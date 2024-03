Riesige Explosion: Japanische Rakete geht kurz nach dem Start in Flammen auf

Ein gigantischer Feuerball, umherfliegende Trümmerteile: die Rakete der japanischen Firma Space One ist kurz nach dem Start in Flammen aufgegangen, die Explosion wurde live im Internet übertragen.

Der erste Raketenstart einer privatwirtschaftlichen Firma in Japan ist gescheitert.

Die Rakete der japanischen Firma Space One, die einen Satelliten in die Umlaufbahn bringen sollte, ist kurz nach dem Start in Flammen aufgegangen.

Die gewaltige Explosion war auf einem live übertragenen Video im Internet zu sehen.

Sie ereignete sich in der Präfektur Wakayama in Zentraljapan, einer baumreichen Bergregion. Eine riesige Rauchwolke hüllte das Gebiet ein, Trümmerteile fielen in die umliegenden Berge.

Nach Angaben der Feuerwehr wurde das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht, und es gab keine Verletzten.

Der Start wurde bereits mehrmals verschoben

Der Start der Rakete von dem in Tokio ansässigen Unternehmen Space One war mehrfach verschoben worden. Zuletzt am Samstag, nachdem ein Schiff in einem Risikogebiet gesichtet worden war, wie japanische Medien berichteten.

Space One wollte das erste japanische Privatunternehmen werden, dass erfolgreich einen Satelliten in eine Erdumlaufbahn bringt. Firmenchef Masakazu Toyoda wollte bei einer Pressekonferenz nicht von einem "Misserfolg" für das Unternehmen sprechen. "Wir wollen dieses Ergebnis in die Zukunft blickend akzeptieren und uns unserer nächsten Herausforderung stellen", sagte Toyoda.

Space One wurde 2018 von mehreren japanischen Technologieunternehmen gegründet, darunter Canon Electronics, IHI Aerospace, das Bauunternehmen Shimizu und die staatliche japanische Entwicklungsbank. An der Börse sorgte der gescheiterte Start am Mittwoch für einen Kurssturz, die Aktie von Canon Electronics schloss mit einem Minus von 7,44 Prozent.