxemburg (+4,7), Dänemark (+4,6) und Slowenien (+4,5).

Die Zuwächse der fünf Spitzenreiter sind bemerkenswert, vor allem wenn man sie mit anderen Ländern vergleicht, denen es nicht so gut gelungen ist, die Grenzen der Lebenserwartung zu verschieben, oder wenn man sie einfach mit dem EU-Durchschnitt vergleicht, der einen Anstieg von 2,5 Jahren verzeichnet.

In Bulgarien hingegen sterben die Menschen jünger als früher; die Lebenserwartung bei Geburt war 2021 um 0,2 Jahre niedriger als im Jahr 2000. Laut dem Gesundheitsbericht der Europäischen Kommission ist diese unglückliche Entwicklung auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen, darunter ein angeschlagenes Gesundheitssystem und eine höhere Sterblichkeit nach Schlaganfällen als in den meisten EU-Ländern.

Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren

Die Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren bezieht sich auf die durchschnittliche Anzahl von Jahren, die eine Person in diesem Alter voraussichtlich leben wird.

Sie ist eine interessante Kennzahl, da beispielsweise die Lebenserwartung einer 1958 geborenen Person, die heute 65 Jahre alt ist, keine zeitgenössischen Variablen berücksichtigt, wie z. B. einen verbesserten Lebensstil, Fortschritte im Gesundheitswesen usw.

Für das Jahr 2021 wird die Lebenserwartung mit 65 Jahren auf 19,2 Jahre geschätzt, für Frauen auf 20,9 Jahre und für Männer auf 17,3 Jahre.

Frankreich und Spanien hatten im Jahr 2021 die höchste Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren (21,4 Jahre) und Bulgarien die niedrigste (13,6 Jahre).

Bei den Frauen war die Lebenserwartung mit 65 Jahren in Spanien am höchsten (23,5 Jahre) und in Bulgarien am niedrigsten (15,5 Jahre), bei den Männern in Schweden am höchsten (19,6 Jahre) und in Bulgarien am niedrigsten (11,6 Jahre).

Gesunde Lebenserwartung: die wichtigste Kennzahl?

Auch die gesunde Lebenserwartung bei Geburt ist ein wichtiger Indikator für die Gesundheit unserer Bevölkerung. Sie signalisiert vielleicht die wichtigste Kennzahl: ob wir unsere letzten Lebensjahre bei guter Gesundheit verbringen.

Im Jahr 2020 lag die durchschnittliche Zahl der gesunden Lebensjahre bei Geburt in der EU bei 64,5 Jahren für Frauen und 63,5 Jahren für Männer. Auch diese Zahl hat sich erfreulich entwickelt: Sie stieg zwischen 2011 und 2020 um 2,6 Jahre, von 61,4 gesunden Jahren auf 64.

Schweden ist das Land mit den meisten gesunden Lebensjahren im gesamten EU-Block (Frauen leben im Durchschnitt 72,7 gesunde Jahre, Männer 72,8 gesunde Jahre). Auf die Schweden folgen die Italiener und die Malteser mit 68,7 gegenüber 67,2 bzw. 70,7 gegenüber 70,2 gesunden Jahren ohne Krankheit oder Behinderung.

Interessanterweise liegt Dänemark, obwohl es auf der Langlebigkeitsskala ganz oben steht, bei den gesunden Jahren weit abgeschlagen auf dem viertletzten Platz: Frauen leben 57,7 gesunde Jahre, Männer 58,1.

Lettland ist das Land mit der niedrigsten Zahl gesunder Lebensjahre sowohl für Frauen als auch für Männer: 54,3 bzw. 52,6.

Warum steigt die Lebenserwartung?

Dass wir länger - und gesünder - leben, hat eine Reihe von Gründen. Der wichtigste ist jedoch der Rückgang der Kindersterblichkeit, d. h. der Tod eines Säuglings vor seinem ersten Geburtstag (laut Eurostat).

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Neugeborenes die Kindheit überlebt, ist weltweit von 50 Prozent auf 96 Prozent gestiegen. Zwischen 2011 und 2021 sank die Säuglingssterblichkeitsrate in der EU von 3,8 Todesfällen pro 1 000 Geburten auf 3,2 Todesfälle pro 1 000 Geburten.

Wird die Analyse auf die letzten 20 Jahre ausgedehnt, so hat sich die Säuglingssterblichkeitsrate fast halbiert (6,2 Todesfälle pro 1 000 Geburten im Jahr 1999).

Im Jahr 2021 wurden die höchsten Säuglingssterblichkeitsraten in der EU in Bulgarien (5,6 Todesfälle pro 1 000 Geburten) und Rumänien (5,2 Todesfälle pro 1 000 Geburten) verzeichnet, die niedrigsten in Finnland, Slowenien und Schweden (jeweils 1,8 Todesfälle pro 1 000 Geburten).