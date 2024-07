Video. Dramatischer Hagelsturm in Kroatien

Am schlimmsten von den Hagelstürmen und von heftigem Regen betroffen war in Kroatien die Städte Bošnjaci und Zupanja - an der Grenze zu Bosnien-Herzegowina. Dächer, Straßen und Autos in Županja waren vollständig mit Hagel bedeckt. Einige Einwohner und Einwohnerinnen sagten allerdings, dass es solchen Hagelsturm auch schon in den vergangenen Jahren immer mal wieder gegeben habe.

Am schlimmsten von den Hagelstürmen und von heftigem Regen betroffen war in Kroatien die Städte Bošnjaci und Zupanja - an der Grenze zu Bosnien-Herzegowina. Dächer, Straßen und Autos in Županja waren vollständig mit Hagel bedeckt. Einige Einwohner und Einwohnerinnen sagten allerdings, dass es solchen Hagelsturm auch schon in den vergangenen Jahren immer mal wieder gegeben habe. Einsatzkräfte wurden auch alarmiert, um Schäden auf der Autobahn A3 zu begutachten. In der Hauptstadt Zagreb ging sintflutartiger Regen nieder, der wie der gleichzeitige Sturm Verwüstungen anrichtete. Dort wurde die Feuerwehr während der Nacht per Telefon zu mehr als 200 Notfällen gerufen. Das Unwetter traf auch die Bezirke Osijek-Baranja und Brod-Posavina. Schwerer Hagel ging nieder, und das Gebiet westlich von Slavonski Brod bis Nova Gradiška wurde am stärksten getroffen. Autos und Hausdächer wurden beschädigt. Einige Teile der Gespanschaft blieben länger ohne Strom, und es gab Schäden am landwirtschaftlichen Anbau.