Tornado an der US-Ostküste: "Als ob ein Güterzug durchs Haus rast"

Im US-Bundesstaat Rhode Island hat ein Tornado schwere Schäden angerichtet. Besonders betroffen waren die Städte Scituate, Johnston und Smithfield. Es ist der stärkste Tornado, der Rhode Island seit August 1986 getroffen hat. Anwohner berichteten, es habe nur wenige Sekunden gedauert, bis der Sturm zahlreiche Bäume entwurzelte und Dächer abdeckte:

„Wir haben uns die Kinder geschnappt … und sind in den Keller gerannt, und es hat wahrscheinlich nur 30 Sekunden gedauert“, sagte Sandy O'Leary aus Scituate. "Das Haus bebte, die Garagentore wackelten. Dann hörte es sich an, als würde jemand mit einem Güterzug durch das Haus rasen", so Devin O'Leary.

In Maranhao wurde ein Boot mit Anhänger 50 Meter weit auf einen Rasen geschoben.

George Viau, der in Johnston unterwegs war, berichtete, er sei an einem Auto vorbeigefahren, das von den starken Winden umgeworfen wurde: „Der Tornado kommt herab, schlägt auf das Fahrzeug und hat es umgedreht. Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas in Rhode Island sehen würde, wir sind ja nicht in Kansas.“