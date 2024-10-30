Video. Spektakuläre Rettung: Frau mit Hund in Spanien aus Fluten gezogen

In der Region Valencia sind bei den dramatischen Unwettern am 29. Oktober 2024 mindestens 51 Menschen ums Leben gekommen. Auch am Tag nach der Gewitterfront, die gar nicht mehr weiterziehen wollte, dauerten die Sucharbeiten, um Vermisste zu finden, an.
Am Dienstag wurde eine Frau in Utiel zusammen mit ihrem Hund von einem Hubschrauber gerettet. Wie die Person, die das Video veröffentlicht hat, sprach von einer "unglaublichen Rettungsaktion". Offenbar konnten Augenzeugen einen Helikopter rufen, so dass diese Frau aus ihrem Holzhaus gezogen werden konnte. Sie war zusammen mit ihren Tieren - darunter auch Katzen - von den Wassermassen überrascht worden.
Autos und sogar Brücken wurden weggespült. Viele der Todesopfer befanden sich offenbar in ihren Fahrzeugen und wurden - trotz der Warnungen - von den Fluten überrascht.
Vielerorts in Spanien fiel viel zu viel Regen, so dass Wasserentsorgung gar nicht mehr funktionierte.
Für das ganz Land hatten die Wetterdienste Warnungen herausgegeben. Die Alarmstufe wurde auch für die kommenden Tage aufrecht erhalten, da mit weiteren anhaltenden Niederschlägen gerechnet wurde.