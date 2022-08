no comment

Bei russischem Beschuss der ukrainischen Stadt Charkiw in der Donezk-Region ist am Freitag mindestens ein Zivilist getötet worden. Nach Angaben der Regionalpolizei haben am frühen Morgen fünf Raketen verschiedene Stadtteile getroffen. Mehrere Gebäude wurden schwer beschädigt, darunter eine Chemiefabrik und die Nationale Technische Universität.

Die zweitgrößte Stadt der Ukraine ist seit Beginn des russischen Angriffskriegs regelmäßig Ziel von Raketenangriffen. Russland sagt, dass sich die Angriffe gegen ukrainische Soldaten in der Region richten.