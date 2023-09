Das E-Bike Pi-Pop des französischen Unternehmers Adrien Lelièvre nutzt einen Superkondensator, um Energie zu speichern, anstatt auf Batterien zu setzen.

Wenn das tägliche Radfahren für Sie zu anstrengend ist, werden Sie sich möglicherweise für ein E-Bike entscheiden.

WERBUNG

Das Problem dabei ist, dass die Herstellung der Batterien viele natürliche Ressourcen wie Lithium oder Seltene Erden verbraucht, die aufwendig und oft umweltbelastend abgebaut werden müssen.

Der französische Unternehmer Adrien Lelièvre hat jedoch nun eine bahnbrechende, nachhaltige Lösung entwickelt.

Ausgestattet mit einem Superkondensator

Der Erfinder, der über einen Hintergrund in Elektronik verfügt, hat ein E-Bike namens Pi-Pop entwickelt und patentieren lassen, das nicht mit Lithiumbatterien, sondern mit Superkondensatoren arbeitet.

"Das System wird aufgeladen, wenn die Fahrt leicht ist, und wenn das Fahrrad bremst, wird die Energie dank der Motorbremse zurückgegeben, wenn sie gebraucht wird", so Lelièvre, der Direktor von STEE, dem Unternehmen hinter dem Fahrrad, gegenüber Euronews Next.

Vereinfacht gesagt, funktioniert ein Superkondensator, indem er Energie auf elektrostatische Weise speichert, d. h. durch eine langsam fließende Ladung. Im Gegensatz dazu speichert eine Lithiumbatterie Energie durch eine chemische Reaktion. Mit anderen Worten: Ein Superkondensator kann Energie speichern und sehr schnell wieder abgeben, wenn sie gebraucht wird. Im Falle des Fahrrads bedeutet dies, dass er Energie speichert, wenn die Person in die Pedale tritt oder bremst, und sie zur Unterstützung schwierigerer Aktionen wie dem Wiederanfahren oder Bergauffahren verwendet.

Lelievre schätzt, dass die Unterstützung durch die Superkondensatoren des Fahrrads ausreicht, um einen Höhenunterschied von 50 m zu bewältigen, wenn es vorher in einer Ebene aufgeladen wird. Damit ist es für etwa vier Fünftel aller europäischen Städte geeignet.

Das Konzept des Superkondensators ist an sich keine neue Erfindung; die ersten wurden Ende der 1970er Jahre hergestellt. Heute werden sie in Photovoltaikanlagen (z. B. Sonnenkollektoren), Digitalkameras und einigen Hybrid- oder Elektrofahrzeugen zur Verbesserung ihrer Leistung eingesetzt.

Für Lelièvre war es naheliegend, diese Technologie für Fahrräder zu nutzen.

Ein Symbol der Nüchternheit

Seiner Meinung nach ist der 20 kg schwere Pi-Pop "wirklich ein Symbol der Nüchternheit".

"Immer mehr zu wollen, d.h. schneller zu fahren, mehr Energie zuzuführen... das ist eine Sackgasse", sagt er.

Bei der Herstellung des Fahrrads werden keine seltenen Erden verwendet, da die Superkondensatoren aus Kohlenstoff, leitendem Polymer, Aluminiumfolien und Zellstoff bestehen - Materialien, für die es bereits Recyclingverfahren gibt.

WERBUNG

Auch muss man nicht warten, bis das Fahrrad aufgeladen ist - ein weiterer Vorteil im Vergleich zu klassischen E-Bikes. Das Unternehmen gibt außerdem an, dass der Superkondensator eine Lebensdauer von 10 bis 15 Jahren hat, verglichen mit fünf oder sechs Jahren bei einer Lithiumbatterie.

Das Fahrrad - mittlerweile ein Design der dritten Generation - wird derzeit in Orléans gebaut. Für Lelièvre, dessen Karriere in der französischen Elektronikindustrie begann, war es wichtig, dass das Fahrrad in seinem Heimatland produziert wird.

"Ich denke, wir können nicht innovativ sein, wenn wir die Kontrolle über die Produktion verlieren", sagte er. "Wenn wir von nachhaltiger Entwicklung, ökologischem Wandel und Energiewende sprechen, müssen wir auch für Arbeitsplätze sorgen", fügte Lelièvre hinzu, dessen Unternehmen 25 Mitarbeiter beschäftigt.

Derzeit stellt Pi-Pop einhundert Fahrräder pro Monat her. Bis 2024 will das Unternehmen monatlich eintausend Fahrräder produzieren.

Lelièvre hat auch europäische Ambitionen.

WERBUNG

"Im Jahr 2025 wollen wir den europäischen Markt ins Visier nehmen, wir diskutieren derzeit über eine mögliche Kapitalbeschaffung", sagte er.

Diese Nuss zu knacken, könnte eine riesige Chance für das Unternehmen sein, da die EU laut der EU-Datenagentur Eurostat 1,2 Millionen E-Bikes und 5,2 Millionen nicht-elektrische Fahrräder importiert hat (fünfmal so viel wie exportiert). Es passt auch besonders gut, dass die Expansion zu einem Zeitpunkt erfolgt, an dem Europa sich darauf konzentriert, das Jahr 2024 zum "Jahr des Fahrrads" zu machen.