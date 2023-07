"Nazis raus": Proteste gegen die AfD in Magdeburg

"Nazis raus" steht auf dem Besen, mit dem eine der "Omas gegen Rechts" beim Parteitag der AfD in Magdeburg gründlich auskehren möchte. Auch Grüne, Linke und die SPD haben sich den Protesten gegen die Rechtspopulisten angeschlossen, die den Höcke-Freund Maximilian Krah zu ihrem Spitzenkandidaten für die Europawahl im kommenden Jahr gemacht haben.

Die linke Studentin Lena Reinhardt sagte: "Wir sind alle natürlich sehr besorgt auf die aktuellen Umfrageergebnisse, was hier passiert, wie krass der Rechtsruck in Deutschland angekommen ist und vor allen Dingen auch, wie krass eine nationalsozialistische Partei in meinen Augen einen Aufschwung gewinnt hier."

Nach Ansicht vieler Beobachterinnen und Beobachter hat sich in Magdeburg der sogenannte "völkische Flügel" um Thüringens AfD-Chef Björn Höcke durchgesetzt.

Tanja ist aus Hamburg nach Magdeburg gekommen: "Ich bin hier, weil ich finde, dass gerade auch unsere Mitbürger im Osten deutlich unterstützt werden. Müssen. Wir sind aus Hamburg angereist. Ich finde, es ist schon dieser Ost West Trend ist immer noch da. Und wenn ich im Osten Urlaub mache, fühle ich mich auch oft unwohl und ich denke, man muss was dagegen tun."

Lucas lebt in Magdeburg, er sagt:"Ich bin heute hergekommen, weil ich finde, dass diese Partei, die AfD, die Demokratie hier in Deutschland massiv bedroht und auch mich als jemand, der Queer ist, auch massiv bedroht. Ich bin deswegen heute hier, um dagegen zu protestieren, um meine Meinung kund zu tun."