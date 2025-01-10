Verstoßen die Moderationsänderungen von Meta gegen EU-Recht?

Die Europäische Union verfolgt aufmerksam die Entscheidungen, die die Internetgiganten in den letzten Wochen getroffen haben.

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Die Ausfälle von Elon Musk, dem Chef von X, führten zu einem Aufschrei in Europa. Auch die neuen Meta-Regeln für die Moderation von Inhalten in den USA werfen in den 27 Mitgliedstaaten Fragen auf. Dennoch sind sie von den neuen Regelungen nicht betroffen.

Mark Zuckerberg, hat angekündigt, auf seinen Plattformen Facebook, WhatsApp und Instagram das Faktenchecking durch "Community Notes", d. h. Bewertungen der Richtigkeit von Aussagen durch die Gemeinschaft, zu ersetzen - angeblich im Namen der Meinungsfreiheit.

Sollte Meta versucht sein, die Spielregeln in Europa zu ändern, müsste es der Europäischen Kommission zuvor eine Risikobewertungsanalyse vorlegen.

"Wir sagen nicht, welche Richtlinien zur Moderation von Inhalten auf den sehr großen Online-Plattformen eingeführt werden sollten. Das liegt in deren Verantwortung. Wenn sie sich vollständig auf Community-Bewertungen verlassen wollen, ist das eine Möglichkeit. Nun muss diese Möglichkeit, unabhängig von dem Modell, das die Plattform wählt, wirksam sein", sagte Thomas Regnier, Sprecher der Europäischen Kommission.

Bei Verstößen drohen hohe Geldstrafen

Wenn eine Plattform gegen das Gesetz über digitale Dienstleistungen (GdD) verstößt, wird ein formelles Verfahren eingeleitet.

Wenn dieses zu einer Entscheidung über die Nichteinhaltung führt und die Plattform sich weiterhin weigert, die Regeln einzuhalten, können die Geldstrafen bis zu 6 % des weltweiten Jahresumsatzes des Unternehmens betragen.

Dieses Verfahren wird wegen seiner Langwierigkeit kritisiert. Die EU hat jedoch noch andere Karten in der Hand.

"Es gibt andere Instrumente, die in extremen Fällen eingreifen können. Die Betonung liegt auf extrem", erklärt J. Scott Marcus, Forscher am CEPS (Centre for European Policy Studies).

"Nehmen wir zum Beispiel die Maßnahmen, die ergriffen wurden, um Russia Today und Sputnik zu blockieren, als die Sanktionen gegen Russland verhängt wurden, als die barbarische Invasion in der Ukraine stattfand. Dies geschah im Rahmen des Sanktionsregimes, das vom Rat umgesetzt wurde, der in seiner außenpolitischen Konfiguration handelte", fährt der Professor am Robert-Schuman-Zentrum fort.

Die sehr großen digitalen Plattformen, die Europäische Kommission und die deutsche Regulierungsbehörde werden sich am 24. Januar an einen Tisch setzen, um über die europäische Regulierung der Plattformen zu diskutieren. Dies wurde im Hinblick auf die vorgezogenen Wahlen in Deutschland im Februar entschieden.