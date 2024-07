Der gefährliche und extrem starke Hurrikan Beryl traf die Karibikinsel Carriacou. Der Hurrikan wies eine Windgeschwindigkeit von bis zu 240 km/h auf, was nur knapp an einem Sturm der Kategorie 5 vorbeiging.

Der Hurrikan riss Dächer ab, entwurzelte Bäume und verursachte weitere schwere Schäden auf Carriacou, einer der Inseln Grenadas.

Wetterdienste verweisen darauf, dass in den Jahren zuvor solch starke Stürme nicht so früh in der Saison auftraten.