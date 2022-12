In Tokio ist ein Cadillac Coupe DeVille, Baujahr 1959, das Lieblingsauto des Weihnachtsmanns. Liebhaber von Oldtimer-Autos trafen sich an Heiligabend in Japans Hauptstadt zu einer besonderen Wohltätigkeitsveranstaltung und verteilen Spielzeug an Kinder. Hiroyuki Wada, der sonst als Autohändler arbeitet, hat diese Veranstaltung initiiert. Und er kam als Weihnachtsmann verkleidet, eben mit seinem Lieblingsauto, dem Cadillac Coupe DeVille.

"Ich würde sagen, dass die meisten Oldtimer-Besitzer ihre Autos einfach nur aufstellen und bewundern, aber am liebsten zeige ich sie anderen und sehe das Lächeln in ihren Gesichtern, wenn sie Fotos machen", sagte Wada am Rande der Veranstaltung.