Im Jahr 2019 wurden über 43 Millionen Übernachtungen in Pariser Hotels verbracht. Wie sieht es in anderen Städten aus? Enormer Tourismus ist ein heißes Thema, und viele beliebte Reiseziele haben Regeln und Einschränkungen eingeführt, um die Überfüllung einzudämmen.

Daher fragen Sie sich vielleicht, wo Sie diesen Sommer Urlaub machen sollten und welche Orte Sie meiden sollten. Letzte Woche haben wir uns mit den Daten befasst und herausgefunden, welche Hauptstädte die meisten Besucher pro Einwohner empfangen.

Amsterdam ist die am stärksten überlaufene Hauptstadt Europas, dicht gefolgt von Dublin und Tallinn. Die am wenigsten überlaufenen Städte waren Berlin, Madrid, Brüssel und Budapest.

Doch wie viele dieser Besucher bleiben über Nacht?

Der Eurostat-Bericht über die Übernachtungen in Touristenunterkünften kann bei der Beantwortung dieser Frage helfen.

Hier sehen Sie, wie die europäischen Hauptstädte beim Vergleich der Übernachtungsgäste abschneiden - die Ergebnisse zeichnen ein überraschend anderes Bild als die Besucher pro Einwohner.

Welche europäische Stadt empfängt die meisten Übernachtungsgäste?

Paris liegt bei den Übernachtungen mit Abstand an der Spitze. Im Jahr 2019 wurden in der französischen Hauptstadt 43,2 Millionen Übernachtungen in Touristenunterkünften verzeichnet. An zweiter Stelle steht Berlin mit 33,2 Millionen Übernachtungen, gefolgt von Madrid mit 28,9 Millionen.

London ist in der Liste nicht enthalten, da keine Daten verfügbar waren. Die wenigsten Übernachtungen in Touristenunterkünften verzeichnete die bulgarische Stadt Sofia mit 1,2 Millionen Übernachtungen pro Jahr. Auch Riga in Lettland (2,2 Millionen) und Vilnius in Litauen (2,3 Millionen) liegen auf den hinteren Plätzen.

Welche Stadt hat die höchste "Tourismusintensität"?

Um diese Zahlen in den richtigen Kontext zu setzen, müssen wir uns die Einwohnerzahl der einzelnen Städte ansehen. Ein Blick auf die "Tourismusintensität" - das Verhältnis der Übernachtungen in Touristenunterkünften im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung des Gebiets mit ständigem Wohnsitz - vermittelt ein klareres Bild davon, welche Städte am stärksten überlaufen sind.

Anzahl der Übernachtungen in Touristenunterkünften pro Einwohner

Auch in dieser Kategorie steht Paris an der Spitze der Liste. Im Jahr 2019 verbrachten Touristen 19,9 Nächte pro Einwohner in Paris, gefolgt von Prag mit 14,1 Nächten. In Berlin, Deutschland, verbrachten die Touristen 9,3 Nächte pro Einwohner, in Wien, Österreich, 8,9 Nächte und in Oslo, Norwegen, 8,2 Nächte. Sofia und die türkische Hauptstadt Ankara wiesen mit 0,9 Übernachtungen pro Einwohner die niedrigste Zahl von Übernachtungen in Touristenunterkünften auf.

In Amsterdam lag diese Zahl bei 7,4 Nächten, in Lissabon bei 7,1 Nächten, in Madrid bei 4,4 Nächten, in Rom bei 3,7 Nächten und in Dublin bei 3,4 Nächten. Abseits der ausgetretenen Pfade: Wo man in Europa den Touristenfallen aus dem Weg geht.

Welches EU-Land hat die höchste Tourismusintensität?

Auf Länderebene ist die Tourismusintensität in Island am höchsten, mit 23,5 Übernachtungen pro Einwohner und Jahr in Touristenunterkünften. An zweiter Stelle steht Kroatien mit 22,4 Übernachtungen, während Rumänien nur 1,5 Übernachtungsgäste pro Einwohner aufweist.

In Österreich lag dieses Verhältnis bei 14,4, in Griechenland bei 13,4, in Spanien bei 10, in Frankreich bei 6,6 und in Deutschland bei 5,3. In der EU insgesamt lag der Durchschnitt bei 6,4 Übernachtungen pro Einwohner.

Wie wurden diese Daten erhoben?

Da dieser Datensatz auf der NUTS-2-Klassifikation basiert, die die Basisregionen für die Anwendung der Regionalpolitik widerspiegelt, sind die Zahlen spezifisch für diese Regionen oder größeren Hauptstädte.

Wir haben Daten aus dem Jahr 2019 verwendet, um die Auswirkungen der COVID-Pandemie in unserer Analyse zu vermeiden. Für das Jahr 2019 waren zwar Länderdaten verfügbar, aber für einige Hauptstädte fehlten die Zahlen. In diesen Fällen haben wir den Anteil der Hauptstadt innerhalb des Landes im Jahr 2021 verwendet und ihn an 2019 angepasst.