Video. Tsunami-Wellen treffen Japan und Hawaii nach Erdbeben vor Russland

Das Erdbeben, das in einer Tiefe von 18,2 Kilometern aufgezeichnet wurde, verursachte bis zu vier Meter hohe Wellen entlang der Küste Kamtschatkas, wo mehrere Menschen verletzt wurden.
Die japanische Wetterbehörde gab Warnungen für bis zu drei Meter hohe Wellen entlang Hokkaido und Honshu heraus. In der Präfektur Iwate wurden Wellen von 1,3 Metern gemessen.
Evakuierungsanordnungen wurden für 1,9 Millionen Menschen in Japan erlassen. Die Warnungen erstreckten sich auch auf Shikoku, Kyushu und Okinawa. Tsunami-Warnungen galten ebenfalls für Hawaii, Alaska, Teile der US-Westküste und Gebiete bis hinunter nach Neuseeland.