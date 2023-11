Von Euronews Travel mit AFP

Die Strecke bietet endlose Ausblicke auf das Wasser, die einige Fahrgäste als Szenen aus einem Studio-Ghibli-Film beschrieben.

Ein einsamer Bootsführer beobachtet, wie Thailands so genannter "schwimmender Zug" vorbeifährt, während die Passagiere auf der Suche nach einem Selfie die Aussicht auf das Wasser genießen und aus den Waggons aussteigen. Diese stehen auf einer schmalen Brücke.

Eisenbahnabenteuer erfreuen sich im Königreich zunehmender Beliebtheit bei Touristen, die abseits der Touristenströme, die Tempel und Strände besuchen, ein besonderes Reiseerlebnis suchen.

Am Samstag fuhr die thailändische Staatsbahn anlässlich des Endes der Regenzeit zum ersten Mal von Bangkok zum Pasak-Jolasid-Damm mit dem Namen "Rot Fai Loi Nam".

Hunderte verschlafener Fahrgäste bestiegen den Zug an Bangkoks jahrhundertealtem Bahnhof Hua Lamphong noch vor Sonnenaufgang.

Beamte der Staatsbahn und Touristen an Bord des beliebten "Schwebezugs" zum Pasak-Jolasid-Damm. MANAN VATSYAYANA/AFP

Lotusblumenteiche, Dschungel, Tempel und Reisfelder zogen vorbei, während die Touristen in der dritten Klasse aus dem Fenster schauten und Fotos machten, während sie die natürliche Klimaanlage genossen.

Endlose Wasserblicke und einzigartige Selfie-Möglichkeiten

Die 11-jährige Lily Piratchakit, die den Tagesausflug mit ihrer Mutter genoss, sagte, der Blick auf das Wasser sei "endlos". "Es war erstaunlich", sagte sie gegenüber AFP, "es ist schön zu reisen, draußen zu sein und frische Luft zu schnappen.

Ergraute thailändische Damen stiegen in Ayutthaya, der alten ehemaligen Hauptstadt Siams, ein, um Zuckerwatte und Pad Krapow, ein berühmtes Basilikumgericht, zu verkaufen.

Ein Tourist, der an Bord des beliebten "Floating Train" reist, fotografiert bei einem Halt in der Mitte des Pasak Jolasid Damms entlang der Gleise. MANAN VATSYAYANA / AFP

Dreieinhalb Stunden, nachdem er Bangkok verlassen hatte, überquerte der frisch renovierte japanische Zug mit mehr als einem Dutzend Waggons den Pasak-Jolasid-Stausee über eine Reihe von Viadukten - und hielt für 20 Minuten Selfie-Zeit an.

Der taiwanesische Austauschstudent Wei Wu, 21, sagte, es sei aufregend, für Fotos auf der Bahnstrecke zu posieren. "Es ist sehr cool. Es ist das erste Mal, dass ich in Thailand mit dem Zug fahre", sagte sie gegenüber AFP, "die meisten Touristen sehen nur die Klischees von Thailand."

Eine unentdeckte, aber einzigartige Erfahrung

Die meiste Zeit des Jahres grasen Rinder unter der Brücke, "aber von Oktober bis Januar steht das Wasser auf beiden Seiten hoch, so dass man den Eindruck hat, der Zug schwimme auf dem Wasser", so der langjährige britische Auswanderer, Zugliebhaber und Reiseblogger Richard Barrow.

"Ich bin schon viele Male gefahren und habe bereits gebucht, um in dieser Saison drei weitere Male zu fahren.

Andere Fahrgäste beschreiben die Fahrt als etwas aus einem Studio-Ghibli-Film und vergleichen die Strecke entlang des Dammes mit der berühmten Zugszene aus Spirited Away.

"Ich denke, in Europa und Amerika und sicherlich auch in Japan gibt es eine Eisenbahnkultur, die Leute wollen mit dem Zug reisen, als Teil des Urlaubs", fügt Barrow hinzu.

Fahrgäste, die ein Selfie machen wollten, genossen die Aussicht auf das Wasser aus den Fenstern des Zuges. MANAN VATSYAYANA/AFP

"Aber das Problem in Thailand ist, dass alle Reisen, wie diese heute, nur in thailändischer Sprache beworben werden. Es gibt nichts in englischer Sprache, und das Gleiche gilt für die Dampfexkursion, die sechsmal im Jahr stattfindet - nichts in englischer Sprache, also eine verpasste Gelegenheit.

Später am Tag besichtigten einige Passagiere den Pasak-Jolasid-Damm und genossen ein Picknick.

Der Damm wird für die Landwirtschaft und den Hochwasserschutz genutzt und entwickelt sich schnell zu einem Anziehungspunkt für Touristen, da die beliebten Zugfahrten von November bis Januar stattfinden.

Für Mail, 28, und seinen Freund war die Fahrt mit der Schwebebahn der perfekte Kompromiss in Bezug auf die Aussicht auf das Wasser.

"Ich mag das Meer nicht, aber er mag es. Deshalb sind wir hierher gekommen", scherzte er.