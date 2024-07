Von Euronews mit AP & EBU

Monatelange russische Artillerieeinschläge haben Tschasiw Jar verwüstet und Häuser und Büros verkohlt zurückgelassen. Die Stadt, in der einst 12.000 Menschen lebten, ist menschenleer.

Die ukrainische Armee war am Donnerstag gezwungen, sich aus wichtigen Stellungen zurückzuziehen, da Russland immer näher rückte.

Ein Militärsprecher sagte, die ukrainische Armee sei gezwungen gewesen, sich aus den Außenbezirken von Tschassiw Jar - auch: Chasiv Yar - zurückzuziehen, einer strategisch wichtigen Stadt in der östlichen Region Donezk, die nach monatelangem russischem Beschuss in Schutt und Asche gelegt wurde. Einst lebten hier 12.000 Menschen.

Seit Monaten haben sich die russischen Streitkräfte auf die Einnahme von Tschassiw Jar konzentriert.

Die Stadt liegt strategisch günstig auf einer Anhöhe, und ihr Fall würde nahe gelegene Städte gefährden, wichtige ukrainische Nachschubwege gefährden und Russland der Einnahme der Region Donezk näher bringen.

Die ukrainische Verteidigungsstellung sei "zerstört" worden, sagte der ukrainische Militärsprecher Nasar Woloschyn. Er sagte auch, es bestehe die ernste Gefahr von Opfern, wenn die Truppen in dem Gebiet blieben.

Oleh Shriaiev, ein in der Region stationierter Bataillonskommandeur, sagte, dass die russischen Truppen dort 10:1 stärker sind als die ukrainischen Streitkräfte.

Er sagte auch, dass Russland allein in der vergangenen Woche fast 1.300 Angriffe durchgeführt, fast 130 Gleitbomben abgefeuert und 44 Bodenangriffe unternommen habe.

Tag der Polizei der Ukraine

Am Nationalen Tag der Polizei in der Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskyj Sicherheitsbeamte ausgezeichnet. Er betonte, dass die Polizei an der Front dabei helfe, die gefährdeten Menschen zu evakuieren.

Selenskyj sagte: "Nationale Polizeieinheiten verteidigen den Staat im Kampf gegen den Besatzer. Einheiten der Nationalen Polizei der Ukraine sind auch an der Entminung unseres Landes beteiligt, an der Beseitigung russischer Minen und Munition, die nicht explodiert ist."

Zugleich gestand der Präsident ein, dass die Lage an der Front weiterhin schwierig sei, da die von den westlichen Verbündeten zugesagten Waffen nur langsam ankämen.

Er sagte, dass die Reservebrigaden auf Material warteten und dass die Waffen erst eintreffen müssten, damit sich die Situation in den umkämpften Regionen ändert.

Putin auf Shanghai-Gipfel

Auf dem sogenannten Shanghai-Gipfel in Kasachstan sagte Präsident Wladimir Putin, Russland werde keinen Waffenstillstand ausrufen, solange die Ukraine keine Schritte unternehme, die "unumkehrbar" und für Moskau akzeptabel seien.

Wladimir Putin sagte wörtlich: "Wir können nicht zulassen, dass der Feind diesen Waffenstillstand nutzt, um seine Lage zu verbessern, sich zu bewaffnen, seine Armee durch Zwangsmobilisierung neu aufzustellen und bereit zu sein, den bewaffneten Konflikt fortzusetzen. Wir müssen dafür sorgen, dass die gegnerische Seite sich bereit erklärt, Schritte zu unternehmen, die unumkehrbar und für Russland akzeptabel sind."

Die Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit - zu jetzt auch Belarus gehört - gilt als eine Art Gegengewicht zu westlichen Bündnissen.

