Haben Sie es satt, immer die gleichen unbequemen, schlecht sitzenden Schuhe zu tragen? In den nächsten Jahren könnten diese 3D-gedruckten Schuhe, die sich anhand von Daten an Ihre Füße anpassen, auf den Markt kommen.

WERBUNG

Assa Ashuach, einer der führenden Designer hinter einem futuristischen Paar 3D-gedruckter Schuhe, sagt, dass diese in der Lage sind, mit der Zeit zu lernen und sich selbst zu optimieren.

Die Evolve AI-Schuhe, die derzeit im Dubai Museum of Future ausgestellt sind, verschieben die Grenzen von Wissenschaft und Design. Das Team, das hinter diesen raffinierten Schuhen steht, hofft, sie innerhalb der nächsten drei Jahre aus dem Museumsregal in die Hände der Nutzer zu bringen.

"Wir sind alle ein bisschen anders, einige von uns haben kleine Füße, andere haben große Füße. Das Gleiche gilt für Beine, die dünn, lang oder groß sein können. Das ist etwas völlig anderes, diese Schuhe werden künftig personalisiert gemacht", sagt Ashuach, der seit Anfang der 2000er Jahre an der Spitze von 3D-Druck und Design arbeitet.

Schuhe mit Sensoren Assa Ashuach

Die globale Schuhindustrie ist äußerst lukrativ und wird laut einer Studie des Marktforschungsunternehmens Straits Research im Jahr 2022 schätzungsweise 360 Milliarden Euro wert sein.

Viele der auf dem Markt befindlichen Schuhe werden jedoch nach wie vor in Massenproduktion hergestellt und in Standardgrößen angeboten. Das bedeutet, dass es eine Fülle von billigen und trendigen Schuhen gibt, die nicht unbedingt an verschiedene Körpertypen angepasst sind.

Wie funktionieren die Schuhe?

Die Evolve AI-Schuhe sind mit einer 3D-gedruckten Leiterplatte ausgestattet, die Sensoren zur Datenerfassung enthält. Dieses von der EU finanzierte Projekt ist eine Zusammenarbeit zwischen mehreren Unternehmen, darunter das Studio von Assa Ashuach, Stratasys, Haratech und Profactor.

"Die Schuhe messen, ob Sie nach innen oder nach außen drücken, ob Sie zu- oder abnehmen, wie stark Sie schwitzen. Der Schuh stützt Ihren Fuß und passt sich ihm an", sagt Ashuach.

Die Sohlen der Schuhe können beibehalten werden, auch wenn die Außenhülle Abnutzungserscheinungen aufweist. Assa Ashuach

Die Benutzer werden schließlich das tragen, was Ashuach als "erste Generation von Schuhen" bezeichnet, die Daten sammeln, die an eine "zweite Generation" von Schuhen gesendet werden, die in einer virtuellen Cloud gespeichert sind. Sobald genügend Daten gesammelt worden sind, können die Schuhe in 3D gedruckt werden.

"Man müsste etwa ein Jahr warten, bevor man sie drucken kann, oder noch länger, wenn sie noch besser angepasst sein sollen", so Ashuach, der hofft, eine Reihe von Schuhen zu einem Preis von etwa 235 € und eine andere, hochwertigere Reihe zu einem Preis von 500 € zu entwickeln.

Der 3D-Druck wird in einer Reihe von Branchen immer häufiger eingesetzt, von der Medizin bis zum Automobilsektor. Dieser boomende globale Markt hatte 2023 einen geschätzten Wert von 18,8 Milliarden Euro, und Prognosen zufolge könnte er bis 2030 um 23,5 Prozent wachsen, so eine Studie von Grand View Research.

Für wen sind die Schuhe geeignet?

Um die Schuhe zu tragen, müssen die Nutzer nicht nur einen hohen Preis zahlen, sondern auch ihre persönlichen Daten preisgeben.

Die Schuhe verfolgen nicht nur, wie sich der Nutzer bewegt, sondern sammeln auch Daten über seine äußere Umgebung, indem sie zum Beispiel das Wetter überwachen.

Ein Blick in das Innere des Schuhs und seiner Miniaturplatine. Assa Ashuach

"Sie könnten einen Schuh erhalten, der seine Belüftung an Sie anpasst, je nachdem, ob Sie mehr Zeit in heißen oder kalten Umgebungen verbringen. Auch die Art des Geländes, auf dem man sich bewegt, kann ausgewertet werden, um das Gewicht des Schuhs anzupassen", so Ashuach.

Der Designer behauptet, dass sie auch gesundheitliche Vorteile haben können.

"Wir können das Leben von Diabetikern drastisch verbessern, indem wir die Schuhe an sie anpassen, da sie unter Druckwunden an den Füßen leiden können", so Ashuach.

Ein ungewöhnliches Design

Die Evolve AI-Schuhe sehen sicherlich anders aus als ein herkömmliches Paar Nike AirForce-Turnschuhe, und für manche sind sie vielleicht sogar unangenehm für das Auge.

Das alles ist Teil der Ästhetik, die Ashuach erreichen will.

"Für das Design habe ich mich von der menschlichen Haut inspirieren lassen, man sieht zum Beispiel, dass der Schuh Adern hat", erklärt er.

WERBUNG

Das innovative Design spielt auch bei dem nächsten großen Ziel der Designer eine Rolle: regenerative Materialien, die sich selbst verbessern und reparieren können, einzubauen.

"Die Idee ist, dass diese Adern um den Fuß herum wachsen können, während man die Schuhe trägt, um den Fuß zu stützen", sagt Ashuach mit einem Schimmer von Aufregung in den Augen.