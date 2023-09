Von Lauren Crosby Medlicott

Auf der Liste der 50 besten Hotels der Welt finden sich die Häuser mit den außergewöhnlichsten und branchenbestimmenden Eigenschaften auf sechs Kontinenten.

Zum Ende der Sommerferien hat die Webseite 50 Best eine Liste mit den 50 besten Hotels der Welt im Jahr 2023 zusammengestellt.

Diese Liste sollten Sie im Hinterkopf behalten, wenn Sie Ihren nächsten luxuriösen Urlaub planen.

Einundzwanzig der preisgekrönten Häuser stammen aus Europa. Passalacqua, eine Luxusvilla aus dem 18. Jahrhundert mit Blick auf den Comer See in Italien, wurde in diesem Jahr zum besten Hotel der Welt gekürt.

Die Rangliste wird aus den Stimmen von 580 internationalen, weitgereisten Experten aus der Hotel- und Reisebranche erstellt, wobei die Geschlechterverteilung 50/50 beträgt.

Fast die Hälfte der preisgekrönten Häuser liegt in Europa

London festigte seinen Ruf als globales Reisezentrum mit vier Hotels - Claridge's (16.), The Connaught (22.), NoMad London (46.) und dem Savoy (47.) - die es auf die Liste geschafft haben.

Zwei weitere britische Hotels wurden ebenfalls ausgezeichnet. Das Gleneagles in Schottland belegte den 32. Platz, nachdem es auch den Art of Hospitality Award erhalten hatte - eine besondere Anerkennung für hervorragende Restaurant- und Speiseerlebnisse.

Das Gleneagles Hotel in Schottland belegte Platz 32 in der Rangliste. Gleneagles

The Newt in Somerset kam auf Platz 37 und erhielt zusätzlich den Carlo Alberto Best Boutique Hotel Award, eine Auszeichnung, die Hotels auf der Liste vorbehalten ist, die alle Kriterien eines Boutique-Hotels erfüllen.

Sechs der preisgekrönten Hotels befinden sich in Frankreich, vier davon in Paris: Le Bristol (29.), La Réserve (31.), Cheval Blanc (34.) und Hôtel de Crillon (50.).

Die anderen preisgekrönten europäischen Hotels, die die Liste vervollständigen, befinden sich in Athen, Madrid und Italien.

Italien ist die Heimat des besten Hotels der Welt 2023

Der Preis für das beste Hotel der Welt 2023 ging an das Passalacqua am Comer See in Italien.

Die 24 Zimmer des Hotels verteilen sich auf drei Gebäude in einem sieben Hektar großen, perfekt gepflegten Terrassengarten mit Olivenhainen, Mimosen, Rosen und Magnolien.

Die Terrasse des besten Hotels der Welt. Passalacqua

Im Inneren der Villa aus dem 18. Jahrhundert, die einmal dem Komponisten Vincenzo Bellini gehörte, findet sich italienische Handwerkskunst im Überfluss.

Fresken und Deckenschnitzereien sind mit vergoldeten Spiegeln verziert. Passalacqua

Originalfresken und Deckenschnitzereien werden durch vergoldete Spiegel, Porträts aus dem 19. Jahrhundert, lackierte antike Tische und Muranokronleuchter ergänzt.

Die Atmosphäre im Restaurant ist einfach und entspannt, und die Gäste kommen oft in die Küche, um mit dem Chefkoch zu plaudern, als ob es ihr eigenes Zuhause wäre.

"Herzlichen Glückwunsch an das Passalacqua, das es nur zwei Jahre nach seiner Eröffnung auf Platz 1 geschafft hat", kommentierte Tim Brooke-Webb, Managing Director von The World's 50 Best Hotels.

Ein Hotel in Hongkong sichert sich den zweiten Platz

Das hoch aufragende Rosewood Hong Kong, das im Kunst- und Designviertel Victoria Dockside liegt und einen atemberaubenden Blick auf den Hafen bietet, belegt den zweiten Platz auf der Liste.

Das 65-stöckige Hotel mit 413 Zimmern verfügt über 11 Restaurants, ein Spa, einen Swimmingpool und ein Fitnesscenter und ist durchgehend mit moderner, dezenter Opulenz ausgestattet.

Der Blick vom Rosewood Hong Kong, dem zweitplatzierten Hotel auf der Top-50-Liste. Rosewood Hong Kong

In Asien befinden sich weitere 17 Häuser, die für die World's Best Hotels 2023 nominiert wurden, darunter das Four Seasons Bangkok, das The Upper House in Hongkong und das Aman in Tokyo.