Video. Indigene protestieren gegen Verkauf von Amazonas-Ölfeldern

Die Nationale Ölagentur veranstaltete die Auktion in einem Luxushotel und verkaufte 19 Offshore-Blöcke in der Region an große Firmen wie Chevron, ExxonMobil, Petrobras und Chinas CNPC.
Insgesamt wurden 172 Blöcke angeboten, von denen viele in unberührten Gebieten nahe indigener Ländereien und wichtiger Biome liegen.
Protestierende verurteilten die Umweltrisiken und Menschenrechtsbedenken der Auktion. Führungspersönlichkeiten wiesen auf Bedrohungen für traditionelle Gemeinschaften hin.
Die Regierung besteht darauf, dass der Schritt mit einem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Energiegewinnung im Einklang steht, obwohl Öl nun Brasiliens wichtigstes Exportgut ist und Sojabohnen überholt hat.