Nach Angaben der Association of Tour Operators of Russia (ATOR) kamen im Jahr 2022 84 Prozent weniger russische Besucher nach Europa. Mit dem Beginn der diesjährigen Sommersaison wird sich an dieser Zahl wahrscheinlich nicht viel ändern.

Russische Touristen in Hülle und Fülle gehören in Europa der Vergangenheit an. Während die wohlhabendsten Russen weiterhin die Region besuchen, sind die Touristen der Mittelklasse fast vollständig verschwunden, da sie zunehmend mit logistischen Schwierigkeiten und Kosten kämpfen.

Der Grund dafür ist natürlich Russlands Einmarsch in der Ukraine, der den Westen dazu veranlasst hat, zur Unterstützung seines umkämpften Verbündeten Barrieren zu errichten, wie es sie seit den dunklen Tagen des Kalten Krieges nicht mehr gab.

Aber wie wirkt sich dieser Verlust an russischen Touristen auf Europa aus? Wir werfen einen Blick auf zwei Reiseziele, die an Russland grenzen, und zwei, die früher Scharen von russischen Touristen empfingen, um mehr darüber zu erfahren.

Sonnenanbeter genießen den Strand von Torrevieja bei Valencia am 1. Mai 2023 JOSE JORDAN/AFP or licensors

Lettland sucht nach unerschlossenen Tourismusmärkten, um die Lücke zu füllen

Lettland ist seit langem ein Magnet für russische Reisende, was auf seine Lage und seine historischen Bindungen als Teil der Sowjetunion zurückzuführen ist.

Die pulsierende Tourismusindustrie des kleinen baltischen Staates wurde wie viele andere von der COVID-Pandemie getroffen, aber der Verlust von Besuchern aus Russland hat dies noch verstärkt.

Aus Solidarität mit der Ukraine wurde im September 2022 ein Einreiseverbot für russische Touristen verhängt. Der Außenminister des Landes, Edgar Rinkevics, twitterte: "Ihr seid hier nicht willkommen - ihr müsst den Krieg gegen die Ukraine beenden und aus diesem schönen Land verschwinden!""Russland war ein wichtiger Markt", sagt Vladislavs Korjagins, CEO der Baltic Travel Group gegenüber Euronews Travel. "Natürlich vermissen wir ihn."

"Aus wirtschaftlicher Sicht mag diese Entscheidung den lokalen Unternehmen nicht geholfen haben. Aber auf der politischen Ebene unterstützen wir die Ukraine."

Menschen besuchen den Punkt, der die Grenze zwischen Polen, Litauen und der russischen Oblast Kaliningrad markiert, in Zerdziny, Polen, am 7. Juli 2022. Michal Dyjuk/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

"Es ist die richtige Entscheidung", fügt er hinzu. "Die Menschen verstehen, dass wir keine russischen Touristen willkommen heißen können, während ihre Soldaten Ukrainer angreifen".

Der "größte Schlag" des Ukraine-Krieges war, dass viele Westler das Baltikum nun als unsicher und möglicherweise als "nächstes Ziel" für russische Truppen ansahen, erklärt Korjagins.

Schätzungen des lettischen Tourismussektors zufolge wurden nach der Invasion im Februar 2022 etwa 70 Prozent der Gruppenbuchungen storniert. Doch die Branche nimmt diese Verluste nicht tatenlos hin.

Sie hat sich in neue, unerschlossene Märkte wie die Golfstaaten diversifiziert und ist durch die Senkung der Arbeitskosten effizienter geworden, so Korjagins.

"Die Wahrheit ist: Wir haben uns angepasst", fügt er hinzu.

Finnland fördert den Inlandstourismus

Rund 1,2 Millionen russische Tagesausflügler reisten jedes Jahr mit dem Bus oder dem Auto über die Grenze nach Ostfinnland, bevor der Kreml voll einmarschierte, wie offizielle Zahlen zeigen.

Während einige in Hotels eincheckten, gaben die meisten ihr Geld in den örtlichen Supermärkten aus - in der Stadt Lappeenranta durchschnittlich 170 € pro Tag.

Doch ein Großteil der touristischen Infrastruktur in der finnischen Seenplatte war nicht unbedingt auf russische Touristen angewiesen, auch wenn diese in großer Zahl kamen.

"Diejenigen, die wirklich auf den grenzüberschreitenden Verkehr ausgerichtet waren, sind nicht mehr im Geschäft", erklärt Mirka Rahman, die Tourismusdirektorin von Lappeenranta. "Es gab viele Minibusse und größere Busse, die die täglichen Besucher brachten, aber das waren alles russische und keine finnischen Unternehmen."

"Sie kauften Kleidung, Waschmittel, Schokolade, Fisch, das meiste waren Lebensmittel aus dem Supermarkt, denn finnische Marken sind für ihre hohe Qualität bekannt. Einiges davon nahmen sie für sich selbst mit, und einiges wollten sie mit nach Hause nehmen und verkaufen", erzählt sie Euronews Travel.

Die Besucherflut aus der Vorkriegszeit, die die längste Grenze der EU zu Russland überschwemmte, ist inzwischen auf ein Rinnsal zusammengeschrumpft und beschränkt sich auf Doppelstaatsangehörige oder Personen mit einem Visum, das ihnen die Ein- und Ausreise erlaubt. Die Region Südkarelien, deren größte Stadt Lappeenranta ist, hat seit Kriegsbeginn rund 100 000 russische Übernachtungen verloren.

Die Region hat sich jedoch darauf verlegt, die Finnen stärker als inländisches Urlaubsziel zu vermarkten und gleichzeitig nach Kunden in Deutschland, Italien und den Benelux-Ländern Ausschau zu halten - Touristen, die weit mehr pro Tag ausgeben als ihre russischen Pendants, wie Rahman anmerkt.

"Die Trends haben sich geändert", sagt Rahman. "Niemand hier rechnet mit der Rückkehr der Russen."

Spanien empfängt keine ausgabefreudigen russischen Touristen mehr

Davon sind nicht nur diejenigen betroffen, die an Russlands Grenzen wohnen. Obwohl das Land nie eine wichtige Quelle für Besucher in Spanien war - in den Schatten gestellt von Engländern, Deutschen und Franzosen - waren Russen in den letzten Jahren eine der am schnellsten wachsenden Gruppen, wie Daten der Hotelvereinigung Salou Cambrils La Pineda zeigen.

Rund 1,3 Millionen russische Reisende kamen 2019 in das südeuropäische Land, was 1,3 Prozent der Gesamtzahl entspricht, so das Nationale Statistikinstitut Spaniens.

Dennoch ist ihre Abwesenheit immer noch spürbar, zumal einige Regionen stärker auf russische Touristen angewiesen waren als andere, wie etwa die Costa Dorada, wo sie zwischen 10 und 15 Prozent aller Besucher ausmachten.

"Letztes Jahr waren die Auswirkungen des fehlenden Tourismus deutlich zu spüren und auch dieses Jahr ist es spürbar", sagt Albert Savé, Präsident des Hotelverbands der Costa Dorada in Katalonien, gegenüber Euronews Travel.

Er sagt, dass es 2019 1.290.000 Übernachtungen in der Region gab, die nun auf Null gesunken sind - abgesehen von den "ein oder zwei Russen", die mit dem Auto oder über die Türkei oder Finnland kamen. Was die Russen auszeichnete, so Savé weiter, war ihr hohes Maß an Luxuskonsum, der die lokalen Fachgeschäfte unterstützte.

"Als sie hier waren, gaben [die Russen] viel Geld aus, weil sie von weit her kamen... Sie machten viele Ausflüge... [und] kauften Produkte aus der Region... wegen der Anziehungskraft von Wein, Öl, Wurst... Kleidung", sagt er.

"Ihr Verhalten war anders als das der Briten, die wegen der Sonne kamen".

Die Tschechische Republik kämpft mit der Inflation und einem Rückgang der Besucherzahlen

Wie in Spanien haben auch die tschechischen Kurorte einen starken Rückgang der wohlhabenden russischen Besucher zu verzeichnen. Die Städte Karlovy Vary, Marianske Lazne und Frantiskovy Lazne sahen einen Hoffnungsschimmer, als die UNESCO sie 2021 zum Weltkulturerbe erklärte.

Doch ihre Freude war nur von kurzer Dauer.

Als Russlands Panzer über die ukrainische Grenze fuhren, schloss sich das mitteleuropäische Land den europäischen Sanktionen gegen das Land an.

Der Anteil der russischen Gäste - die am meisten Geld ausgeben und auch viel länger bleiben als Einheimische - fiel von 61.000 im Jahr 2019 auf nur wenige Tausend im vergangenen Jahr.

"Der durchschnittliche tschechische Tourist gibt rund 700 Kronen (30 Euro) pro Tag aus. Russischsprachige Gäste geben mehr als 3.500 Kronen (150 Euro) aus", sagt der tschechische Tourismusdirektor Jan Herget. Der Verlust der russischen Touristen war jedoch nur ein Teil der Probleme.

Die Kurorte haben auch mit Personalmangel zu kämpfen. Die Arbeitslosigkeit in Tschechien ist in den letzten zwei Jahren um 3,5 Prozent gestiegen und die Inflation gerade erst von einem Rekordhoch von 18 Prozent im September zurückgegangen ist.