Von Euronews

Obwohl 'Krankheit X' wie " aus einem Science-Fiction-Film" klingen mag, so eine Expertin, müssen wir alle darauf vorbereitet sein. Aber was ist sie wirklich?

WERBUNG

Einige Nutzer sozialer Medien haben diese Woche fälschlicherweise behauptet, dass es sich bei "Krankheit X" um einen Virus handelt, der möglicherweise absichtlich freigesetzt wird oder sich sogar schon in der Welt ausbreitet.

Diese Behauptungen sind unzutreffend, ein Expertengremium unterstreicht, das den Begriff auf dem Weltwirtschaftsforum 2024 in Davos diskutiert hat.

Auch wenn es sich bei "Krankheit X" eher um ein hypothetisches Szenario zur Vorbereitung auf die nächste Pandemie handelt, nehmen die Experten, die dieses Konzept diskutieren, es dennoch ernst.

Was ist "Krankheit X"?

"Krankheit X" ist ein Name, den die Weltgesundheitsorganisation (WHO) einem unbekannten zukünftigen Krankheitserreger gegeben hat, der das Potenzial hat, eine schwere globale Epidemie auszulösen.

"Es gibt Dinge, die unbekannt sind, die passieren können, und alles, was passiert, ist eine Frage des Wann, nicht des Ob", sagte Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), während einer Expertenrunde in Davos letzte Woche.

"Wir brauchen also einen Platzhalter für die Krankheiten, von denen wir nicht wissen, dass sie kommen könnten, und das war der Grund, warum wir den Namen 'Krankheit X' gegeben haben", sagte er und erklärte, dass das Konzept zum ersten Mal 2017 diskutiert wurde und kürzlich online "Aufmerksamkeit" erlangte.

Die UN-Agentur nahm sie in die Liste der prioritären Krankheiten auf, die aufgrund ihres Potenzials, eine Notlage für die öffentliche Gesundheit zu verursachen, im Jahr 2018 beschleunigte Forschung und Entwicklung erfordern.

Für Ghebreyesus ist COVID-19 die erste "Krankheit X", d. h. der erste unbekannte Erreger seit der Prägung des Begriffs, der eine Pandemie auslöst.

Das Ziel sei es nicht, Panik zu schüren, sondern sich besser auf die Möglichkeit neu auftretender Krankheiten vorzubereiten.

Preetha Reddy, stellvertretende Vorsitzende eines privaten Gesundheitskonzerns in Indien, sagte auf demselben Podium in Davos, dass der Name "Krankheit X" zwar wie aus einem Science-Fiction-Film klingen mag, aber jeder sich dessen bewusst sein müsse, da "es sich definitiv um eine klare und gegenwärtige Gefahr handelt".

Reddy sagte, so wie sich das Militär auf einen Krieg vorbereite, müssten sich auch die Gesundheitssysteme auf Pandemien vorbereiten.

Wie sollten sich Länder auf die "Krankheit X" vorbereiten?

Die Vorbereitung sollte mit einer starken primären Gesundheitsfürsorge und Vorbereitungen auf Gemeindeebene beginnen, so der WHO-Generaldirektor.

"Die Länder mit hohem Einkommen waren überrascht, weil sie in den letzten Jahrzehnten in Hochtechnologie, Spitzentechnologie für tertiäre Dienste und sogar Roboterchirurgie investiert haben, aber nicht in die primäre Gesundheitsversorgung", sagte er.

"Einige Länder waren nicht einmal in der Lage, Kontaktpersonen aufzuspüren. Um die Länder darauf vorzubereiten, halte ich ein erneutes Engagement für die Stärkung der medizinischen Grundversorgung für sehr wichtig".

Die WHO, die Weltbank und andere Partner haben 2022 einen Pandemiefonds eingerichtet, um Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen bei der Vorbereitung auf neue Krankheitserreger zu unterstützen.

"COVID-19 hat den dringenden Handlungsbedarf für den Aufbau stärkerer Gesundheitssysteme aufgezeigt", sagte David Malpass, Präsident der Weltbankgruppe, in einer Erklärung in diesem Jahr. "Wenn wir jetzt investieren, sparen wir Leben und Ressourcen für die kommenden Jahre".

Die Länder verhandeln derzeit auch über einen internationalen Pandemievertrag, der auf der 77. Weltgesundheitsversammlung im Mai 2024 vorgelegt werden soll.

Der EU-Rat hatte sich darauf geeinigt, die Verhandlungen über einen solchen Vertrag im Jahr 2022 zu beginnen, und fügte hinzu, dass ein solches Instrument zu einer besseren Früherkennung von Bedrohungen, einem gerechteren Zugang zu Arzneimitteln und Impfstoffen und einer besseren internationalen Zusammenarbeit beitragen würde.

WERBUNG

Lösung von Problemen, die sich aus COVID-19 ergeben haben

Um sich auf künftige unbekannte Krankheitserreger vorzubereiten, wollen die Experten unter anderem herausfinden, was bei der letzten Pandemie hätte besser laufen können.

Michel Demaré, Vorstandsvorsitzender des Pharmaunternehmens AstraZeneca, das an einem der ersten COVID-19-Impfstoffe beteiligt war, sagte, dass jetzt mehr Wert auf "Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit der Gesundheitssysteme" gelegt werden müsse.

"Wir haben gesehen, dass die Gesundheitssysteme beim letzten Mal nicht darauf vorbereitet waren, nicht nur die schiere Menge der COVID-Fälle zu bewältigen", sondern auch Krebsdiagnosen und andere Gesundheitsprobleme gleichzeitig zu bewältigen, betonte er.

Demaré empfahl den Ländern, Gesundheit als strategisches Gut wie etwa Energie zu betrachten, die Gesundheitsausgaben "intelligenter" zu gestalten, indem sie sich beispielsweise auf Präventionsmaßnahmen konzentrieren, und auf Technologie, Datenmanagement und künstliche Intelligenz (KI) zu setzen.

Die Experten wiesen auch darauf hin, dass eines der großen Themen während der COVID-19-Krise die globalen Ungleichheiten waren.

WERBUNG

"Länder mit hohem Einkommen horteten Impfstoffe und Länder mit niedrigem Einkommen bekamen keine Impfstoffe", sagte Ghebreyesus.

"Der Zugang zu Impfstoffen war ein Problem, und um dieses Problem zu lösen, haben wir in Südafrika ein Zentrum für den mRNA-Technologietransfer eingerichtet, um die lokale Produktion zu steigern", sagte er. Damit sollen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen Kapazitäten zur Herstellung von mRNA-Impfstoffen aufgebaut werden.

Auch die Überwachung und der weltweite Austausch von Daten sind wichtige Initiativen, mit denen die Länder Schritt halten müssen, auch wenn COVID-19 nicht mehr als globaler Notfall gilt.

"Wir sind so stark wie das schwächste Glied", sagte Ghebreyesus und fügte hinzu, dass die Vorbereitung auf Länderebene erfolgen, aber auch Investitionen in globale Initiativen umfassen müsse.