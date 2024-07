Video. Vulkanausbruch: Beeindruckende Bilder vom Stromboli

Der Vulkan Stromboli ist über 900 Meter hoch und hat eine Basis, die 2.000 Meter unter dem Meeresspiegel liegt. Er ist als einer der wenigen fast ständig aktiven Vulkane der Welt bekannt.

Im Jahr 2019 wurden bei einem Ausbruch eine Person getötet und eine zweite verletzt.

Jetzt spuckt der Vulkan wieder in größeren Mengen flüssiges Gestein aus. Was für manche Einheimischen und Touristen beeindruckend aussehen mag, setzt die lokalen Behörden in Alarmbereitschaft. Die italienische Katastrophenschutzbehörde hat für Stromboli die höchste Alarmstufe Rot ausgerufen und warnt, dass sich die Situation verschlechtern könnte. Laut Katastrophenschutzminister Nello Musumeci steht Stromboli „unter Beobachtung“.

Der Vulkan Stromboli gehört zur sieben Inseln umfassenden Inselgruppe der Äolischen Inseln vor der Nordspitze Siziliens.