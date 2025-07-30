Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Erde
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Euroviews
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Autos stehen still auf dem Panamerican Highway in Panama-Stadt am 30. Juli 2025. Eine Tsunami-Warnung wurde nach einem Erdbeben vor der Küste Russlands am Mittwoch ausgelöst.
No Comment

Video. Tsunami-Wellen treffen Japan und Hawaii nach Erdbeben vor Russland

Zuletzt aktualisiert:

Am Mittwoch erreichten Tsunamiwellen die Küstengebiete Japans, Russlands und Hawaiis, nachdem ein starkes Erdbeben der Stärke 8,8 vor der Halbinsel Kamtschatka in Russland zuschlug.

Das Erdbeben, das in einer Tiefe von 18,2 Kilometern aufgezeichnet wurde, verursachte bis zu vier Meter hohe Wellen entlang der Küste Kamtschatkas, wo mehrere Menschen verletzt wurden.

WERBUNG
WERBUNG

Die japanische Wetterbehörde gab Warnungen für bis zu drei Meter hohe Wellen entlang Hokkaido und Honshu heraus. In der Präfektur Iwate wurden Wellen von 1,3 Metern gemessen.

Evakuierungsanordnungen wurden für 1,9 Millionen Menschen in Japan erlassen. Die Warnungen erstreckten sich auch auf Shikoku, Kyushu und Okinawa. Tsunami-Warnungen galten ebenfalls für Hawaii, Alaska, Teile der US-Westküste und Gebiete bis hinunter nach Neuseeland.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu europe-today anzeigen Alle Artikel zu the-ring anzeigen Alle Artikel zu the-cube anzeigen Alle Artikel zu europe-in-motion anzeigen Alle Artikel zu 12-minutes-with anzeigen
WERBUNG
WERBUNG