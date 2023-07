Auf High Heels durch Madrid rennen: Pride-Event sorgt für Spaß

Dutzende Teilnehmer:innen haben in der spanischen Hauptstadt Madrid um den ersten Platz im Stöckelschuhrennen gekämpft. Ob auf ultrahohen Plateausohlen oder PFennigabsätzen, die Wettbewerber:innen ließen sich nicht lumpen.

"Es war eine unglaubliche Erfahrung, ich denke, nächstes Jahr werde ich selbst daran teilnehmen. Ich empfehle den Leuten herzukommen, es ist ein Familienereignis, weil es Menschen jeden Alters gibt, ein inklusives Ereignis, weil es Menschen vieler Nationalitäten gibt, die teilnehmen, es ist Teil dessen, was wir sind, was Glück ist, und was die Pride 2023 ausmacht", erklärt Alejandro.

Der Wettbewerb wird bereits zum 24. Mal ausgetragen und weltweit berühmt, und ist Teil des Pride-Monats, der an diesem Freitag zu Ende geht.